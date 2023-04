Bayern padel v hudo krizo, Borussia Dortmund skočila na prvo mesto

Mainz je postal strup za Bayern. Doma ga je premagal trikrat zapored, vselej pod vodstvom Danca Boja Svenssona, ki je s tem postal prvi strateg, ki mu je to uspelo v tem stoletju. Pred tem se je kot zadnji trener nemškega bundesligaša treh zaporednih domačih zmag nad Bavarci veselil nekdanji strateg Freiburga Volker Finke (1993–1996).

