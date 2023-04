Drama na zelenici: Kevin Kampl doživel panični napad

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl je v soboto na tekmi bundeslige med ekipama RB Leipzig in Augsburg doživel manjši panični napad. "Prestrašil sem se, ker mi ni več uspelo priti do sape. Poskušal sem dihati, pa nisem mogel. To je bil zame manjši šok," je Kampl povedal po tekmi, ki se je bo raje spominjal po tem, da je po skoraj treh letih končno spet zadel gol v prvi nemški ligi.

Kevin Kampl se je znašel v težavah po zadetku, s katerim je njegov RB Leipzig v 10. minuti izenačil proti Augsburgu (1:1), na koncu pa slavil s 3:2. To je bil Kamplov prvi zadetek v bundseligi po skoraj treh letih suše. Nazadnje je zadel junija 2020 na tekmi proti Fortuna Düsseldorf.

Was war hier eigentlich los? Geht's Kampl schadlos gut? Muss wissen ob man das Bild für Shitposting verwenden kann oder nicht pic.twitter.com/PahgZfFR7g — Le Chef (@Chef1899) April 15, 2023

A veselje nekdanjega slovenskega reprezentanta ni dolgo trajalo. Le nekaj trenutkov po tem, ko je zadel gol, se je prijel za prsni koš, nagnil čez zaščitno ogrado in prosil za zdravniško pomoč.

Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Kot je pozneje pojasnil, se je tik pred zadetkom zapletel z branilcem Augsburga Maximilianom Bauerjem. "Nekako me je zadel v hrbet in imel sem občutek, kot bi se mi pljuča sesedla," je razlagal po tekmi. Dodal je, da je bila največja težava v tem, da ni več mogel priti do sape.

"Prestrašil sem se, ker mi ni več uspelo priti do sape. Poskušal sem dihati, pa nisem mogel. To je bil zame manjši šok," je dejal. A šok in težave k sreči niso dolgo trajali, saj se je Kampl kmalu vrnil na igrišče in prispeval še asistenco za zmagoviti gol Leipziga, ki je s 3:2 premagal Augsburg in je trenutno četrti na lestvici bundeslige. To je zadnje mesto, ki še vodi neposredno v ligo prvakov.