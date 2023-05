Kako so v Dortmundu jokali #video

Na stadionu Signal Iduna Park (nekoč Westfalenstadion) je 81.000 ljudi pričakovalo zmago in naslov nemškega prvaka. A domača Borussia je v zadnjem krogu bundeslige z Mainzom remizirala in z zmago v Kölnu ji je naslov izmaknil Bayern München. Navijači in nogometaši Borussie so jokali, trener Edin Terzić jih je tolažil. Za veliko slavje so v Dortmundu naročili 120.000 litrov piva.

Jok na Westfalnu. Foto: Guliver Image Bayern München je še enajstič zapored nemški nogometni prvak. Boste rekli, nič posebnega, a razplet bundeslige je bil tokrat zares infarkten. Lani so denimo Bavarci lovoriko osvojili predčasno in imeli ne koncu osem točk več od Borussie, Predlani in pred tremi leti so slavili s 13 točkami prednosti ... Letos pa imata po odigranih 34 krogih Bayern in Borussia enako število točk (71). In Münchenčani so prvaki zaradi boljše gol razlike. Še več: pred zadnjo tekmo so zaostajali za dve točki. V Dortmundu se je slavje začelo že pred tekmo. Preuranjeno. Stadion je bil poln do zadnjega kotička (81.000 ljudi). Za Borussio bi bil to prvi naslov nemškega prvaka po letu 2012. Razočaranje ob remiju z Mainzom in zmagi Bayerna nad Kölnom je bilo tako v Porurju samo še toliko večje. Jokali so navijači, jokali so nogometaši, trener Edin Terzić jih je tolažil.

Navijači Borussie so bili v šoku. Ni mogli verjeti, kaj so zapravili. Foto: Reuters

"Žoga je postala težka, noge so postale težke"

Tudi Edin Terzić je bil na novinarski konferenci na robu solz. Foto: Guliver Image "Ni pomembno, kako se izteče, a kdor je na prvem mestu, si zasluži naslov. Zato čestitam Münchnu," je v prvi izjavi po tekmi dejal Terzić, nekdanji nemški nogometaš, zdaj trener, ki ima hrvaške korenine. "Oprostite mi, ker ne morem podati dobre analize tekme. Preveč je čustveno. Ekipa, celoten stadion, celotno mesto smo verjeli, da bomo zmagali. Dobro smo odprli tekmo, ko pa smo dobili drugi gol, je žoga kar naenkrat postala težka, noge so postale težke." V drugem polčasu so sicer dvakrat zadeli, a remi 2:2 ni pomagal. Ob zmagi Bayerna bi morali zmagati. "Težko je, ko veš, da ti je zmanjkal samo en gol. Imeli smo priložnosti, zapravili smo 11-metrovko. In zato je tako težko. Letos za nas ni srečnega konca in zato tako boli."

Po tekmi so se mestne ulice hitro izpraznile. Pivo je ostalo. Foto: Guliver Image Veselje pred tekmo, obup v prvem polčasu, žarek upanja v zadnjih minutah in nato veliko razočaranju po koncu tekme. Taki so bili obrazi ljudi tudi v središču Dortmunda, kjer so številni, ki niso dobili vstopnice za tekmo, na svojih telefonih in s pivom v roki spremljali zadnji krog. V mestu so naročili kar 120.000 litrov piva. Tako zelo so bili prepričani, da se bo slavilo tudi po tekmi. "Moje srce je strto. Proti Mainzu ne smeš pustiti tako pomembnih točk. Veliko nam je pomenilo, da bi postali prvaki," je na ulici za Reuters povedal eden od navijačev Dennis Jaschok. "Slabo, zelo slabo. Prepričan sem bil, da bomo prvaki. Da bomo prvaki," je bilo še slišati. "Nismo izgubili zato, ker smo bili preveč prepričani v zmagoslavje. Šlo je za pritisk, pritisk na celotno ekipo," pa je razmišljal Dirk Beichel.

Poglejte samo to razočaranje, te solze v Dortmundu (vir: Reuters):

S sezono sicer v Bayernu kljub enajstemu zaporednemu nemškemu naslovu niso zadovoljni. Ceno sta po trenerju Julianu Nagelsmannu, ki se je spolovil že pred nekaj meseci, zdaj plača še direktor Oliver Kahn in športni direktor Hasan Salihamidžić.