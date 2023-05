Freiburg ima zadnjo priložnost za ligo prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Freiburg bi z zmago ostal v igri za četrto mesto in kvalifikacije za ligo prvakov. Foto: Reuters

V prvi nemški bundesligi se igra predzadnji krog. Peti Freiburg in šesti Wolfsburg igrata v petek zvečer. Freiburg ima še možnost za četrto mesto in kvalifikacije za ligo prvakov, saj je tri točke za četrtim Unionom in štiri za tretjim Leipzigom.