Šahtar Doneck je štirinajstič postal ukrajinski prvak v nogometu, kjer se prvenstvo končuje kljub ruskemu vojaškemu napadu na državo. Ekipa hrvaškega trenerja Igorja Jovićevića je v Lvovu premagala ekipo Dnipro-1 s 3:0 (1:0) in ima krog pred koncem nedosegljivo prednost.

Šahtar ima osem točk prednosti na razpredelnici pred Dniprom in Sorjo Lugansk, ki je na tretjem mestu. Goli Artem Bondarenka (9. minuta), Danila Sikana (55.) in Tarasa Stepanenka (59.) so proti neposrednim tekmecem za naslov Šahtarju zagotovili tudi nastop v ligi prvakov.

Liga se je kljub ruski vojni v Ukrajini začela 23. avgusta lani. Vse tekme so zaradi varnosti potekale brez gledalcev. Za ekipe so veljala tudi stroga varnostna pravila.

V primeru zračnega napada je bilo treba igro nemudoma prekiniti, vsi sodelujoči pa so morali nato v zaklonišče, ki je moralo biti po pravilih v neposredni bližini stadionov. Če igre ni bilo mogoče nadaljevati, je obveljal rezultat v času alarma.

