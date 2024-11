Bojkot navijačev Bayerna zaradi napihnjenih cen vstopnic

Pri Bayernu so potrdili, da je število prošenj za vstopnice padlo s prvotnih 55.000 na 19.000 za tekmo, ki bo 10. decembra v Gelsenkirchnu, kjer ukrajinski klub igra domače tekme.

Navijaška skupina Bayerna Südkurve je pozvala k bojkotu, ker "dinamični sistem določanja cen v kombinaciji z visoko osnovno ceno vstopnic za našo tekmo ustvarja nesorazmerno zvišanje cen v primerjavi z drugimi domačimi tekmami Šahtarja iz Donecka v evropskem tekmovanju".

V izjavi navijačev je navedeno, da morajo navijači Bayerna plačati 105 evrov za sedež, medtem ko so navijači Atalante plačali le 28 evrov, navijači švicarskega kluba Young Boys pa 31 evrov. Cene za stojišča so 52 evrov za Bayern, 26 evrov za Young Boys in 23 evrov za Atalanto, so sporočili.

Cene, ki jih zaračunava Šahtar, presegajo zgornjo mejo stroškov v višini največ 60 evrov za gostujoče navijače lige prvakov, ki jih je Uefa objavila septembra za to sezono. Zgornja meja naj bi se od leta 2025 do 2026 dodatno znižala na 50 evrov.

Pri Bayernu so ob tem sporočili, da ne morejo vplivati na oblikovanje cen Šahtarja.

Aktivna navijaška scena Bayerna je 10. decembra pozvala k bojkotu tekme. "Velik del aktivne ekipe Südkurve se zaradi cenovnih okoliščin ne bo udeležil tekme v gosteh proti Šahtarju iz Donecka," so sporočili iz Südkurve München. "Navijači Bayerna ne pustite se zapeljati in bojkotirajte tekmo v gosteh pri Šahtarju iz Donecka. Vsi se zavzemajmo za poštene cene."

