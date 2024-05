Prekrasen dan v karieri Vida Belca

Leto 2024 bo v karieri Vida Belca zapisano z zlatimi črkami. Z reprezentanco, kjer ima to smolo, da je zaradi odličnega vratarja Jana Oblaka (pred njim je grel klop tudi Samirju Handanoviću) že dolgo obsojen na vlogo rezervista, bo prvič nastopil na velikem tekmovanju, odlično pa mu gre tudi s klubom. Z Apoelom je postal ciprski prvak in pri 33 letih prvič občutil, kako je osvojiti državni naslov. Konec prejšnjega tedna so poleg Apoela postali državni prvaki še Dinamo Zagreb (Hrvaška), Šahtar Doneck (Ukrajina), Ludogorec Razgrad (Bolgarija), Struga (Severna Makedonija) in Petrocub (Moldavija).

Po Evropi je znanih vse več državnih prvakov in pokalnih zmagovalcev. Na Cipru je bilo napeto do zadnje minute. APOEL Nikozija in AEK Larnaka sta se v zadnjem krogu spopadla za prvaka. Gostiteljem je zadoščala že točka. To so tudi osvojili. Dvoboj se je končal z 1:1, Vid Belec in druščina, ki jo vodi nekdanji portugalski zvezdnik Ricardo Sa Pinto, pa so tako spravili navijače v solze sreče. Apoel, največji ciprski klub, je namreč osvojil prvi državni naslov po sušnih petih letih, skupno pa že 29., kar je nov rekord otoške državice, ki nima veliko prebivalcev, a se lahko v klubskem nogometu pohvali z zelo fanatičnimi navijači.

APOEL je po petih letih znova ciprski prvak. Tako kot AEK je sklenil sezono pri 73 točkah, a ima klub iz Nikozije boljše razmerje v medsebojnih tekmah:

Belec tako pri 33 letih živi svoje sanje. Prvič v bogati karieri, v kateri ga je pot iz Maribora vodila pretežno v Italijo, kjer ga je milanski Inter zaradi prehude konkurence posojal drugam (dokazoval se je tudi na Portugalskem in v Turčiji), nato pa je branil za številne italijanske klube, ki so se bolj ali manj krčevito potegovali za obstanek. Tako je bilo pri Carpiju, Beneventu, Sampdorii in Salernitani. Povsem drugače pa se mu je godilo na Cipru, kjer se je za kratek čas kot posojen vratar Sampdorie mudil že v sezoni 2019/20.

Vid Belec je 20-krat branil za slovensko člansko reprezentanco. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Predlani se je vrnil v Nikozijo in pomagal ciprskemu velikanu do največje lovorike. Apoel je po petih letih znova prvak, tako da se bo Belec konec meseca na začetek priprav Kekove čete na Euro 2024 odpravil še kako dobre volje. V izbrani vrsti uživa status prvega rezervnega čuvaja mreže. Nazadnje je prejel priložnost na letošnji prijateljski tekmi na Malti (2:2), ko ni imel sreče, gostitelji pa so z dvema prekrasnima zadetkoma prekrižali načrte favorizirani Sloveniji. To je bil njegov jubilejni 20. nastop za reprezentanco.

V reprezentanci je imel oziroma ima še vedno opravka z imenitnimi stanovskimi kolegi. Na fotografiji s Samirjem Handanovićem in Janom Oblakom. Foto: Vid Ponikvar

Šerif v Moldaviji sestopil s prestola

Šerif je jeseni 2021 senzacionalno v ligi prvakov v gosteh ugnal madridski Real z 2:1. Foto: Reuters Če so Dinamo Zagreb (sedmič zapored) na Hrvaškem, Ludogorec Razgrad (trinajstič zapored) v Bolgariji, Struga (dvakrat zapored) v Severni Makedoniji in Šahtar Doneck (dvakrat zapored) v Ukrajini konec prejšnjega tedna ubranili naslov državnega prvaka, pa se je podobno kot na Cipru zgodila sprememba v Moldaviji. In to zelo velika.

Prvič po osmih letih se je zgodilo, da se na prestolu ni pojavil Šerif Tiraspol. Z naskokom največji moldavski klub vseh časov, ki je pred nekaj leti pisal čudežne zgodbe celo v ligi prvakov in v gosteh senzacionalno premagal madridski Real, je tako prekinil dolg niz osvajanja naslova. Pred zadnjim krogom je zgolj na tretjem mestu. Za prvakom Petrocubom zaostaja šest točk, za Zimbrujem iz Kišinjeva pa dve.

Moldavija ima novega klubskega nogometnega vladarja:

🏆 We are champions!!! Petrocub won the Super League title for the first time!!! pic.twitter.com/GS0prE9M3L — FC Petrocub (@FC_Petrocub) May 11, 2024

Petrocub je prvič postal prvak. To je klub iz manjšega kraja Hincesti (ima okrog 12 tisoč prebivalcev), ki igra domače tekme na skromnem stadionu, na katerem je na dotrajanih tribunah prostora le za dobrih dva tisoč gledalcev. Za razliko od Šerifa računa večinoma na domače igralce, med tujci pa prevladujejo Ganci. To niti ne čudi, saj je predsednik kluba Ganec Nana Yaw Amponsah. Petrocub je v igri tudi za dvojno krono, 25. maja jih čaka finale pokala proti Zimbruju.

Zagrebški Dinamo je ohranil primat najboljšega hrvaškega kluba tudi v tej sezoni:

NIKOM NIJE LEPŠE NEG JE NAM 🥇🏆💙



📸 Pixsell pic.twitter.com/6lQX4SeaMh — GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 11, 2024

Ko si je zagrebški Dinamo na Hrvaškem zagotovil naslov prvaka že dva kroga pred koncem, je bilo zagotovo toplo pri srcu tudi trenerju Celja Damirju Krznarju, saj je podobno kot njegov pomočnik Mihael Mikić zelo navezan na ''modre'' iz hrvaške prestolnice. Krznar je tako postal tretji strateg, ki je osvojil naslov prvaka tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Pred njim je to uspelo le Matjažu Keku (z Mariborom in Rijeko) ter Igorjem Bišćanom (z Olimpijo in Dinamom).

Damir Krznar se je na prav posebnem seznamu pridružil Matjažu Keku in Igorju Bišćanu. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani so v nedeljo svečano prejeli kanto in naslov proslavili pred številnim občinstvom v mestu ob Savinji. Foto: www.alesfevzer.com

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija finale Kukesi - Egnatia Rrogozhine (14. maj) Anglija finale Manchester City - Manchester United (25. maj) Armenija Ararat-Armenia Avstrija Sturm Gradec Azerbajdžan Qarabag finale Zira - Qarabag (2. junij) Belgija Union St. Gilloise Bolgarija Ludogorec Razgrad finale Ludogorec Razgrad - Botev Plovdiv (15. maj) Bosna in Hercegovina finale Zrinjski - Borac Banja Luka (15. maj) Ciper APOEL Nikozija finale Omonia Nikozija - Pafos (18. maj) Češka finale Viktoria Plzen - Sparta Praga (22. maj) Črna gora finale Budućnost - Jezero (30. maj) Danska Silkeborg Francija PSG finale PSG - Lyon (25. maj) Grčija finale Panathinaikos - Aris Solun (18. maj) Hrvaška Dinamo Zagreb finale Dinamo Zagreb - Rijeka (15. in 22. maj) Italija Inter Milano finale Atalanta - Juventus (15. maj) Izrael finale Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Petah Tikva (30. maj) Kosovo finale Ballkani - Prishtina (15. maj) Luksemburg Progres Niederkorn Madžarska Ferencvaroš finale Paks - Fenercvaroš (15. maj) Moldavija Petrocub finale Petrocub - Zimbru (25. maj) Nemčija Bayer Leverkusen finale Kaiserslautern - Bayer Leverkusen (25. maj) Nizozemska PSV Eindhoven Feyenoord Poljska Wisla Krakow Portugalska Sporting Lizbona finale Porto - Sporting Lizbona (26. maj) Romunija FCSB finale Corvinul Hunedoara - Otelul (15. maj) Rusija polfinale (14. in 15. maj) Severna Irska Larne Cliftonville Severna Makedonija Struga finale Tikvesh - Voska Sport (22. maj) Slovaška Slovan Bratislava Ružomberok Slovenija Celje finale Rogaška - Gorica (24. maj) Srbija Crvena zvezda finale Vojvodina - Crvena zvezda (23. maj) Škotska finale Celtic - Rangers (25. maj) Španija Real Madrid Athletic Bilbao Švica finale Servette - Lugano (2. junij) Turčija finale Bešiktaš - Trabzonspor (23. maj) Ukrajina Šahtar Doneck finale Vorskla - Šahtar Doneck (15. maj) Wales The New Saints Connah's Quay

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.