Horvat zabil za lovoriko

Nogometaši graškega Sturma so ubranili naslov zmagovalcev avstrijskega pokala. Sturm je 89. pokalni finale v Celovcu pred 30.000 gledalci proti dunajskemu Rapidu dobil z 2:1. Odločilni zadetek je v 81. minuti dosegel slovenski reprezentant Tomi Horvat, ki je sicer igral do 90. minute. Jon Gorenc Stanković je pri zmagovalcih igral celo tekmo.

Na stadionu ob Vrbskem jezeru so z zadetkom Matthiasa Seidla v 43. minuti povedli nogometaši Rapida. A njihovo prednost so nogometaši igralci Sturma izničili že na začetku drugega dela igre, potem ko je v 50. minuti žogo v lastno mrežo poslal Leopold Querfeld. V 66. minuti se je zdelo, da je Sturmu uspel popoln preobrat, a VAR je zadetek Gregoryja Wuthricha zaradi igre z roko razveljavil. Mreži sta nato mirovali vse do 81. minute, ko je na sceno stopil Horvat in zabil za slavje moštva iz Gradca.

Slavje nogometašev Sturma po golu Tomija Horvata. Foto: Reuters

Za Sturm je to sedmi pokalni naslov, pred tem so ga osvojili so ga v letih 1996, 1997, 1999, 2010, 2018, 2023 in zdaj še 2024. Rapid ostaja na drugem mestu večne lestvice s 14 naslovi, daleč pred vsemi pa je njihov mestni tekmec Austria s 27 naslovi prvaka.

Slovenskima legionarjema dobro kaže tudi v avstrijskem prvenstvu, kjer ima Sturm na vrhu lestvice tri kroge pred koncem tri točke prednosti pred Salzburgom.