Padel je evropski rekord, po katerem se je marsikdo spomnil na Matjaža Keka

Čudežni sezoni Bayerja, v kateri se mu nasmihajo kar tri lovorike, obenem pa ni izkusil niti enega poraza, kar ni videti konca. Ko so izbranci Xabija Alonsa v četrtek remizirali na povratni polfinalni tekmi lige Europa z Romo (2:2), za izenačenje je skoraj v zadnji sekundi poskrbel hrvaški reprezentant Josip Stanišić, je postalo jasno, da je padel nov evropski rekord. Novopečeni nemški prvak, ki bo ta mesec nastopil v finalu evropske lige in nemškega pokala, je nanizal kar 49 tekem brez poraza in popravil 60 let star rekord Benfice!

To ni več naključje. Bayer Leverkusen je v tej sezoni z naskokom najboljši nemški klub. Bundesligo je osvojil že krepko pred koncem sezone in prekinil 11-letno obdobje serijskega osvajanja naslova Bayerna. V primerjavi z Bavarci lekarnarji iz Leverkusna ostajajo tudi v igri za evropsko lovoriko. V četrtek so ubranili prednost s prve polfinalne tekme proti Romi. Prejšnji teden so v Rimu zmagali z 2:0, na domačem igrišču pa se sprva že znašli v težavah, saj so gostje še v 81. minuti vodili z 2:0, nato pa v prepoznavnem slogu, ki jih odlikuje že vso sezono, v zaključnih minutah priredili preobrat (2:2) in znova ostali neporaženi.

Josip Stanišić je v prejšnji sezoni postal nemški prvak z Bayernom, v tej pa blesti z Bayerjem. Foto: Reuters

Izenačujoči zadetek je le nekaj sekund pred koncem sodnikovega podaljška prispeval Josip Stanišić. Hrvat, ki nastopa za Bayer kot posojeni nogometaš Bayerna, ni tako prvič v tej sezoni osrečil Leverkusna. Lekarnarji so v sodnikovem podaljšku dosegli v tej sezoni kar 17 zadetkov in se že večkrat tik pred zdajci izognili porazu.

Bayer podrl 60 let star rekord Benfice

Xabi Alonso, Josip Stanišić in druščina bodo imeli v tej sezoni opravka še s štirimi tekmami. Foto: Reuters Ker so nanizali že 49 tekem brez poraza, so popravili evropski rekord, ki si ga je kar 60 let lastila Benfica iz Lizbone. Portugalski velikan je med letoma 1963 in 1965, ko ga je v Evropi že začelo tresti prekletstvo uroka Bele Guttmana, odigral kar 48 tekem brez poraza. Evropa, pri tem imamo v mislih klube, ki nastopajo v prvoligaških tekmovanjih v večjih državah, je na novega rekorderja čakala kar šest desetletij. Nato je sanjski podvig uspel Bayerju, ki je, čeprav v zgodovini nemškega klubskega nogometa ne spada med največje, v sezoni 2023/24 osvojil krstni naslov v bundesligi, zdaj pa se mu nasmihata še lovoriki v nemškem pokalu, kjer je v finalu velik favorit proti drugoligašu Kaiserslauternu, ter v finalu lige Europa, kjer se bo meril z Atalanto.

Pred Bayerjem pa je še en cilj. V zgodovino se lahko vpiše kot prvi nemški klub, ki je osvojil bundesligo brez poraza. Do konca sezone, v kateri je dosegel 26 zmag in šest remijev, ga čakata še dve tekmi. V nedeljo bo gostoval pri Bochumu, v zadnjem krogu pa bo pričakal Augsburg. Nato se bo osredotočil še na finale lige Europa (22. maja v Dublinu) in finale nemškega pokala (25. maja v Berlinu).

Kekova Rijeka na visokem tretjem mestu

Na seznamu klubov, ki se lahko pohvalijo z najdaljšimi nizi, sta tudi hrvaška prvoligaša Dinamo Zagreb in Rijeka. Prvi so bili nepremagljivi v letih 2014 in 2015, kaj kmalu po tem, ko so Zagrebčani poskrbeli za hrvaški rekord in takratni drugi najdaljši niz v Evropi, pa se je z reškim klubom izkazal Matjaž Kek.

Matjaž Kek se je vpisal v zgodovino Rijeke z izjemnim uspehom v sezoni 2016/17. Foto: Vid Ponikvar

Med letoma 2016 in 2017, ko je Rijeko popeljal do nepozabne dvojne krone, kot igralca pa sta mu pri tem pomagala Roman Bezjak in Matic Črnic, ni doživel poraza kar 45 tekem. To je bil čudežen podvig zdajšnjega selektorja slovenske izbrane vrste, saj je prekinil obdobje serijskega osvajanja naslovov Dinama. Po sezoni 2016/17 se je pokal, namenjen hrvaškemu prvaku, vrnil v Zagreb. Tudi v tej sezoni diši po novi lovoriki "modrih", saj imajo tri kroge pred koncem pred Rijeko, za katero občasno nastopa tudi slovenski legionar Dejan Petrovič, štiri točke prednosti.