Riera začenja novo zgodbo, bogati brezdomec v Stožicah

Celjani bodo v novo evropsko sezono vstopili v Azerbajdžanu. V prejšnji so pod taktirko Alberta Riere prišli do četrtfinala konferenčne lige in predstavljali eno največjih pozitivnih presenečenj v evropskih tekmovanjih, v tej pa bo španski strateg z zelo prevetreno zasedbo, v kateri ni več številnih nosilcev igre iz prejšnje sezone, skušal slovenske pokalne zmagovalce znova popeljati daleč. Dvoboj v Bakuju se bo začel ob 18. uri. Na delu bo še veliko slovenskih legionarjev, Petar Stojanović pa še ne bo debitiral za Legio.

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – prve tekme):

Četrtek, 10. julij:

Celjani so prejšnjo evropsko sezono sklenili z veličastnim remijem (2:2) v Firencah, tokrat pa jih čaka gostovanje pri Sabahu iz Azerbajdžana. Trener Celja Albert Riera, ki je v poletnem prestopnem roku izgubil kar nekaj nosilcev, a tudi pripeljal številne novince, je prepričan, da bodo slovenski pokalni zmagovalci kos izzivu.

Celjani so zadnjo evropsko tekmo odigrali 17. aprila v Firencah, kjer so namučili favorita. Foto: Reuters

"Pripravljeni smo. V ekipi imamo nekaj sprememb, a na to gledam pozitivno. Čeprav smo izgubili tri pomembne nogometaše iz začetne enajsterice, smo jih ustrezno nadomestili. Sabah zdaj poznamo zelo dobro, eden od nogometašev (Sekidika) je bil celo moj varovanec, ko sem bil pomočnik v Galatasarayu. Vsaka ekipa, ki se je prebila v Evropo, si zasluži naše spoštovanje. Sabah je za mesto v kvalifikacijah v finalu pokala premagal najboljšo ekipo v državi. Lanska sezona nam je dala samozavest, da lahko tekmujemo z vsakim nasprotnikom in tokrat ne bo nič drugače. Kot pa vedno rad poudarim, pred nami je šele prvih 90 minut, zato bomo morali odigrati tudi pametno," je sporočil španski strateg pred srečanjem, ki se bo danes na stadionu Bank Respublika Arena začelo ob 18. uri.

Mark Zabukovnik si je po zaslugi dobrih predstav v dresu Celja prislužil tudi vpoklic v člansko izbrano vrsto. Foto: Aleš Fevžer

Misli pred evropsko uverturo je strnil tudi novopečeni slovenski članski reprezentant Mark Zabukovnik: "Čeprav so bile priprave za nas, ki smo se kasneje pridružili ekipi, nekoliko krajše, mislim, da smo čas, ki smo ga imeli na voljo, dobro izkoristili. Veliko časa smo preživeli na terenu, a tudi izven njega, tako da so se tudi novinci lahko vklopili v naš sistem delovanja. Atmosfera v ekipi je pozitivna. Priprave so eno, a nogomet se igra in trenira zaradi tekem. V četrtek se začne zares. Dobro smo pripravljeni na obračun, taktično in fizično. Imeli smo dovolj časa za analizo nasprotnika. Vemo, kje so nevarni, vemo, kje so šibki. To moramo izkoristiti v svojo korist," sporoča zvezni igralec, ki je v novo sezono vstopil s številnimi novimi soigralci.

Stojanović še ne bo debitiral za Legio

Šahtar Doneck bo gostil Fince v Ljubljani. Foto: Guliverimage Danes se bo evropska tekma igrala tudi v Stožicah. Ob 20. uri se bosta pomerila ukrajinski velikan, a tudi že nekaj let brezdomec Šahtar Doneck, ter finski Ilves. Bogati Šahtar, ki je v preteklosti že osvajal tudi evropske lovorike, v tej evropski sezoni igra domače tekme v Ljubljani. V prejšnji je dvoboje v ligi prvakov igral v Nemčiji.

Danes se obeta tudi veliko nastopov slovenskih legionarjev. Mario Jurčević bo z beograjskim Partizanom gostoval na Cipru v Larnaku, Gašper Trdin bo z Levskim iz Sofije pričakal Hapoel Beer Sheva, Žiga Frelih pa s Spartak Trnavo BK Häcken. Miha Kompan Breznik pri slovaških pokalnih zmagovalcih ni prijavljen za nastop v uvodnem krogu Evrope, Adrian Zeljković pa se je poleti preselil na Češko k Viktorii Plzen. Šerif iz Tiraspola bo gostil CFR Cluj, a Emil Velić pri gostiteljih ni na seznamu prijavljenih igralcev za Evropo.

Petar Stojanović je izbral ponudbo varšavske Legie. Foto: Jure Banfi

Podobno velja za Petra Stojanovića. Eden najboljših slovenskih nogometašev zadnjega desetletja se je poleti iz Italije preselil na Poljsko, kjer po novem zastopa barve Legie iz Varšave. Poljaki bodo danes gostili Aktobe, a Ljubljančan ni prijavljen za Evropo. Vsaj v uvodnem krogu ne.

