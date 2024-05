Trener Bayerna frustriran in besen: Sodniki tega ne bi naredili Realu!

Povratnega dvoboja polfinala lige prvakov med Realom in Bayernom ni zaznamoval le velik preobrat gostiteljev, ki so z dvema zadetkoma rezervista Joseluja v zadnjih minutah srečanja priigrali zmago z 2:1, ampak tudi sporna sodniška odločitev. Bavarci so v izdihljajih maratonskega sodnikovega podaljška dosegli zadetek za 2:2, a ni veljal, saj je sodnik Szymon Marciniak pred tem že prekinil igro zaradi domnevnega nedovoljenega položaja. Trener Bayerna Thomas Tuchel kar ne more verjeti, zakaj je stranski sodnik sploh dvignil zastavico, glavni sodnik pa nato prekinjal igro, saj se je vse skupaj dogajalo na meji in bi morali počakati na pomoč sistema VAR. Razočarani nemški strateg je dal vedeti, da se Realu kaj takega ne bi pripetilo. Bayernu se je, nemški velikan bo tako sezono sklenil brez lovorike, beli baletniki pa bodo 1. junija proti Borussii Dortmund napadali 15. evropsko zvezdico!

Nemce, to velja tako za reprezentanco kot tudi njihove klube, v nogometnem svetu spremlja posebna sopomenka. Pogosto dokazujejo borbenost in nepopustljivost, zaradi katerih so v izdihljajih srečanja priredili številne preobrate in s tem jezili tekmece. To je večkrat dokazal tudi Bayern. Na španskih tleh pa gre Bavarcem veliko slabše. Zlasti, ko je govora o velikih tekmah v ligi prvakov.

Ob dramatičnih dogodkih v Madridu so se navijačem pred očmi zavrteli mučni prizori, nočne more iz leta 1999, ko so praktično že dobljeni finale lige prvakov v Barceloni proti Manchester Unitedu zapravili v sodnikovem podaljšku in v nekaj minutah ostali brez lovorike (z 1:0 na 1:2).

Sodniška odločitev, o kateri se bo še dolgo govorilo

Četrt stoletja pozneje je bil Bayern na imenitni poti, da si v Španiji zagotovi nastop v velikem nemškem finalu, ki bi bil 1. junija na Wembleyju. Skoraj do konca srečanja je vodil z 1:0, si po prekrasnem zadetku Alphonsa Daviesa v 68. minuti priigral še nekaj priložnost za povišanje vodstva, najlepšo je zapravil Harry Kane, nato pa je domači rezervist Joselu dvakrat izkoristil nezbranost domače obrambe.

Bayern je v 68. minuti povedel po zadetku Alphonsa Daviesa. Foto: Reuters

Prvič mu je izdatno pomagal vratar Bayerna Manuel Neuer, ki je pred tem navduševal z imenitnimi obrambami, nato pa se mu je primerila za takšno vrhunsko raven neoprostljiva napaka. To pa še ni bilo vse. Gostitelji so na krilih poznega Joselujevega izenačenja domače občinstvo v delirij spravili še z drugim zadetkom. Sprva je dišalo po nedovoljenem položaju, a je sodnik po posredovanju VAR pokazal na sredino. To se je zgodilo na začetku maratonskega sodniškega dodatka, ki se je zavlekel na skoraj 15 minut.

Zakaj je stranski sodnik dvignil zastavico?

Tik pred koncem, ko so gostje na vse ali nič krenili v napad in izenačenje lovili s prevetreno zasedbo, saj je trener Tuchel pred tem zamenjal že marsikaterega zvezdnika, pa je sledil trenutek, o katerem se bo še dolgo govorilo. Razburljiv velespektakel, ob katerem je uživala nogometna Evropa, je očrnila prigoda, v kateri so zaradi sodniške napake krajšo potegnili gostje. In to v najbolj neprimernem trenutku. V zadnjem poskusu, ko so še želeli izsiliti podaljšek, so resnično zatresli domačo mrežo, a je bilo veselje Matthijsa De Ligta kratkotrajno.

Sodnik je namreč že pred tem označil nedovoljeni položaj, podroben posnetek pa je hitro razjasnil, da se je Bayernu zgodila krivica. Sodnikom je namreč zabičano, naj v situacijah, v kateri ni stoodstotno jasno, ali je bil nedovoljeni položaj ali ne, ne dvigujejo zastavice. Morajo pustiti, da se akcija nadaljuje, šele po morebiti doseženem zadetku pa se lahko vse skupaj razjasni s pomočjo sistema VAR.

Ker pa je poljski stranski sodnik zastavico dvignil že ob podaji, je s tem še kako vplival na odločitev glavnega delivca pravice. Ta je nedovoljeni položaj označil še pred tem, ko je Bayern nadaljeval akcijo, De Ligt pa zatresel mrežo. Jeza gostov je bila ogromna, saj ostaja veliko vprašanje, ali je bil nogometaš Bayerna Noussair Mazraoui v akciji pred zadetkom ob podaji Joshue Kimmicha resnično v nedovoljenem položaju.

A odločitve, ki bi jo sistem VAR z uporabo vseh svojih pripomočkov takoj razjasnil, nogometni svet ni dočakal. To pa zato, ker sodnik zaradi predhodno označenega nedovoljenega položaja ni mogel računati na pomoč VAR.

Tuchel: Katastrofalna odločitev sodnikov

Bavarci so prepričani, da se jim je v zaključku srečanja zgodila krivica. Foto: Reuters Ozračje je bilo že tako naelektreno, saj so Bavarci v zadnjih minutah zapravili kapitalno prednost in se poslovili od finala, na koncu pa je lahko privržence Bayerna najbolj bolelo spoznanje, da jim je pot do izenačenja v bistvu preprečil sodnik.

"Katastrofalna odločitev sodnikov nas je dotolkla. Počutimo se, kot da bi nas nekdo izdal. Po tekmi nam je stranski sodnik dejal, da mu je žal za tisto odločitev, a nam to ne pomaga veliko. Da je dvignil zastavico v tistem trenutku … Če narediš to, moraš biti še kako prepričan o tem, da je bil resnično nedovoljeni položaj. Da imaš pogum, da dvigneš zastavico, je resnično velika odločitev. In napačna. Glavni sodnik je dobro videl, kako smo prejeli žogo po podaji in si nato pripravili strel na gol. Glavni sodnik je imel možnost, da ne bi prekinjal napada, a tega ni storil. To je bila zelo slaba odločitev, niso bila upoštevana pravila. Katastrofa. Težko je sprejeti to, kar se nam je zgodilo, a na žalost je tako," je bil besen Thomas Tuchel, ki se bo tako od vročega stolčka pri Bayernu po koncu sezone poslovil brez lovorike.

Thomas Tuchel bo kmalu zapustil klop Bayerna brez lovorike v tej sezoni. Foto: Reuters

Najbolj ga boli, da je k temu pripomogla tudi sodniška odločitev, ki je ne bi smelo biti. "Vsak se mora truditi, da igra brez napak. To bi moralo veljati tudi za sodnike. Kaj nam pomaga, če iščejo opravičila po tem, ko storijo napako. Tekmo sodiš z razlogom, ker si najboljši izmed sodnikov, ki so na voljo. Imamo pravico, da pričakujemo, da boš tako sodil do konca," se je razgovoril o delivcu pravice iz Poljske, njegovo razočaranje in frustracije pa so bili tako veliki, da se je posredno dotaknil še nečesa. Dvojnih meril.

"Sprejemamo, kar se je zgodilo, čeprav se ne bi smelo. To se na drugi strani ne bi zgodilo," je šel tako daleč, da je na novinarski konferenci dal vedeti, da sodniki česa takega madridskemu Realu, rekorderju tekmovanja, ne bi naredili v obratnih vlogah. "Težko je to sprejeti. Res sem jezen."

Carlo Ancelotti je prvi trener, ki bo vodil klub v šestih finalih lige prvakov:

Ancelotti: Če se pritožujejo oni ...

Carlo Ancelotti je bil na pragu izpada v polfinale, a se je z belimi baletniki znova rešil. Foto: Reuters Kako pa so sporno dogajanje v 13. minuti sodnikovega podaljška doživeli v taboru Reala? Prekaljeni lisjak Carlo Ancelotti, ki je znova ohranjal hladnokrvnost in mirne živce tudi v najbolj neugodnih trenutkih za Real, v tem ne vidi ničesar spornega. "To je zlahka pojasniti. Tudi če igralec Bayerna ni bil v nedovoljenem položaju, ga je sodnik označil še pred tem zadetkom. Ko pa je še pred zadetkom označil nedovoljeni položaj, so moji nogometaši prenehali igrati. To je to," zanj ni bilo nič spornega. To dokazuje tudi prenehanje igre Antonia Rüdigerja, ki je po pisku sodnika prekinil branjenje, na mestu je obstal tudi vratar.

O sojenju pa je Italijan dodal: "Če se pritožujejo oni, se lahko pritožimo tudi sami, da so nam razveljavili zadetek Nacha," je spomnil na dogodke iz 71. minute, ko je kapetan Reala hitro izenačil, a so nato zadetek po posredovanju VAR razveljavili, saj je pokazal, da je pred tem storil prekršek nad nogometašem Bayerna.

Joselu, španski napadalec, rojen v Nemčiji, je z dvema zadetkoma poskrbel za velik preobrat Reala. Foto: Guliverimage

Glede Realovega preobrata pa je Ancelotti dejal: "Ponovilo se je. Ni se zgodilo prvič in je nekaj nerazložljivega. Igrali smo dobro, si pripravljali priložnosti, nato pa nas njihov zadetek ni presekal. Ohranili smo moč, ob zaostanku nismo izgubili glave. Sezono smo sklenili tako, kot so le redki pričakovali," se Realu ponuja možnost, da po naslovu španskega prvaka in superpokalu osvoji še ligo prvakov.

Beli baletniki lahko uspešno sezono 2023/24 sklenejo z evropskim naslovom. Foto: Reuters

Prvega junija se bosta na Wembleyju pomerila Real Madrid in Borussia Dortmund, v središču pozornosti pa bo Jude Bellingham, angleški zvezdnik belih baletnikov ter nekdanji mladi as rumeno-črnih. Če bi zmagala Borussia, bi lahko imeli Nemci prihodnjo sezono v ligi prvakov kar rekordnih šest predstavnikov!