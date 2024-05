Nemci so si Parižane neusmiljeno privoščili še na družbenih omrežjih

"Passez des bonne vacances," so na uradnem profilu nemškega nogometnega kluba Borussia Dortmund na družbenem omrežju X zaželeli nogometašem PSG. Uživajte na počitnicah, je prevod prijaznega stavka, ki pa je po izpadu pariškega velikana iz lige prvakov le utiranje soli v povsem svežo rano. Na fotomontaži, s katero so opremili sporočilo, je mogoče videti balon na vroč zrak v barvah Borussie, ki leti nad prečudovito plažo, na kateri je razgrnjena brisača z logotipom pariškega kluba.

S tem so Nemci Parižane zbodli zaradi objave, ki so si jo na profilu PSG privoščili po tem, ko so v četrtfinalu s skupnim izidom 6:4 izločili Barcelono. Tedaj so objavili sliko predrtega balona v barvah katalonskega kluba, ki se potaplja v Senni, pred znamenitim Eifflovim stolpom. "Ura je pet in Pariz se prebuja," so sliko opremili še z naslovom priljubljenega šansona Jacquesa Dutronca iz šestdesetih let prejšnjega stoletja.

To ni bila edina digitalna zbadljivka Dortmundčanov po veliki zmagi. Ob priložnosti so se spomnili tudi leta 2020, ko jih je PSG izločil v osmini finala lige prvakov ter si jih po tekmi privoščil s posmehljivo objavo na Twitterju. Igralci PSG so tedaj pozirali v nekakšni joga pozi in se s tem posmehovali Norvežanu Erlingu Haaladu, tedanjemu zvezdniku Dortmunda, ki je svoje zadetke proslavljal na podoben način.

Nemci so včeraj preposlali to objavo in pripisali "Stara se kot dobro vino".

Tastes like fine wine 🍷 https://t.co/lxnBFC4yPh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 7, 2024

Dortmundčani so ligo prvakov osvojili leta 1997, ko so v velikem finalu v Münchnu s 3:1 premagali italijanski Juventus, v finalu pa so zaigrali še leta 2013 in na londonskem Wembleyju z 1:2 priznali premoč največjim rivalom, Bayernu. Prav ta nemški finale se lahko ponovi tudi letos, ko bo finale spet gostil Wembley. V drugem polfinalu se namreč Bayerrn meri z madridskim Realom, po prvi tekmi pa je bil izid neodločenih 2:2.

