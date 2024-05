Lani avgusta se je angleški reprezentant Harry Kane pri 30 letih odločil za nov začetek in s prestopom iz Tottenhama k Bayernu poskrbel za eno največjih prestopnih bomb lanske poletne nogometne tržnice. Z željo po osvajanju lovorik se je preselil na Bavarsko, kjer je sicer takoj pokazal svoje individualne kvalitete, a po nihajoči formi nemškega velikana Kane v svojem življenjepisu pogreša katero izmed lovorik.

V bundesligi je Bayernu naslov prevzel Bayer, se pa Kanu in soigralcem velika priložnost ponuja v ligi prvakov, kjer bo nemški klub danes gostoval pri madridskem Realu in remi iz prve tekme (2:2) skušal pretvoriti v zmago v gosteh in napredovanje v veliki finale, kjer bi se tako lahko odvila nemška poslastica med Borussio in münchensko zasedbo.

Kane je na prvi tekmi z Bayernom unovčil strel z bele pike. Foto: Reuters

A še pred tem Bayern čaka izjemno zahteven tekmec, madridski Real, ki je s 14 naslovi najtrofejnejša ekipa lige prvakov in že pravi specialist za doseganje golov in tudi lovorik tudi takrat, ko ekipa ne igra najbolje. Pri Bayernu ogromno stavijo ravno na Kana, ki je v tej sezoni stroj za doseganje zadetkov, na 44 tekmah je vknjižil prav toliko zadetkov, izkušeni Anglež pa se zdaj nadeja da se bo njegova strelska bira povečala tudi na 45. obračunu sezone.

Tuchel: Vedno, ko grem v kuhinjo, je pri avtomatu za kavo

O razsežnostih igre angleškega kapetana se je pred povratnim srečanjem v Madridu razgovoril tudi trener Bayerna Thomas Tuchel. "Vedeli smo, da bomo z njegovim prihodom v ekipi dobili veliko osebnost skupaj z odlično igro, doseganjem zadetkov in osebo, ki se zna spopasti s pritiskom," je povedal Tuchel. "Bil je kapetan Tottenhama, še vedno je kapetan Anglije, že to pove ogromno. V ekipo je prinesel vse, kar bi si lahko želeli, tudi v Madridu si želimo, da bo opravil svoje," je dodal Nemec.

Kane je v tej sezoni lige prvakov dosegel osem golov, s čimer je na vrhu lestvice strelcev izenačen s Kylianom Mbappejem. Strateg Bayerna je pred tekmo odgovoril tudi na vprašanje, ali ga je pri Angležu kaj presenetilo. "Predvsem to, koliko kapučinov spije na dan. To je naravnost smešno in presenetljivo. Vedno, ko grem v kuhinjo, je pri avtomatu za kavo in si dela kapučino. Zdaj sem to začel početi še jaz, saj Harry izgleda dobro, zdravo in v dobri pripravljenosti," je v smehu dejal Tuchel.

"Predvsem to, koliko kapučinov spije na dan," je na vprašanje, če ga je kaj presenetilo pri Kanu odvrnil Tuchel. Foto: Reuters

Grenak spomin na nekatere pomembne tekme

A Kane je v preteklosti na najpomembnejših tekmah v svoji karieri že nekajkrat zatajil, kar je po drugi strani tudi razumljivo, saj je na odločilnih obračunih, jasno, največja tarča obrambnih nogometašev na njegovem hrbtu. Slabe spomine ima Kane zagotovo na finale lige prvakov leta 2019, ko je z načetim gležnjem zaigral proti Liverpoolu (0:2), izgubil, na celotni tekmi pa mu je uspelo le 26 dotikov žoge, kar je bilo najmanj od vseh igralcev Spursov, zabeležil pa je tudi le en strel.

"Neviden" je bil tudi v dresu angleške izbrane vrste leta 2018 v polfinalu svetovnega prvenstva proti Hrvaški, ko nikakor ni našel poti do gola. Podobno je bilo tudi v finalu Eura 2020, ko je Anglija po izvajanju enajstmetrovk izgubila proti Italiji. Kane je sicer unovčil svoj strel z bele pike, a je manjkal njegov doprinos v rednem delu tekme, ko ni vknjižil niti enega strela, imel pa je 54 odstotkov uspešnih podaj.

V reprezentančnem dresu je bil že nekajkrat razočaran. Foto: Reuters

Zadnji grenki spomini Angleža pa segajo tudi v februarsko srečanje z Bayerjem iz Leverkusna v bundesligi, ki je imelo veliko težo pri odločitvi, v katero smer se bo nagnila tehtnica pri osvojitvi nemškega prvenstva. Kane je bil takrat ob pravi katastrofi Bayerna (0:3) na igrišču povsem neviden, žoge se je dotaknil le 18-krat, čeprav je bila na koncu to bolj kot njegova individualna krivda, krivda celotne ekipe, saj je Bayer svojega tekmeca povsem nadigral, nemški mediji pa so predstavo Angleža označili kot "katastrofa Kane". Zdaj ima Anglež veliko priložnost, da vnovič pokaže svoje kvalitete, v za Bayern do tega trenutka najpomembnejši tekmi sezone, s tem pa naredi odločen korak proti tako želeni veliki trofeji.

