Joselu Ancellotijev as iz rokava. Real v finalu proti Borussii!

V finalu lige prvakov, ki ga bo 1. julija gostil londonski Wembley, se bosta udarila Real Madrid in Borussia Dortmund. Real je na drugi polfinalni tekmi v sredo doma z 2:1 premagal münchenski Bayern in napredoval s skupnim izidom 4:3, Borussia pa je bila v torek v Parizu z 1:0 boljša od PSG, ki ga je premagala že na prvi tekmi v Dortmundu, prav tako z 1:0. Kylian Mbappe je odigral zadnjo evropsko tekmo za Parižane.

Sreda, 8. maj:

Že uvod v sredino srečanje v Madridu je ponudil nekaj akcije, v 13. minuti pa je prvič zadišalo po zadetku. Napadalec Reala Vinicius Junior je z desne udaril proti oddaljenejši vratnici, a zadel le okvir vrat. Do odbitka je nato prišel še Rodrygo, njegov strel pa je zaustavil vratar Bavarcev Manuel Neuer. V 28. minuti je prvič resno zapretil tdi Bayern. Za strel z razdalje se je odločil Harry Kane, Andriy Lunin pa je bil na mestu. Deset minut kasneje je imel Real novo lepo priložnost, saj je predložek Viniciusa nevarno zavil proti vratom, Neuer pa je žogo odbil v kot. Do konca polčasa večjih priložnosti ni bilo več in ekipi sta na odmor odšli poravnani.

Vinicius je v prvem polčasu stresel okvir Bayernovih vrat. Foto: Guliverimage Drugi polčas je bolje odprl Bayern in si prek Alphonsa Daviesa že v drugi minuti nadaljevanja priigral lepo priložnost. Kanadčanov strel je z drsečim startom Dani Carvajal odbil v kot. V 55. minuti pa nova izjemna priložnost za Real. Vinicius je zaposlil Rodryga, ta je žogo preusmeril proti vratom a za las zgrešil cilj. Isti igralec je le štiri minute kasneje odlično izvedel prosti strel, a spet je bil na mestu izkušeni Neuer. Minuto kasneje je s pravim projektilom s kakih 12 metrov spet zapretil tudi Vinicius, a nemški vratar je bil še enkrat več na mestu. Na drugi strani je v 65. minuti nevarno sprožil Jamal Musiala, tudi Realov vratar Lunin pa se ni dal.

Davies po enkrat v vsako mrežo, a Realov gol je VAR razveljavil

Alphonso Davies je povedel Bavarce v vodstvo. Foto: Guliverimage V 68. minuti pa šok za domače. Davies, ki je v prvem polčasu zamenjal poškodovanega Sergea Gnabryja, je z leve preigraval proti sredini, nato pa s kakih 14 metrov neubranljivo sprožil ob oddaljenejši vratnici Lunina in povedel Bayern v vodstvo. Na izenačenje pa smo čakali le tri minute. Po kotu, ki ga je izvedel Luka Modrić, ki je le nekaj minut prej vstopil na igrišče, je bil v kazenskem prostoru nespreten prav Davies, dosegel avtogol in Real je izenačil. A veselje domačih je bilo kratkotrajno, saj je po pregledu videoposnetka sodnik Szymon Marciniak gol zaradi prekrška Nacha razveljavil. V 76. minuti je bil nevaren Kane, a njegov strel je zgrešil cilj.

Joselu Ancelottijev as iz rokava

Real je v sklepni fazi tekme pritiskal in v 88. minuti je bil nagrajen. Po napaki Neuerja so do žoge prišli domači, rezervist Joselu pa je vse skupaj izkoristil. V 90. minuti je bil Real na pragu popolnega preobrata, a Eric Dier je blokiral strel Brahima Diaza. Že minuto kasneje pa so domači dejansko povedli. Marciniak je sicer dosodil prepovedan položaj, a nato po posredovanju VAR spremenil svojo odločitev. Po kotu je žoga prišla do Antonia Rudigerja, ki je izjemno zaposlil Joseluja, ta pa je postal junak belega baleta. Devetminutni podaljšek se je na koncu razvlekel kar na 16 minut, a Bavarcem ni uspelo izenačiti in Real se je zavihtel v finale. Pred koncem je sicer zabil Mathijs De Ligt, a gol je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Neverjetno, kakšna smola PSG! Borussia v finalu.

Presrečni nogometaši Borussie Dortmund po preboju v finale, med njimi se je najbolj smejalu strelcu zmagovitega zadetka Matsu Hummelsu. Foto: Reuters

O prvem finalistu lige prvakov se je v torek odločalo v Parizu. Razprodani Park Princev v prvem polčasu ni videl zadetkov. PSG je skušal prebiti rumeno-črni zid v obrambi, a francoski prvaki niso bili uspešni. Proti vratom so resda usmerili več strelov (7:3, od tega 3:2 v okvir vrat), a niso resneje ogrozil Gregorja Kobla. Najlepšo priložnost so si v prvem polčasu ustvarili gostje, v 36. minuti se je Karim Adeyemi po izjemnem protinapadu znašel pred vratarjem PSG Gianluigijem Donnarummo. Italijan se je izkazal in ubranil strel, tako da je ostalo pri 0:0.

Izkušeni branilec Mats Hummels, ki razmišlja o tem, da bi po tej sezoni sklenil kariero, je popeljal Borussio v vodstvo. Foto: Reuters

Na začetku drugega polčasa pa so sledile nore minute. Mladi zvezni igralec PSG Warren Zaïre Emery se je znašel v imenitnem položaju, a je z okrog petih metrov zatresel okvir vrat. Na drugi strani pa je Borussia šokirala gostitelje in prek Matsa Hummelsa, ki je bil po predložku s kota najvišji iz skoka in premagal nemočnega Donnarummo, povedla z 1:0.

S tem je podvojila prednost s prve tekme v Dortmundu, tako da je pošteno zadišalo po tem, da bodo rumeno-črni po 11 letih znova zaigrali v finalu lige prvakov na Wembleyju.

Pirotehnični šov domačih navijačev na Parku princev. Foto: Reuters

Goste pa je spremljala v francoski prestolnici tudi sreča. Glede na to, kako hrabro so se borili v obrambi in ustavljali nevarne napade tehnično izjemno nadarjenih gostiteljev, je na Parku princev obveljal rek, kako sreča spremlja hrabre. Kaj se je zgodilo? Nuno Mendes je v 61. minuti po strelu z roba kazenskega prostora zatresel vratnico. Pozneje je Hummels še enkrat zatresel mrežo, a je bil v očitnem nedovoljenem položaju, tako da je bil zadetek razveljavljen.

Kylian Mbappe po izpadu v polfinalu ni skrival razočaranja. Foto: Reuters

Izbrancem Luisa Enriqueja je zmanjkovalo časa. Vse sile so podali v napad. Ko so gostitelji v nadaljevanju povsem pritisnili na vrata, je Kylian Mbappe v 87. minuti zatresel prečko, minuto pozneje pa je podobno storil še Vitinha! Tako je PSG na obeh tekmah kar šestkrat zatresel okvir vrat Dortmundčanov, nikoli pa ni premagal vratarja Borussie. Nemški velikan je na drugi strani dvakrat zmagal s tesnih 1:0 in si priigral napredovanje v finale lige prvakov. Končno razmerje strelov na gol je bilo sicer 21:5 za PSG (5:2 v strelih v okvir vrat).

Mbappe še zadnjič v Evropi za PSG

V središču pozornosti je bil Kylian Mbappe, prvi zvezdnik francoskega nogometa in eden najboljših napadalcev na svetu. Na tekmi v Dortmundu je pokazal manj od pričakovanega, tokrat pa je želel zasijati v polni luči, a se znova ni vpisal med strelce.

Kje bo nadaljeval kariero Kylian Mbappe? Po izpadu v polfinalu je postalo jasno, da se v finalu lige prvakov ne bi mogel srečati z morebitnim novim delodajalcem Realom. Foto: Reuters

Glede na to, da je zavrnil podaljšanje pogodbe s Parižani, bo po koncu sezone zapustil Park princev. Ker je PSG izpadel, bi lahko v kratkem javno naznanil, kam odhaja po koncu sezone. Že dolgo sicer v javnosti kroži prepričanje, da bo izbral Real Madrid..

Finale bo 1. junija na Wembleyju.

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi):

Torek, 7. maj:

Sreda, 8. maj: