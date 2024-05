V živo: Real že proslavlja, Girona jo je znova zagodla Barceloni. Oblaku se smeji.

Nogometaši Real Madrida so si zagotovili 36. naslov španskega prvaka že štiri kroge pred koncem Zasedba Carla Ancelottija je v 34. krogu la lige ugnala Cadiz (3:0), prvič po devetih mesecih pa je za bele baletnike branil povratnik Thibaut Courtois. Barcelona je v derbiju kroga, čeprav je vodila z 2:1, izgubila na gostovanju pri Gironi z 2:4. Največja senzacija sezone si je tako že zagotovila nastop v ligi prvakov. Jan Oblak z Atleticom pravkar gostuje pri Mallorci.

Real Madrid je upravičil vlogo favorita in brez večjih težav, čeprav ni nastopil z najmočnejšo zasedbo, premagal Cadiz (3:0). Beli baletniki so se zavedali, da jih že v sredo čaka povratna tekma polfinala lige prvakov z Bavarci, zato so proti Cadizu spočili večino prvokategornikov.

Carlo Ancelotti je v drugem polčasu povzdignil ritem srečanja in prišel do načrtovanih treh točk. Foto: Reuters

Carlo Ancelotti je v boj za tri točke proti Cadizu poslal "rezervno" enajsterico, najbolj pa je odmeval nastop Thibauta Courtoisa. Belgijski vratar je branil prvič za kraljevi klub po devetih mesecih! Vmes je imel ogromne težave s kolenom, v sredo, ko bo v Madridu gostoval Bayern, pa naj bi po napovedih italijanskega stratega vendarle stal med vratnicama Ukrajinec Andrij Lunin.

Veselje navijačev Reala, ki so prejeli potrditev, kako so njihovi ljubljenci španski prvaki, nekaj ur po tekmi s Cadizom. Foto: Reuters

Real Madrid je suvereno prišel do 27. zmage. Vse tri zadetke proti Cadizu, ki mu grozi izpad v drugo ligo, je dosegel v drugem polčasu. Zadeli so Brahim Diaz (51.), Jude Bellingham (68.) in Joselu (93.).

Zasedba Carla Ancelottija ima štiri tekme pred koncem neulovljivih 13 točk prednosti pred drugouvrščeno Girono, ki je še drugič v tej sezoni premagala zasedbo iz katalonske prestolnice. Tudi na Montjuicu v Barceloni je slavila s 4:2.

Barcelona je na stadionu Montilivi v Gironi vodila 1:0 in 2:1. Uvodni gol je dosegla že v tretji minuti (Andreas Christensen), a je Girona izenačila le minuto za tem, na 2:1 pa je povišala na koncu prvega polčasa s strelom Roberta Lewandowskega z enajstih metrov.

Girona, ki bo prihodnjo sezono nastopila v ligi prvakov, je še drugič v tej sezoni premagala Barcelono s 4:2. Foto: Reuters

V drugem polčasu je Girona deklasirala zasedbo Xavija Hernandeza. Dvakrat je zadel Portu (65., 75.), enkrat pa Miguel Gutierrez (67.).

Girona, ki šele četrto sezono v zgodovini nastopa med špansko elito, si je z zmago tudi teoretično zagotovila nastop v evropski ligi prvakov v naslednji sezoni. Pred Bilbaom na petem mestu ima 13 točk prednosti.

Barcelona je doživela novo razočaranje in postavila pod vprašaj drugo mesto, ki v naslednji sezoni prinaša nastop v španskem superpokalu. Za Girono ima točko zaostanka.

