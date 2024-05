V Evropi je znanih več državnih klubskih prvakov. Prejšnji teden je novega prvaka dobila tudi Slovenija, Celjani so na večnem seznamu zmagovalcev nasledili Olimpijo, ta konec tedna pa so novega kralja dobili v Španiji in na Nizozemskem. Madridski Real je postal že 36. najboljši, imenitno sezono pa lahko oplemeniti celo z evropskim naslovom. Neuničljivi Hrvat Luka Modrić, za katerega so se nedavno zanimali pri Celju, je pri 38 letih poskrbel za kar nekaj novih rekordov. V deželi tulipanov se smeji navijačem PSV Eindhovna.

V Španiji, ki se ponaša z eno najmočnejših nogometnih prvenstev na svetu, je znan prvak že štiri kroge pred koncem. Najboljši je Real Madrid, rekorder tekmovanja, ki se lahko po novem pohvali s 36 zvezdicami, eden izmed junakov sobotne zmage nad Cadizom (3:0), po kateri so si beli baletniki v kombinaciji z zmago Girone nad Barcelono (4:2) že zagotovili naslov, pa je bil Luka Modrić. Prispeval je asistenco za prvi zadetek in popravil rekord legendarnega Madžara Ferenca Puškaša, ko je postal najstarejši nogometaš Reala v la ligi. Zaigral je pri 38 letih in 238 dneh ter tako za pet dni popravil dosežek pokojnega Puškaša, v nadaljevanju sezone pa lahko rekord še popravi.

Madridske ulice so bili v noči na nedeljo polne navijačev Reala. Foto: Reuters

Kapetan hrvaške reprezentance in dobitnik zlate žoge (2018) je osvojil že 25. lovoriko v dresu madridskega Reala in se na večni klubski lestvici povzpel na prvo mesto. Deli si ga z Brazilcem Marcelom, Francozom Karimom Benzemajem in pa zdajšnjim kapetanom Nachom Fernandezom. Ker pa je slednji po koncu sezone napovedal slovo od madridskega Reala, Modrić pa bi lahko še vedno podaljšal sodelovanje, bi lahko Hrvat, ki se podobno kot Nacho v tej sezoni poteguje tudi za evropski naslov in ga v sredo čaka povratno polfinalno srečanje lige prvakov proti Bayernu (prva tekma v Münchnu se je končala z 2:2), v prihodnosti še popravil rekord in se sam zavihtel na vrh.

Bo Luka Modrić podaljšal sodelovanje z madridskim Realom, s katerim bi se lahko v sredo uvrstil v finale lige prvakov in lovil svoj že šesti evropski naslov? Foto: Reuters

Zanimivo je, da se je nedavno za prihod Modrića senzacionalno zanimal tudi slovenski prvak Celje, zlasti zaradi poznanstva in prijateljska s trenerjem Damirjem Krznarjem in njegovim pomočnikom Mihaelom Mikićem, a iz te moke pričakovano ni bilo kruha. Za zdaj ostaja zelo resna možnost, da bi Modrić tudi v prihodnji sezoni, podobno velja tudi za Nemca Tonija Kroosa, nadaljeval kariero pri belih baletnikih.

PSV razred zase na Nizozemskem

Prvaka so dobili tudi na Nizozemskem. PSV Eindhoven je v tej sezoni izjemen. Odlično mu je šlo tudi v ligi prvakov, kjer je v osmini finala namučil Borussio Dortmund (1:1 in 0:2). Nekdanji evropski prvak je postal nizozemski prvak prvič po šestih letih, skupno pa je zbral že 25 zvezdic. Več jih ima na Nizozemskem le rekorder Ajax (36).

PSV Eindhoven je v prvenstveni sezoni 2023/24 izgubil le enkrat! Foto: Guliverimage

PSV je po nedeljski zmagi nad Sparto iz Rotterdama (4:2) število osvojenih točk v tej sezoni povišal na neulovljivih 87. Osvojil jih je na 32 tekmah, razlika v zadetkih pa znaša fantastičnih 107:19. Branilec naslova Feyenoord si je že zagotovil drugo mesto, oba najboljša nizozemska kluba pa se lahko pohvalita z udeležbo v ligi prvakov v sezoni 2024/25.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija finale Kukesi - Egnatia Rrogozhine (14. maj) Anglija finale Manchester City - Manchester United (25. maj) Armenija finale Ararat-Armenia - Urartu (12. maj) Avstrija Sturm Gradec Azerbajdžan Qarabag finale Zira - Qarabag (2. junij) Belgija finale Union St. Gilloise - Royal Antwerp (9. maj) Bolgarija finale Ludogorec Razgrad - Botev Plovdiv (15. maj) Bosna in Hercegovina finale Zrinjski - Borac Banja Luka (8. in 15. maj) Ciper finale Omonia Nikozija - Pafos (18. maj) Češka finale Viktoria Plzen - Sparta Praga (22. maj) Črna gora polfinale (8. maj) Danska finale Silkeborg - AGF Aarhus (9. maj) Francija PSG finale PSG - Lyon (25. maj) Grčija finale Panathinaikos - Aris Solun (18. maj) Hrvaška finale Dinamo Zagreb - Rijeka (15. in 22. maj) Italija Inter Milano finale Atalanta - Juventus (15. maj) Izrael finale Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Petah Tikva (30. maj) Kosovo finale Ballkani - Prishtina (15. maj) Luksemburg finale Swift Hesperange - Progres Niederkorn (9. maj) Madžarska Ferencvaroš finale Paks - Fenercvaroš (15. maj) Moldavija finale Petrocub - Zimbru (25. maj) Nemčija Bayer Leverkusen finale Kaiserslautern - Bayer Leverkusen (25. maj) Nizozemska PSV Eindhoven Feyenoord Poljska Wisla Krakow Portugalska finale Porto - Sporting Lizbona (26. maj) Romunija FCSB finale Corvinul Hunedoara - Otelul (15. maj) Rusija polfinale (14. in 15. maj) Severna Irska Larne finale Cliftonville - Linfield (4. maj) Severna Makedonija finale Tikvesh - Voska Sport (22. maj) Slovaška Slovan Bratislava Ružomberok Slovenija Celje finale Rogaška - Gorica (24. maj) Srbija Crvena zvezda finale Vojvodina - Crvena zvezda (23. maj) Škotska finale Celtic - Rangers (25. maj) Španija Real Madrid Athletic Bilbao Švica finale Servette - Lugano (2. junij) Turčija polfinale (7. in 8. maj) Ukrajina finale Vorskla - Šahtar Doneck (15. maj) Wales The New Saints Connah's Quay

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.