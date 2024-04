Pogled na evropsko tabelo, v kateri se kopičijo državni prvaki in pokalni zmagovalci, je vedno razkošen. Za zdaj ima prvake deset držav, med njimi je tudi Slovenija. Znani so tudi trije pokalni zmagovalci, na sončni strani Alp se bo o njem odločalo 24. maja. Prvak je bil znan že mesec prej, v knežjem mestu so si priigrali tako veliko prednost, da so si zagotovili zvezdico že tri kroge pred koncem.

"Navzven deluje, kot da smo se sprehodili do naslova slovenskega prvaka, a ni bilo tako enostavno. Če vas za prvaka proglasijo že po jesenskem delu, se je s tem psihološko zelo težko kosati. Boj za prvaka bi se lahko tudi otežil, a smo z 1:0 premagali Olimpijo," je Mihael Mikić, dolgoletni asistent Damirja Krznarja, v pogovoru za Večerni TV pojasnil, kako zahtevno je bilo zadržati prednost in se spoprijeti z bremenom, ki ga je prinašal status nespornega prvega favorita za osvojitev naslova.

Celjani so v nedeljo premagali Olimpijo in si tri kroge pred koncem priigrali neulovljivih 12 točk prednosti. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Modrić v Celju? Vse prej kot realna možnost.

Luka Modrić pri 38 letih še vedno spada med boljše nogometaše madridskega Reala. Ne ve pa se še, kje bo igral v prihodnji sezoni. Foto: Guliverimage Mikić je v pogovoru za hrvaški medij spregovoril tudi o slovitem rojaku, s katerim si je nekoč delil slačilnico pri zagrebškemu Dinamu. To je Luka Modrić, ki so ga Celjani želeli pripeljati v Slovenijo. Želja, da bi se slovenski novopečeni prvaki okrepili z enim najboljših evropskih nogometašev tega stoletja, dolgoletnega zvezdnika madridskega Reala, ki ga danes čaka prvi polfinalni obračun lige prvakov proti Bayernu, se ne bo uresničila.

Celjani so resda madridskemu Realu javili svoje zanimanje, a nekdanji as zagrebškega Dinama, ki je grofom pomagal do državnega naslova, pojasnjuje: "Predsednik Celja je izkazal veliko željo, da bi pripeljal Modrića, a smo mu pojasnili, da je to vse prej kot realna možnost," je skupaj s trenerjem Damirjem Krznarjem, ki je v preteklosti tudi sodeloval z Modrićem, dopovedal Valeriju Kolotilu, kako iz te moke ne bo kruha.

"Predsednik nam je odgovoril, da je bil vedno velik borec in da si ne bi nikoli oprostil, če ne bi poslal uradne ponudbe Realu. In da se bo, če se Modrić odloči, da ne bo prišel, osredotočil na druge igralce. To je bila zamisel predsednika, a smo že od samega začetka vedeli, da o takšnem poslu ne moreš niti sanjati, kaj šele kaj drugega," je Mikić dodal, kako osebno sploh ni stopil v stik z Modrićem, niti ni bilo treba, da bi ga s tem bremenil v stresnih trenutkih pred polfinalno tekmo lige prvakov z Bayernom.

Prvi mož Celja Valerij Kolotilo želi v knežje mesto pripeljati svetovno znano nogometno ime. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Morda se sliši smešno, a Celje želi v nekaj letih igrati skupinski del lige prvakov. Naš predsednik je zelo ambiciozen," je Mikić v pogovoru za Večernji TV še pojasnil, kako ima v knežjem mestu opravka z zelo ambicioznim predsednikom. Prva želja, da bi se povzpel na slovenski vrh in postal prvak, se je rojenemu Moskovčanu že uresničila. Zdaj želje segajo širše, v Evropo.

Kanto bodo prejeli v roke 12. maja

Celjani bodo prejeli "kanto" 12. maja, ko bo na stadionu Z'dežele gostoval Koper. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Poleti bodo Celjani začeli evropsko pot v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, nato pa jih čakajo še najmanj štiri tekme. Če bi poleti preskočili dve oviri (Olimpija je denimo lani preskočila uvodni oviri in izločila dva prvaka Latvijo in Bolgarijo), bi si zagotovili dolgo evropsko jesen. Kdo ve, liga prvakov bo prvič zasijala v novem formatu, podobno velja tudi za evropsko ligo, konferenčna liga pa je lani Olimpiji ponudila nepozabno izkušnjo, ki so jo zmaji oplemenitili z dvema zmagama.

Celjane v soboto čaka zahtevno gostovanje v Ljudskem vrtu, kjer bi jim lahko nogometaši Maribora pripravil šampionski špalir. Usoda je hotela, da bosta tako Krznar in Mikić prvič kot prvaka s Celjem gostovala prav pri nekdanjem delodajalcu, pri katerem sta vstopila v sezono 2023/24. Celjani bodo ''kanto'', to častno vlogo naj bi opravil kapetan Denis Popović, prejeli v roke 12. maja na zadnji domači tekmi v tej sezoni. Takrat bo na stadionu Z'dežele gostoval Koper.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija finale Kukesi - Egnatia Rrogozhine (14. maj) Anglija finale Manchester City - Manchester United (25. maj) Armenija finale Ararat-Armenia - Urartu (12. maj) Avstrija finale Sturm Gradec - Rapid Dunaj (1. maj) Azerbajdžan Qarabag finale Zira - Qarabag (2. junij) Belgija finale Union St. Gilloise - Royal Antwerp (9. maj) Bolgarija polfinale (1./2. maj) Bosna in Hercegovina finale Zrinjski - Borac Banja Luka (8. in 15. maj) Ciper finale Omonia Nikozija - Pafos (18. maj) Češka finale Viktoria Plzen - Sparta Praga (22. maj) Črna gora polfinale (8. maj) Danska finale Silkeborg - AGF Aarhus (9. maj) Francija PSG finale PSG - Lyon (25. maj) Grčija finale Panathinaikos - Aris Solun (18. maj) Hrvaška finale Dinamo Zagreb - Rijeka (15. in 22. maj) Italija Inter Milano finale Atalanta - Juventus (15. maj) Izrael polfinale (30. april) Kosovo finale Ballkani - Prishtina (15. maj) Luksemburg polfinale (1. maj) Madžarska Ferencvaroš finale Paks - Fenercvaroš (15. maj) Moldavija polfinale (1. maj) Nemčija Bayer Leverkusen finale Kaiserslautern - Bayer Leverkusen (25. maj) Nizozemska Feyenoord Poljska finale Pogon Szczecin - Wisla Krakow (2. maj) Portugalska finale Porto - Sporting Lizbona (26. maj) Romunija FCSB finale Corvinul Hunedoara - Otelul (15. maj) Rusija polfinale (1. in 2. maj) Severna Irska Larne finale Cliftonville - Linfield (4. maj) Severna Makedonija finale Tikvesh - Voska Sport (22. maj) Slovaška Slovan Bratislava finale Ružomberok - Spartak Trnava (1. maj) Slovenija Celje finale Rogaška - Gorica (24. maj) Srbija finale Vojvodina - Crvena zvezda (23. maj) Škotska finale Celtic - Rangers (25. maj) Španija Athletic Bilbao Švica finale Servette - Lugano (2. junij) Turčija polfinale (7. in 8. maj) Ukrajina finale Vorskla - Šahtar Doneck (15. maj) Wales The New Saints Connah's Quay

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.