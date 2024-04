Nogometaši PSG so imeli v 31. krogu priložnost, da potrdijo tretji zaporedni in skupno 12. naslov francoskega prvaka pred domačimi navijači. Za to so potrebovali zmago proti ekipi Le Havre, ki jo vodi Luka Elsner. Njegova zasedba je na koncu remizirala s pariškim velikanom s 3:3, prišla do pomembne točke v boju za obstanek, z remijem pa tudi prestavila slavje v francoski prestolnici. Rekorden 12. naslov si je zagotovila dan pozneje, saj je Monaco izgubil proti Lyonu (2:3), s tem pa tudi ostal brez možnosti za naslov prvaka.