PSG hladi penino, z zmago pomagal še Elsnerju

Kar se tiče petih najmočnejših lig na svetu, bi po Nemčiji (Bayer) in Italiji (Inter) prvaka lahko že to sredo zvečer dobila tudi Francija. A ga še ni. PSG je svoj del naloge sicer opravil, s 4:1 je premagal Lorient in s tem v boju za obstanek pomagal tudi Luki Elsnerju in njegovemu Le Havru. A je nato Monaco z 1:0 premagal Lille in njegov zaostanek ostaja 11 točk. Do konca jih je na voljo še 12. Preobrat je vseeno malo verjeten. To bo za pariški klub 12. zvezdica, kar bo nov rekord francoskega klubskega nogometa.