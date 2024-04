Elsnerjevi v sodnikovem dodatku ob pomembno točko

Nogometaši Le Havreja, ki jih vodi Luka Elsner, so pred domačimi gledalci izgubili z Nantesom, ki je edini zadetek na obračunu dosegel v 92. minuti tekme. Elsnerjevi so tako v izdihljajih ostali brez dragocene točke v boju za obstanek. Trenutno so 15., tik nad izpadom. Drugouvrščeni Brest, največje presenečenje sezone, bo danes gostoval pri Lyonu, ki se prebuja in vzpenja na lestvici, vodilni PSG pa bo dvoboj 29. kroga odigral šele 24. aprila. Podobno velja za Marseille in Lille, še zadnje francoske predstavnike v četrtfinalih evropskih tekmovanj v tej sezoni.