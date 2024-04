Udarec za Elsnerjeve, Monacu tekma za drugo mesto

Le Havre, ki ga vodi Luka Elsner, je izgubil izjemno pomembno tekmo v borbi za obstanek. Metz je Le Havre premagal z 1:0 in ga prehitel na lestvici, Elsnerjevi so tako padli na 16. mesto, ki prinaša dodaten boj za obstanek. Edini zadetek na tekmi za Metz je v 46. minuti prispeval Georges Mikautadze. Do konca rednega dela so še štirje krogi, Metz ima na varni strani, na 15. mestu, ki ga ohranja v prvi ligi, pred Le Havrom točko prednosti.

PSG je že v prvem polčasu zabil štiri gole, od tega dva Goncalo Ramos. Pa je bil Kylian Mbappe na klopi. Foto: Reuters

Francosko prvenstvo, 30. krog:

Petek, 19. april:

Sobota, 20. april:

Nedelja, 21. april:

Lestvica: