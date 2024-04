Jan Oblak v nekaj minutah od raja do pekla, PSG šokiral Barcelono

Znana sta prva polfinalista lige prvakov. To sta Borussia Dortmund in PSG, ki bosta v polfinalu obračunala med seboj. Nemški velikan je po razburljivem srečanju s 4:2 premagal Atletico Madrid, Jan Oblak pa je prejel po dva zadetka v vsakem polčasu. Španski velikan je imel še 20 minut pred koncem aktiven rezultat 2:2, a je sledil nekajminutni rešilni pohod rumeno-črnih. Podobno se je zgodilo tudi v Barceloni. Katalonci so proti PSG povedli z 1:0 in še povišali prednost s prve tekme, nato pa je sledil preobrat. Po izključitvi Ronalda Arauja so Parižani zagospodarili na zelenici, Kylian Mbappe pa je veličastno zmago francoskih prvakov kronal z dvema zadetkoma.

Torkov večer je ponudil dve poslastici, v katerih so lahko nogometni sladokusci prišli na svoj račun. Padlo je kar 11 zadetkov! Zelo zanimiv potek je imelo srečanje v Dortmundu, na katerem je padla polovica ducata zadetkov in to po prav posebnem vrstnem redu. Najprej so dva dosegli gostitelji, nato so gostje vrnili udarec, a je znova sledila rapsodija domačih. Borussia je zmagala s 4:2 in izločila Madridčane!

Izkušeni nemški branilec Mats Hummels je danes odigral jubilejno 500. tekmo za rumeno-črne. Prvi mož kluba Hans-Joachim Watzke in športni direktor Sebastian Kehl sta mu predala priložnostno nagrado, dres s številko 500. Foto: Reuters

Na dvoboju v Dortmundu, kjer je bila prisotna izjemna navijaška kulisa, ni bilo potrebno dolgo čakati na prvo zrelo priložnost. Karim Adeyemi je z leve strani lepo zaposlil Marcela Sabitzerja, ki bi lahko z neposredne bližine premagal Jana Oblaka. Vmešal se je Jose Maria Gimenez in blokiral strel Avstrijca, s tem pa v drugi minuti preprečil hitro vodstvo Borussie.

Le minuto pozneje pa je zadišalo po vodstvu gostov iz Španije. Alvaro Morata je ušel zanki nedovoljenega položaja, stekel proti vratom Borussie, nato poslal žogo mimo vratarja proti golu, a bil nenatančen. Trener Diego Simeone se je upravičeno prijel za glavo, to je bila imenitna priložnost, a je ostalo 0:0. Kdo bi si takrat mislil, da jih bo na srečanju še ogromno ...

Jan Oblak je v prvem polčasu prejel kar dva zadetka. Na njegovo žalost je bil dvakrat premagan tudi v drugem polčasu, zaostanek z 2:4 pa je bil usoden za Madridčane, ki so s skupnim rezultatom 4:5 ostali praznih rok in izpadli v četrtfinalu. Foto: Reuters

V 34. minuti pa se je začel strelski festival. Prvič je moral po žogo v svojo mrežo Jan Oblak. Z diagonalnim strelom ga je premagal Julian Brandt, le pet minut pozneje pa je prednost Borussie podvojil Ian Maatsen ter spravil navijače Borussie v delirij. Atletico se je nepričakovano hitro znašel v težavah, s tem rezultatom bi izpadel iz tekmovanja.

Ian Maatsen je popeljal rumeno-črne v vodstvo z 2:0. Foto: Reuters

Atletico, ki je v drugi polčas krenil s tremi svežimi igralci, si je v nadaljevanju srečanja reševal kožo. V 49. minuti je bil Mario Hermoso po predložku s kota najvišji v skoku in žogo usmeril proti vratom gostiteljem. Mats Hummels jo je skušal ustaviti, a jo je nesrečno preusmeril v svojo mrežo. Tako je dosegel avtogol, Atletico pa je znižal na 1:2. Če bi ostalo pri tem rezultatu, bi sledil podaljšek.

Na dvoboju v Dortmundu je delil pravico najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić. Foto: Guliverimage

Madridčani bi lahko kaj kmalu tudi izenačili na 2:2, a je rezervist Angel Correa po tem, ko je izigral obrambo Borussie, zgrešil cilj. Trenerja Simeoneja, ki spremlja dvoboj zelo strastno, je zapravljena priložnost tako razočarala, da je padel na tla.

Angel Correa je sredi drugega polčasa izenačil na 2:2 in popeljal Atletico pred vrata polfinala. Foto: Reuters

V 64. minuti pa je Argentinec le zatresel mrežo, po dolgem napadu, v katerem je Atletico nekajkrat ogrozil vrata, vratar Gregor Kobel pa zbral dve obrambi, je izenačil rezultat na 2:2. Madridčani so se znašli v vodilnem položaju, vse so imeli v svojih rokah, po sedmih letih bi se lahko znova uvrstili v polfinale lige prvakov.

Ko se je zdelo, da se je španski velikan znašel na konju, pa je sledil neverjeten preobrat. Borussia je v nekaj minutah dvakrat premagala Oblaka in povedla s 4:2! Najprej je z glavo zadel v polno Niclas Füllkrug, nato pa še po strelu z roba kazenskega prostora po tleh Avstrijec Marcel Sabitzer.

Niclas Füllkrug je v 71. minuti poskrbel za novo vodstvo Borussie s 3:2. Foto: Reuters

Čeprav je Borussia Dortmund nastopila brez dveh pomembnih napadalcev, manjkala sta Sebastien Haller, ki je prejšnji teden zatresel mrežo Atletica (1:2) v Madridu, ter Nizozemec Donyell Malen, so napolnili mrežo Atletica. Oblak je bil premagan štirikrat, s petimi obrambami pa je preprečil še višji poraz Simeonejeve čete, ki bo tako sezono 2023/24 končala brez lovorike.

V 74. minuti pa je Oblaka premagal še severni sosed Marcel Sabitzer. Borussia se je tako po vodstvu s 4:2 znašla pred napredovanjem v polfinale. Foto: Reuters

Borussia je prednost zadržala do konca, na Westfalnu je sledilo čustveno proslavljanje preboja Dortmunda v polfinale. Atletico je moral priznati premoč boljšemu, Oblak je znova, ko je gostoval pri Borussii, prejel kar štiri zadetke. Leta 2018 je izgubil kar z 0:4, tokrat je bil zanj usoden poraz z 2:4.

Rumeno-črni se bodo v polfinalu pomerili s PSG. Foto: Reuters

Barcelona povedla, nato se je smejalo Parižanom

Na drugi tekmi večera so bili sprva konkretnejši nogometaši Barcelone in boljšo igro v uvodnih minutah kronali z vodstvom. Po fantastičnem prodoru po desni strani je 16-letni Lamine Yamal zaposlil Brazilca Raphinho, ki je z nekaj metrov potisnil žogo v mrežo za 1:0. V 20. minuti je zadišalo po povišanju vodstva, a je Robert Lewandowski z dokaj ugodnega položaja z okrog 14 metrov poslal žogo malce čez prečko.

Barcelona je povedla proti PSG v 12. minuti z zadetkom Raphinhe. Podajo je prispeval komaj 16-letni Lamine Yamal. Foto: Reuters

V 28. minuti pa so Katalonci ostali z igralcem manj. Urugvajec Ronald Araujo je prejel rdeči karton za prekršek nad Bradleyjem Barcolo. Zgodilo se je tik na robu kazenskega prostora. Takrat se je jeziček na tehtnici obrnil v korist Parižanov. Ousmane Dembele je poslal žogo mimo vrat, gostje pa so postali vse bolj nevarnejši in na čelu s Kylianom Mbappejem iskali pot do preobrata.

Kar se tiče strelov na gol, so bili veliko nevarnejši od Kataloncev, pri katerih je moral po izključivi Arauja na klop mladi Yamal, namesto njega pa v igro Inigo Martinez. PSG je še pred koncem prvega dela prišel do izenačenja, v polno je zadel ravno ''osovraženi'' Ousmane Dembele, nekdanji napadalec Barcelone. Barcola je poslal ostro podajo pred gol, Mbappe je zgrešil žogo, Dembele pa jo z vrhunskim strelom poslal izza hrbta Marc-Andreja ter Stegna.

Ousmane Dembele je izenačil na 1:1. Foto: Reuters

V izdihljajih prvega polčasa je usmeril še en nevaren strel proti vratom gostiteljev, a je ostalo pri 1:1. PSG je v prvem polčasu usmeril proti vratom kar 11 strelov, Barcelona le dva.

Drugi polčas se je za Parižane začel imenitno. Portugalski reprezentant Vitinha, ki je prejšnji mesec z reprezentanco ostal praznih ro v Stožicah, je popeljal goste v vodstvo z 2:1. Vitinha je zatresel mrežo Barcelono tudi prejšnji teden v Parizu. Sledile so vroče minute, ki so postregle z marsičem.

Vitinha je popeljal PSG v vodstvo z 2:1. Foto: Reuters

Najprej je Ilkay Gündogan skoraj vrnil Katalonce v igro, a ni imel sreče. Strel Nemca je končal v okviru vrat. V 57. minuti je zaradi žolčnih protestov pri sodniku prejel rdeči karton trener Xavi Hernandez. Le dve minuti pozneje pa nov šok za Barcelono. Sodnik je po prekršku Joaa Cancela nad Dembelejem pokazal na belo točko. Odgovornost za izvedbo je prevzel Kylian Mbappe, bil natančen in zadetek za 3:1 proslavljal z navijači PSG.

Kylian Mbappe je z bele točke popeljal PSG do vodstva s 3:1. V izdihljajih srečanja pa je po protinapadu še enkrat zatresel mrežo Barcelone. To je bil že njegov osmi zadetek v tej sezoni, s čimer je poskočil na prvo mesto na lestvici najboljših strelcev tekmovanja. Foto: Reuters

Parižani so tako zmagali kar s 4:1, Kylian Mbappe pa je s tem poskrbel, da bo v tej sezoni za PSG odigral vsaj še dve evropski tekmi. Kdo ve, morda pa Parižanom v svoji zadnji sezoni pomaga celo do največje želje, evropskega naslova, in se nato odpravi drugam. Najverjetneje k madridskemu Realu, s katerim ga povezuje malodane vsa Evropa. Navijačem belih baletnikov so zagotovo prijali prizori iz Katalonije, ko je Mbappe porušil sanje o evropskem naslovu največjemu rivalu kraljevega kluba.

Veselje francoskih prvakov po izdatni zmagi v Barceloni, s katero so se prebili med štiri najboljše v Evropi. Foto: Reuters

Navijači Barcelone so Ousmaneja Dembeleja, ki je lani zapustil Katalonce in odšel v Pariz, pred tekmo pričakali s posebnimi prirejenimi "stotaki", na katerih je bila izrisana podoba francoskega napadalca in napis "izdajalec". Navijači Barcelone so pred tekmo zažigali tudi njegove nekdanje drese, ki jih je nosil pri katalonskem velikanu:

Pred tekmo je bilo zelo vroče, posredovati je morala tudi policija: Foto: Reuters

Polfinale bo 30. aprila in prvega maja ter sedmega in osmega maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju prvega junija.

