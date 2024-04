Vesela novica za Jana Oblaka pred tekmo leta

Zvečer se bo slovenski nogometni as Jan Oblak potegoval za tretji polfinale v ligi prvakov. To bo njegov 84. nastop v omenjenem tekmovanju, v katerem nastopa že deset sezon, z Atleticom pa se je med najboljših osem zavihtel kar šestkrat. Vse to so dosežki, s katerimi si je utrdil status rekorderja slovenskega nogometa. Danes bo gostoval v Dortmundu, s Simeonejevo četo branil prednost s prve tekme v Španiji (2:1), pot do napredovanja pa bi mu lahko olajšala odsotnost Sebastiena Hallerja, nevarnega napadalca Borussie, ki je prejšnji teden v Madridu premagal Škofjeločana, a nekaj dni pozneje staknil poškodbo. Glavni sodnik na tekmi v Dortmundu bo Slovenec Slavko Vinčić.

Ni ga Slovenca, ki bi že tolikokrat sredi igrišča poslušal predvajanje veličastne himne lige prvakov. Jan Oblak je stari znanec lige prvakov. Odkar se je leta 2014 iz Lizbone preselil v Madrid, je v tekmovanju vseh tekmovanj zaigral že 83-krat. In pogosto je bil zelo blizu največjega uspeha. V tej sezoni se mu nasmiha napredovanje v polfinale, za katerega pa bo moral z Atleticom preskočiti zahtevno nemško oviro.

Jan Oblak je imel na prvi četrtfinalni tekmi proti Borussii veliko sreče. Jamie Bynoe-Gittens in Julian Brandt sta na dvoboju v Madridu zatresla okvir vrat. Tako so Atletico od tega, da bi Borussia izenačila na 2:2, reševali centimetri. Foto: Reuters

31-letni Škofjeločan je bil prejšnji mesec na povratnem srečanju osmine finala z milanskim Interjem veliki junak Atletica. Blestel je zlasti pri strelih z bele točke. Kako bo tokrat? Borussia še zdaleč ni rekla zadnje. Z odličnim drugim polčasom v Madridu, v katerem je zaostanek z 0:2 znižala na 1:2, nato pa še dvakrat zatresla okvir Oblakovih vrat, je prejšnji teden nakazala, da je še kako zmožna izločiti Los Colchoneros. Obeta se torej poslastica, v primeru tesne zmage porurskega velikana pa bi sledilo tisto, kar je v sklepnem delu osmine finala proslavilo Oblaka. Izvajanje najstrožjih kazni.

Smola za Afričana, skrb manj za Atletico

Sebastien Haller se je lani na zelenice vrnil po uspešnem boju z rakom, letos pa postal narodni junak Slonokoščene obale. Tako je v Madridu zatresel mrežo Atletica. Foto: Reuters Borussia mora zvečer, če še želi razmišljati o napredovanju, nujno zatresti mrežo Jana Oblaka. Kapetana slovenske reprezentance v državi, kjer bo poleti uresničil otroške sanje in prvič nastopil na velikem tekmovanju z izbrano vrsto, čaka ogromno dela.

Pred srečanjem ga je lahko v nekoliko boljšo voljo spravila informacija, da zaradi poškodbe gležnja v Dortmundu ne bo mogel nastopiti Sebastien Haller. Napadalec iz Slonokoščene obale, ki je letos blestel na afriškem pokalu narodov in slone popeljal do lovorike, se je poškodoval na sobotni tekmi nemške bundeslige proti soimenjakinji iz Mönchengladbacha. To je udarec za moštvo, ki ga vodi Edin Terzić, saj je prav Haller na prvi tekmi premagal Oblaka.

Tudi Atletico ne bo zvečer zaigral v najmočnejši postavi. Brazilec Samuel Lino, zanimivo, tudi on se je na prvi tekmi v Madridu vpisal na seznam strelcev, bo manjkal zaradi kazni rumenih kartonov, Nizozemec Memphis Depay, eden izmed adutov dragocene zmage nad Interjem v osmini finala, pa ne bo kandidiral za srečanje zaradi poškodbe mišice.

Verjetni začetni enajsterici: Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Brandt, Malen, Adeyemi; Füllkrug Atletico Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Azpilicueta; De Paul, Koke, Llorente; Griezmann, Morata

Belgijec ima prijetne spomine na Dortmund, Simeone verjame igralcem

Kako pred tekmo razmišlja Belgijec Axel Witsel, ki se je ustalil v obrambni vrsti Atletica in Borussio, zlasti stadion v Dortmundu, pozna bolje od vseh soigralcev? "Zelo pomembnih bo uvodnih 15 minut. Odločale bodo malenkosti, tako v napadu kot tudi obrambi," sporoča 35-letni nogometaš, ki je v karieri branil tudi barve Dortmunda in klub ohranil v lepem spominu. "Zgodilo se je ob moji vrnitvi iz Kitajske. V Nemčiji sem se imel s svojo družino zelo lepo," je dejal o tem, da je za rumeno-črne igral od leta 2018 do 2022, nato pa se preselil v Madrid.

Ko je Jan Oblak nazadnje gostoval v Dortmundu, je leta 2018 izgubil proti Atleticu s kar 0:4. Takrat je barve rumeno-črnih še branil Axel Witsel. Foto: Guliverimage

"To bo velik večer v ligi prvakov. Vem, v kakšni formi so moji igralci. Odigrali bodo dobro tekmo," je prepričan njegov trener Diego Simeone. Da se madridski velikan dviguje, dokazuje tudi zmaga nad Girono v derbiju 31. kroga la lige (3:1).

Atletico je v tej sezoni tudi v prvenstvu, pokalu in superpokalu zapravil možnosti, da bi osvojil lovoriko. Evropa ostaja edina možnost za osvojitev lovorike. A podobno razmišlja tudi Borussia Dortmund, ki pa je za razliko od Madridčanov že postala evropski prvak. Atletico je zaigral v treh velikih finalih, a vselej ostal praznih rok. Leta 2016 tudi z Oblakom med vratnicami.

Glavni sodnik bo Slovenec

Slavko Vinčić je v tej sezoni že sodil Atleticu na gostovanju pri Laziu v Rimu (1:1). Foto: Guliverimage Strateg Borussie Edin Terzić je prepričan, da njegovi nogometaši ne bodo več ponovili napak, ki so bile usodne zanje v prvem polčasu srečanja v Madridu. Atletico jih je izkoristil, povedel z 2:0, zlasti je bolela napaka pred prvim zadetkom Rodriga De Paula. Na tisti tekmi so za igralca tekme izbrali 33-letnega Francoza Antoina Griezmanna. Prispeval je tudi podajo za gol Lina, ki ga bo danes pogrešal na tekmi v Porurju. Griezmann je s šestimi zadetki prvi strelec Atletica v tej sezoni in še vedno kandidat za najboljšega strelca tekmovanja.

Dvoboj se bo začel ob 21. uri, glavni sodnik pa bo najboljši slovenski delivec pravice Slavko Vinčić.