Nogometni sladokusci se po norem prejšnjem tednu na prvih tekmah četrtfinala lige prvakov, ko je na štirih tekmah padlo kar 18 golov, nadejajo novih nepozabnih večerov v najelitnejšem evropskem nogometnem tekmovanju. Za enega bosta danes zagotovo poskrbela Barcelona in PSG, ki se bosta udarila na olimpijskem stadionu v Barceloni. Barcelona je na prvi tekmi po preobratih na koncu slavila s 3:2. V 37. minuti je za vodstvo zadel Raphinha, zatem sta PSG v vodstvo popeljala Ousmane Dembele in Vitinha. Za katalonsko ekipo je nato znova udaril Raphinha, piko na i zmagi na srečanju v Parizu pa je postavil Andreas Christensen.

Pri PSG so kljub porazu na prvem obračunu prepričani, da se bodo zavihteli v polfinale lige prvakov po porazu prejšnji teden, je na novinarski konferenci pred srečanjem dejal strateg pariške ekipe Luis Enrique. Španec, ki je leta 2015 popeljal Barco do trojne krone, je prepričan, da se lahko PSG vrne po porazu, ki je bil po njegovem mnenju nepošten, in nadaljuje svoj pohodom na prvo ligo prvakov.

Barcelona je prvo tekmo dobila s 3:2. Foto: Reuters

"Trdno smo prepričani, da bomo rezultat obrnili," je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedal Luis Enrique. "Prva tekma je bila naporna za obe ekipi, vendar rezultat ni odražal tistega, kar smo si zaslužili. Rezultat 2:3 s prve tekme pomeni, da se bomo uvrstili naprej. Dnevi po obračunu prejšnji teden so bili za nas težki, a dobra stvar nogometa je, da nas čaka še ena tekma proti istemu nasprotniku in zdaj imamo idejo, kaj moramo storiti. Smo v zelo dobrem trenutku in smo pripravljeni," je samozavesten Enrique. Enrique želi postati prvi nekdanji trener Barcelone, ki jo je izločil iz izločilnih tekem lige prvakov. Samo dva španska trenerja sta pred tem premagala katalonskega velikana v izločilnih dvobojih – Rafael Benitez z Liverpoolom v sezoni 2006/07 (osmina finala) in Vicente del Bosque z Real Madridom v sezoni 2001/02 v polfinalu.

Barcelona prekinila dolg niz Parižanov

PSG se je v prvo srečanje s katalonskim nasprotnikom podal v nizu 27 tekem brez poraza, a je ta niz Barceloni uspelo prekiniti. Zdaj so v francoskem klubu prepričani, da jim bo uspel preobrat, ob tem pa zatrjujejo, da bo voda na mlin njihovi igri tudi počitek, ki so ga dobili ta konec tedna, ko niso igrali tekme francoskega prvenstva. "Pritiskali bomo od prve minute, vemo, da bodo oni igrali svojo igro," je dodal Enrique, ki veliko vlaga v svojega prvega zvezdnika ekipe Kyliana Mbappeja. Ta je dosegel 13 golov na 11 gostujočih tekmah izločilnih bojev lige prvakov. Več jih imata le Cristiano Ronaldo (23 golov na 39 tekmah) in Karim Benzema (14 na 34).

Xavi je bil za razliko od Enriqueja v svojih napovedih bolj zadržan. Foto: Guliverimage

Barcelona upa, da se bo skupno 13. uvrstila v polfinale lige prvakov, prvič po sezoni 2018–19. Pogosteje je to uspelo le Real Madridu (16). Sobotna zmaga nad Cádizom je bila šesta zaporedna zmaga Barcelone v vseh tekmovanjih, pri čemer na štirih od teh tekem niso prejeli zadetka. V vseh tekmovanjih so neporaženi na 13 tekmah (deset zmag, trije remiji) od dramatičnega januarskega poraza proti Villarrealu s 4:3, Xavi pa je po tem porazu na tiskovni konferenci napovedal svoj odhod.

"Ekipe, ki jih vodi Luis Enrique, vedno igrajo napadalni nogomet. To bo zagotovo še posebej držalo na povratni tekmi, saj so po prvi tekmi v zaostanku. Smo dve ekipi, ki gojita napadalni slog igre. To bo ogromna nogometna bitka. Nobena ekipa se ne bo zadrževala. To je velika priložnost za klub proti eni izmed najboljših ekip in trenerjev na svetu. Potrebovali bomo stadion in navijače, da pripravijo 'kotel', kot je bil Camp Nou ob velikih večerih," je navijače pozval Xavi, ki se bo pomeril s svojim nekdanjim soigralcem pri Španiji in Barceloni, pa tudi svojim nekdanjim trenerjem Enriquejem.

PSG v ligi prvakov po porazu na prvi tekmi izločilnih bojev do zdaj še nikoli ni napredoval. Foto: Reuters

Petkratna zmagovalka tekmovanja Barcelona, ki cilja na prvi polfinale po letu 2019, bo igrala brez suspendiranih Andreasa Christensena in Sergija Roberta. Gavi in ​​Alejandro Balde ostajata dolgotrajno odsotna zaradi poškodbe. PSG, ki se je osvojitvi lige prvakov najbolj približal leta 2020, ko je izgubil v finalu, je pozdravil vrnitev desnega branilca Achrafa Hakimija, ki je bil suspendiran na prvi tekmi na Parku princev.

Ekipi sta do zdaj v ligi prvakov odigrali 13 tekem, pet jih je dobila Barcelona, štiri PSG, štirikrat pa se je srečanje končalo brez zmagovalca. Nazadnje sta se ekipi pomerili v osmini finala sezone 2020/21, ko je PSG na prvi tekmi v gosteh slavil s kar 4:1, po remiju na drugi tekmi (1:1) pa je francoska ekipa tudi napredovala. Pred tem se je verjetno eden najbolj nepozabnih izločilnih bojev v osmini finala zgodil v sezoni 2016/17, ko je PSG prvo tekmo dobil s kar 4:0, nato pa je Barcelona na drugi tekmi odgovorila s kar 6:1 in dosegla veliko zmago. Barceloni gre pred povratno tekmo na roke tudi statistika, saj se je v 127 primerih, ko je ena izmed ekip v izločilnih bojih dobila srečanje s 3:2, le šestkrat zgodil preobrat na drugih tekmah. Barcelona je ob tem napredovala v vseh enajstih primerih izločilnih bojev lige prvakov, ko je na prvi tekmi zmagala v gosteh, PSG pa si še ni zagotovil napredovanja po porazu na prvih tekmah. Kako bo tokrat?

Liga prvakov, četrtfinale, povratna tekma: Torek, 16. april:

21.00 Barcelona - PSG /3:2/ // rezultat prve tekme Predvideni začetni postavi:

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; De Jong, Pedri, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Mendes; Vitinha, Fabian, Zaire-Emery; Dembele, Mbappe, Barcola.

