Izjemen polčas za zmago Jana Oblaka, Barceloni tekma preobratov v Parizu

Po torkovem večeru v ligi prvakov, ki je postregel z remijema v Madridu in Londonu , sta bili v sredo odigrani še drugi dve prvi četrtfinalni tekmi. Na delu je bil tudi edini Slovenec, ki še vztraja v boju za evropski naslov. Jan Oblak je z Atleticom v Madridu gostil Borussio iz Dortmunda in zmagal z 2:1. Po izvrstnem prvem polčasu so Atleti vodili z 2:0. v drugem polčasu je BVB prišel do znižanja na 1:2. Na drugi tekmi je Barcelona v prvem polčasu povedla, a je PSG na začetku drugega v treh minutah naredil preobrat (2:1). Drama se je nadaljevala: nov preobrat in vodstvo ter zmaga Kataloncev s 3:2. Dvoboja torej še nista odločena, povratni tekmi sledita naslednji torek.

Najtežji nasprotnik za Simeoneja

Trener madridskega Atletica Diego Simeone. Foto: Reuters Čeprav je bila španska nogometna javnost po žrebu četrtfinalnih parov prepričana, da je Atletico Madrid v Borusii Dortmund dobil enega lažjih tekmecev, se trener Diego Simeone ni strinjal. "Ne, Borussia je najtežji mogoči izbor," je dejal pred tekmo. Čeprav so rumeno-črni v nemški ligi na petem mestu in za vodilnim Bayerjem zaostajajo 23 točk, jih Cholo še kako spoštuje. "Borussia je zelo kakovostna ekipa. V gosteh ni izgubila že štiri mesece, zelo pa je nevarna zlasti v protinapadih. Zelo so dobri v obeh kazenskih prostorih, igrajo najintenzivnejši nogomet izmed vseh četrtfinalistov." Simeone je lovil 50. zmago v ligi prvakov kot trener Atletica.

Jan Oblak Foto: Reuters Če so včasih govorili, da se Atletico predvsem brani, je bilo tokrat prav nasprotno. Od prve minute so Atleti agresivno krenili proti golu Borussie. Jan Oblak je brez dela z druge strani igrišča samo spremljal, kaj počnejo njegovi soigralci. Že podatek o kotih pove veliko: 5:0 za Madridčane. In v četrti minuti so bili nagrajeni, za vodstvo z 1:0 je po napaki obrambe zadel Rodrigo de Paul. Po pol ure igre je bilo že 2:0. Podal je Antoine Griezmann, zadel pa Samuel Lino. Če ne bi Jose Maria Gimenez v 20. minuti z glavo streljal visoko čez gol, bi bilo lahko 3:0. V zaključku polčasa so Nemci nekajkrat vendarle ogreli dlani Jana Oblaka, a prave nevarno zanj ni bilo.

Na pomoč Oblaku tudi prečka

Sebastien Haller je zadel za znižanje na 1:2. Foto: Reuters Po glavnem odmoru bi lahko Atletico še povišal prednost, še posebej Lino je bil razigran, mu je pa v 75. minuti Gregor Kobel ubranil stoodstotno priložnost. Se je pa začel iz minute v minuto dvigovati tudi Dortmund. Blizu zadetku je bil že Julian Brandt, ko je iz prostega strela žogo poslal le za malo preko vrat. V 81. minuti pa je BVB le prišel do znižanja na 1:2. Rezervist Sebastien Haller je žogo pospravil v gol Atletica. Na svoji 13. tekmi v ligi prvakov je zabil že 12. gol. Do konca se rezultat ni več spremenil, Oblak se lahko zahvali za pomoč prečki svojega gola. Ta je v 87. minuti ustavila strel Jameja Bynoe-Gittensa, v sodnikovem dodatku pa še Brandta.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 7 – Harry Kane (Bayern),

6 – Erling Haaland (Man City), Kylian Mbappe (PSG)

5 – Julian Alvarez (Man City), Phil Foden (Man City), Galeno (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

V Parizu prvi polčas pripadel Barceloni

Luis Enrique Foto: Guliverimage PSG želi v zadnji sezoni, v kateri še lahko računa na pomoč Kyliana Mbappeja, enega najboljših napadalcev na svetu, končno uresničiti cilj in se povzpeti na evropski vrh. Mbappe po sezoni zapušča Pariz, zato je pritisk na zvezdniško zasedbo, ki ji poveljuje Luis Enrique, še toliko večji. Žreb se je poigral s Špancem, saj mu je za tekmeca v četrtfinalu nameril Barcelono. Klub, ki ga je pred leti že popeljal do evropskega naslova.

PSG in Barcelona se v izločilnem delu lige prvakov merita že petič v zadnjih 12 letih. Najodmevnejšo zgodbo sta napisala pred sedmimi leti, ko so Parižani najprej doma zmagali s 4:0, nato pa na Camp Nouu zapravili prednost in senzacionalno izgubili z 1:6. A zdaj je v precej boljši formi PSG. Neporažen je na 27 zaporednih tekmah, nazadnje je izgubil sedmega novembra 2023 v Milanu (1:2).

Raphinha je zadel za vodstvo Barcelone z 1:0. Foto: Reuters Ne zgodi se pogosto, da Barcelona torej ni v vlogi favorita, a prvi polčas je vendarle pripadel nogometašem iz Katalonije. Robert Lewandowski je z glavo streljal v 21. minuti, Raphinha dve minuti pozneje z velike razdalje. Prvemu so poskus blokirali branilci, drugemu je z izvrstnim posredovanjem branil Gianluigi Donnarumma. Je pa v 37. minuti Brazilec vendarle premagal nasprotnikovega golmana in gostje so vodili z 1:0.

Povsem drugačen je bil začetek drugega polčasa, ko je PSG v razmaku treh minut prišel do preobrata. Na 1:1 je v 51. minuti izenačil Ousmane Dembele, ko je potisnil v mrežo odbitek. Za vodstvo s 2:1 je podal Fabian Ruiz, zadel pa Vitinha. Parižani bi morali zabiti vsaj še trikrat. Bradley Barcola je dobro streljal v 55. minuti, a mu je še bolje branil Marc-Andre ter Stegen. Isti nogometaš se je v priložnosti znašel še 71. minuti, a je okleval s strelom in branilci so mu blokirali poskus. Štiri minute pozneje je Dembele stresel vratnico.

In tako je preobrat uspel Barceloni. Najprej je Raphinha s svojim drugim golom na tekmi poskrbel za izenačenje (62. minuta). Podal mu je Pedri. V 77. minuti pa je iz kota podal Ilkay Gundogan, direktno na glavo Andreasu Christensenu in temu ni bilo težko zadeti za vodstvo in kot se je izkazalo tudi zmago s 3:2.

PSG je v treh minutah prišel do preobrata, za vodstvo z 2:1 je zadel Vitinha. Foto: Reuters

Povratne tekme bodo 16. in 17. aprila. Zmagovalec obračuna med Atleticom in Borussio se bo v polfinalu meril z boljšim iz dvoboja med PSG in Barcelono, boljši izmed Arsenala in Bayerna pa z boljšim izmed Real Madrida in Manchester Cityja. Polfinale bo 30. aprila in prvega maja ter sedmega in osmega maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju prvega unija.

