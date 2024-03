Arsenal nori od sreče, neverjetnega prekletstva v Evropi je konec!

V ligi prvakov je znanih že šest četrtfinalistov. Med najboljših osem so se prejšnji teden uvrstili Bayern München, Manchester City, PSG in Real Madrid, v torek pa še Barcelona, ki je s 3:1 ugnala Napoli in italijanske prvake tako izločila s skupnim rezultatom 4:2, ter Arsenal. Topničarji so v Londonu izločili Porto po izvajanju 11-metrovk (4:2) in odpravili prekletstvo ponavljajočih se izpadov v osmini finala lige prvakov. Od leta 2010 so tako izpadli kar sedemkrat zapored, tokrat pa po hudem boju izločili portugalskega velikana.

Liga prvakov, osmina finala (povratni tekmi):

Torek, 12. marec:

Barcelona je v osmini finala izločila Napoli. Če se je dvoboj v mestu pod Vezuvom končal brez zmagovalca (1:1), pa so se tri tedne pozneje na olimpijskem stadionu Lluis Companys, kjer je v času prenove kultnega Camp Noua začasni dom nogometašev Barcelone, veselili Katalonci. Zmagali so s 3:1 in si rešili sezono, saj še vedno vztrajajo v boju za evropsko krono.

Liga prvakov predstavlja najverjetneje še zadnjo možnost, da bi Barcelona v tej sezoni osvojila lovoriko. V la ligi krepko zaostaja za Realom, v španskem pokalu in superpokalu se ji ni izšlo po željah, v Evropi pa se je uvrstila med najboljših osem."Upam, da bo to čaroben večer za naše navijače," si je pred srečanjem zaželel trener Xavi, ki po koncu sezone zapušča vroč trenerski stolček, in opozarjal, kako je to tekma sezone za Barcelono.

Veselje nogometašev Barcelone po zmagi s 3:1 nad Napolijem. Foto: Reuters

Odločil se je za pomlajeno zasedbo. V začetno enajsterico je uvrstil dva zelo mlada igralca. Liga prvakov tako mladega para najstnikov v udarni postavi na izločilni tekmi ne pomni. Barve Barcelone sta od prve minute branila Lamine Yamal (16 let in 243 dni) ter Pau Cubarsi (17 let in 50 dni), španski prvaki pa so v tekmo vstopili imenitno. Čeprav si je kot prvi priigral priložnost Napoli (Victor Osimhen), sta v uvodnih 17 minutah zadela v polno Fermin Lopez in Joao Cancelo, pri obeh zadetkih pa je imel prste vmes Brazilec Raphinha.

Komaj 17-letni Pau Cubarsi je prejel nagrado za igralca tekme:

Player of the Match performance at 17 years old 🤯



An incredible display from Pau Cubarsí 👏#UCL pic.twitter.com/MRT6XZwOh3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2024

Navijači Barcelone so si lahko dali duška, gostiteljem se je nasmihalo zanesljivo napredovanje med najboljših osem, a se gostje iz Italije niso predali. Kapetan reprezentance Kosova Amir Rrahmani je v 30. minuti po podaji Mattea Politana znižal na 2:1, nato so Neapeljčani še enkrat ogrozili vrata Barcelone, a se je z izjemno obrambo izkazal nemški čuvaj mreže Marc-Andre ter Stegen.

V drugem polčasu se, čeprav je bilo nekajkrat vroče na obeh straneh, rezultat dolgo časa ni spreminjal. Barcelona je bila bližje zadetku, nato pa se je trud Kataloncev le izplačal, ko je po imenitni akciji, ki je spomnila na obdobje ''tiki-take'', v 84. minuti v polno zadel Robert Lewandowski. Poljak je v ligi prvakov dosegel že 94 zadetkov. Na tekmah osmine finala je v 22 nastopih zadel v polno kar 19-krat.

Barcelona je izločila italijanskega prvaka. Foto: Reuters

Barca je povedla s 3:1, a se gostje še niso predali. Mathias Olivera ni imel sreče, njegov strel je zadel prečko, zadnjo lepo priložnost je zapravil Giacomo Raspadori. Ostalo je pri 3:1 in velikem slavju Barcelone, ki bo v petek izvedela tekmeca v četrtfinalu lige prvakov.

Napoli čaka v nadaljevanju sezone pod vodstvom Francesca Calzone težka naloga, saj so si v domačem prvenstvu priigrali velik zaostanek za najboljšimi štirimi klubi.

Belgijec popeljal Arsenal v vodstvo

Topničarji imajo v tej sezoni visoke cilje. Na Otoku jim gre zelo dobro, trenutno vodijo v angleškem prvenstvu, v ligi prvakov pa jim je uspel pravcati podvig, saj so se prvič po letu 2010 prebili med osem najboljših. S tem so odpravili prekletstvo, ki je londonskemu velikanu že pošteno načenjalo samozavest, saj je Arsenal kar sedemkrat zapored v Evropi izpadel v osmini finala lige prvakov. Ni veliko manjkalo, pa bi se Londončanom ponovila usoda. Povratni dvoboj, prvega je z 1:0 na Portugalskem dobil Porto, je trajal skoraj tri ure, na njem pa so potnika v četrtfinale odločili streli z bele točke.

Leandro Trossard je izkoristil izjemno podajio Martina Odegaarda. Foto: Reuters

Porto, nekdanji klub Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina, je na stadionu Emirates branil tesno prednost. Izpuhtela je v 41. minuti, ko je po mojstrski podaji Martina Odegaarda v polno meril Leandro Trossard. Belgijec je tako popeljal topničarje v vodstvo.

Domači so sredi drugega dela še enkrat zatresli mrežo gostov, Martin Odegaard se je že veselil, a je sodnik zaradi prekrška Kaija Havertza gol razveljavil. Do konca rednega dela se rezultat ni spreminjal, podobno velja tudi za podaljšek.

Tako je o potniku med najboljših osem izvajanje strelov z bele točke, kjer se je izkazal domači vratar David Raya. Španec je ubranil strela Brazilcema Wendellu in Galenu, pri topničarjih pa so bili natančni vsi štirje izvajalci. Zmaga je tako ostala doma, Arsenal je norel od sreče, saj je odpravil prekletstvo izpadov v osmini finala.

Španski vratar David Raya (Arsenal) je postal junak srečanja. Foto: Reuters

Pri gostih je vso tekmo odigral 41-letni branilec Pepe. Izkušeni portugalski nogometaš, sicer rojen v Braziliji, je s tem postavil nov mejnik lige prvakov. Popravil je svoj rekord in postal najstarejši nogometaš, ki je na tekmi izločilnega dela lige prvakov zaigral od prve minute v polju in ne med vratnicama.

The first 41 year old to play outfield in a #UCL match 💙🤍 pic.twitter.com/00lH9Uf0CF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2024

Arsenal je v tej sezoni v ligi prvakov dobil vse štiri domače tekme, skupna razlika v zadetkih pa po novem znaša zelo prepričljivih 13:0. Londončanom se v tej sezoni ponuja prvovrstna priložnost, da bi v velikem finalu, ta bo 1. junija, zaigrali v njihovem mestu. Sklepno dejanje lige prvakov bo letos namreč na slovitem Wembleyju.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 6 – Erling Haaland (Man City), Harry Kane (Bayern), Kylian Mbappe (PSG)

5 – Julian Alvarez (Man City), Galeno (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico),

4 – Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Phil Foden (Man City), Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Oblak z Atleticom na delu v sredo

V sredo bo na delu še zadnji slovenski udeleženec izločilnega dela lige prvakov. Jan Oblak bo skušal z Atleticom nadoknaditi zaostanek s prve tekme v Milanu proti Interju (0:1), Borussia pa v Dortmundu izkoristiti prednost domačega igrišča proti PSV, s katerim je pred tremi tedni remizirala v Eindhovnu (1:1).

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):

Torek, 5. marec:

Sreda, 6. marec:

Torek, 12. marec:

Sreda, 13. marec:

Lestvice po skupinskem delu: