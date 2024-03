Pozor, ni za občutljive: grozljiva poškodba Portugalca, ki mu je premaknilo prst

Na povratnem dvoboju osmine finala lige prvakov med Manchester Cityjem in Köbenhavnom (3:1), na katerem so gostitelji zlahka potrdili vlogo favorita, še enkrat premagali danskega prvaka in se zanesljivo uvrstili med najboljših osem v Evropi, jo je skupil Matheus Nunes. Poškodoval si je sredinec, prst pa je bil tako iznakažen, da so fotografije nesrečnega Portugalca hitro preplavile družbena omrežja. Ogled fotografij osebam z občutljivim srcem odsvetujemo.

Dvoboj na Etihadu je bil že odločen. Evropski prvak Manchester City je po prvem polčasu vodil s 3:1 in skupno prednost v obračunu s Köbenhavnom povišal na neulovljivih 6:2, nato pa je občinstvo na Etihadu sredi drugega polčasa obnemelo.

Portugalec Matheus Nunes je lani poleti prišel v City iz Wolverhamptona za 62 milijonov evrov. Foto: Reuters

Matheusu Nunesu je spodrsnilo, nato pa je padel na levo roko in si pri tem zlomil sredinec. Prst je bil tako iznakažen, da se je obrnil za 90 stopinj.

Fotografije nesrečnega Portugalca, ki niso primerne za tiste z občutljivim srcem, so preplavile družbena omrežja. Zdravniki so ga hitro oskrbeli. Povili so mu sredinec in ga premaknili v naravno lego.

Matheus Nunes je moral zaradi poškodbe prsta z igrišča po 74 minutah. Zamenjal ga je mladi Micah Hamilton. Foto: Reuters

V taboru angleških in evropskih prvakov upajo, da bo 25-letni zvezni igralec nared za nastop v nedeljo, ko čaka City ena izmed odločilnih bitk za naslov prvaka. V velikem derbiju angleškega prvenstva bo gostoval pri vodilnem Liverpoolu, ki ima pred izbranci Josepa Guardiole točko prednosti.

Manchester City je na povratni tekmi osmine finala lige prvakov zmagal s 3:1 in zanesljivo napredoval med najboljših osem. Za branilce naslova so v polno zadeli Manuel Akanji, Julian Alvarez in Erling Haaland. Foto: Reuters