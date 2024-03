Je Mbappe skregan s trenerjem? Enrique: Koga sploh zanima resnica?

V torek sta na tekmah lige prvakov izstopala Kylian Mbappe in Harry Kane. Oba sta dosegla dva zadetka, se povzpela na vrh najboljših strelcev lige prvakov to sezono (6 golov), bila izbrana za igralca tekme, ter kar je najpomembnejše, popeljala PSG in Bayern v četrtfinale. Po zmagi Parižanov v San Sebastianu (2:1) je bilo veliko govora o francoskem superzvezdniku in njegovem odnosu s trenerjem Luisom Enriquejem, svoje pa je dodal tudi prvi mož kluba Nasser Al Khelaifi.

Navijačem PSG bi se lahko kaj kmalu še pošteno kolcalo po Kylianu Mbappeju. Eden najboljših nogometašev na svetu je del razkošnega znanja dokazal tudi na gostovanju pri Realu Sociedadu, kjer je prispeval oba zadetka za Parižane, ki so z zmago 2:1 potrdili napredovanje med najboljših osem. Z 2:0 so pred tem zmagali v Parizu, na obeh tekmah pa je Mbappe zatresel mrežo španskih tekmecev kar trikrat. Je v imenitni formi, je prvi strelec francoskega prvenstva in lige prvakov, po koncu sezone, ko se mu sklene pogodba s pariškim klubom, pa bo Park princev zapustil.

Prvi mož PSG: Gradimo ekipo za prihodnost

Nasser Al Khelaifi si je želel, da bi Kylian Mbappe ostal v Parizu še dlje kot do poletja 2024, a se mu želja ne bo uresničila. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Sodeč po tem, koliko pomeni ekipi, bo PSG le stežka prebolel njegov odhod. Ko so o tem po zmagi v San Sebastianu povprašali prvega moža kluba Nasserja Al Khelaifija, je ta polaskal Mbappeju s pohvalami, a skušal poudariti nekaj drugega.

"Delamo za prihodnost. Kylian je Kylian. Je odličen igralec, ponosni smo nanj, a je odlično igralo celotno moštvo. Ponosni smo na vse. Nastopila je najmlajša zasedba PSG v zgodovini lige prvakov (povprečna starost je bila manj kot 24 let, op. p.). Gradimo ekipo za prihodnost, to je najpomembnejša stvar," je poudaril katarski mogotec, ki si želi osvojiti ligo prvakov, a mu tega, čeprav je v zadnjih letih v nakup superzvezdnikov, med njimi je bil tudi Mbappe, vložil ogromno denarja, še ni uspelo.

Mbappe: Imam veliko težav, a trener ni ena izmed njih

Proti Realu Sociedadu je dosegel zadetka v 15. in 56. minuti. Prvo podajo je prispeval Ousmane Dembele, drugo pa južnokorejski rezervist Lee Kang In. Foto: Reuters Morda mu ravno v tej sezoni, še zadnji, v kateri lahko računa v napadu na pomoč tako razigranega napadalca, kot je Mbappe. Odkar je 25-letni Francoz javno oznanil, da bo po koncu sezone zapustil Pariz, igra bistveno manj kot prej.

Na tekmi v San Sebastianu, kjer je bil vložek ogromen, je bilo drugače. Tam mu je trener Luis Enrique omogočil polno minutažo, Mbappe, ki je zaigral na levi strani napada, je z dvema zadetkoma postal junak srečanja. Je Mbappe s tem dokazal, kako je najboljši? "Mar mislite, da se je treba Mbappeju pri 25. letih še dokazovati? Saj doseže 50 zadetkov in 25 asistenc pod vodstvom vsakega trenerja. Zame je, kar zadeva igro v zadnji tretjini igrišča, najboljši igralec na svetu. Tam je neustavljiv," je pojasnil Španec, na katerega, če razberemo iz besed Mbappeja, ni najboljši strelec PSG prav nič jezen. Pa čeprav na zadnjih treh tekmah ni igral veliko. To pa so bile ravno tekme po tem, ko je dopovedal vodstvu, da po koncu sezone zapušča Pariz.

Objem Kyliana Mbappeja in Luisa Enriqueja, ki sporoča, kako naj med najboljšim igralcem in trenerjem PSG ne bi bilo nesoglasij ali težav. Foto: Reuters

"Moj odnos s trenerjem je zelo dober. Nimam prav nikakršnih težav z njim, čeprav ljudje mislijo, da je drugače. Imam veliko težav v življenju, a trener ni ena izmed njih," je za Canal Plus dejal Mbappe, Enrique pa dodal: "Saj veste, kaj se prodaja. Da širiš 'sranje' in s tem povzročaš težave. A resnica je povsem drugačna. A koga sploh zanima resnica … Resnica je takšna, da nimam težav prav z nobenim igralcem," je dejal nekdanji španski selektor, ki ga v nadaljevanju sezone čaka še ogromno izzivov. Ne nazadnje ostaja PSG v igri za kar trojno krono.