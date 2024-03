Barcelono odrešil 16-letni čudežni deček

Tretja Barcelona, ki jo prihodnji teden čaka boj z Napolijem za četrtfinale lige prvakov, je z remijem v prejšnjem krogu zapravila priložnost, da bi se povzpela na drugo mesto la lige. In tudi v tem krogu je dobro kazalo, da bo ostala brez zmage. V prvem polčasu je Ilkay Gundogan zapravil 11-metrovko (vratar Predrag Rajković je njegov poskus ubranil), v 73. minuti pa je ponos Katalonije po podaji Roberta Lewandowskega vendarle odrešil komaj 16-letni Lamine Yamal. P o preigravanju v kazenskem prostoru je natančno meril pod prečko. Ta je to sezono pri rosnih letih dobil priložnost v članski ekipi in jo izkorišča več kot uspešno. To je bil njegov četrti gol, gol za zmago. Pred tem je imel še eno izvrstno priložnost, a se je takrat zatresla prečka.

Sedem točk več od druge Girone ima vodilni Real Madrid, ki se je med tednom ob remiju z Leipzigom uvrstil v četrtfinale najelitnejšega evropskega tekmovanja. Beli balet bo v tem krogu brez kaznovanega Juda Bellignhama na delu v nedeljo, ko bo ob 18.30 gostil Celto Vigo, ki se krčevito bori za obstanek v ligi.

Obračun s tekmecem iz spodnjega dela lestvice pa v soboto čaka tudi Atletico Madrid z Janom Oblakom. Ta bo po zmagi nad Betisom skušal ustaviti še 18. Cadiz. Girona se bo po treh porazih na zadnjih štirih tekmah skušala pobrati proti Osasuni.

