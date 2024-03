Remi na derbiju za vrh, Chelsea dobil dvoboj dolžnikov

V Angliji se je igral 28. krog premier lige. V derbiju kroga sta se pomerila Liverpool in Manchester City, po hudi bitki pa se razšla z 1:1. Vrh lestvice so tako zasedli nogometaši Arsenala, ki so v soboto z 2:1 ugnali Brentford. V uvodnem dejanju je Manchester United z dvema zadetkoma z enajstih metrov ugnal Everton. Šestouvrščeni rdeči vragi so popravili bledi vtis po dveh zaporednih porazih. V nedeljo sta zmagala še Tottenham in Brighton, na ponedeljkovi tekmi pa je Chelsea s 3:2 premagal Newcastle, obe ekipi sta razočaranji sezone, samo na sredini razpredelnice.

Nedeljski spored sta v boju za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, odprla Aston Villa in Tottenham. Londončani so zmagali s 4:0 in se Villi, četrti na lestvici, približali na dve točki zaostanka. Največ pozornosti pa je pritegnil veliki derbi na Anfieldu, kjer je Liverpool gostil Manchester City.

City je na Anfieldu povedel v 23. minuti, ko je Kevin De Bruyne z imenitno podajo iz kota našel Johna Stonesa, ki je iz neposredne bližine matiral domačega vratarja Kelleherja. Do konca prvega polčasa se izid ni več spremenil, Liverpool je sicer iskal izenačenje, a bil neučinkovit v napadih. V peti minuti drugega polčasa pa se je odvila drama v kazenskem prostoru Cityja. Po napaki gostujočega branilca Manuela Akanjija je do žoge prišel David Nunez, s prekrškom pa ga je ustavil vratar gostov Ederson in se pri tem tudi poškodoval. Sodnik je zapisal najstrožjo kazen za domače, z bele točke jo je v izenačenje pretopil Alexis MacAllister. Kmalu zatem je moram Pep Guardiola menjati Edersona, med vratnici Cityja je stopil Stefan Ortega. Rdeči so močno pritisnili, v igro je vstopil tudi egiptovski superzvezdnik Mohamed Salah, a so gostje počasi le umirili igro. V 71. minuti se je po nevarnem strelu Nuneza izkazal tudi Ortega, na drugi strani je tri minute pozneje prečko po strelu z glavo zadel Phil Foden. V razburljivem drugem polčasu je bilo še nekaj lepih priložnosti na obeh straneh, a je ostalo pri 1:1.

Ponedeljkov dvoboj dolžnikov sezone, Chelseaja in Tottenhama. Cole Palmer je zadel za 2:1. Na koncu zmaga modrih s 3:2. Foto: Reuters

Arsenal nov vodilni

Arsenal je v zaključku srečanja prišel do polnega izkupička. Foto: Reuters Arsenal se je za razliko od prejšnjih krogov, ko je po vrsti rešetal mreže tekmecev, tokrat moral pošteno potruditi za nove tri točke. Topničarji so sicer povedli v 19. minuti, ko je po asistenci Bena Whita v polno meril Declan Rice. Še pred koncem prvega polčasa, že globoko v sodnikovem dodatku pa si je velikansko napako privoščil vratar Arsenala Aaron Ramsdale. Ta se je uštel pri izbijanju žoge, žogo pa je zatem v mrežo domačih poslal Yoane Wissa. A napaka čuvaja mreže na veselje Arsenalovih navijačev ni bila usodna, v končnici tekme je odpor gostov v 86. minuti z zadetkom z glavo strl Kai Havertz in zadel za končnih 2:1.

Na vrhu prvenstvene lestvice je zdaj prava gneča, Arsenal je vodilni, ima pa isto število točk (64) kot drugi Liverpool , Manchester City jima sledi z le točko zaostanka.

Manchester United je proti Evertonu oba zadetka za zmago z 2:0 dosegel že v prvem polčasu. V 12. minuti je strel z bele pike z natančnim strelom izkoristil kapetan Bruno Fernandes, v 36. minuti pa je nalogo z istega položaja uspešno opravil Marcus Rashford.

