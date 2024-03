Za uvod na delu nekdanji klub Josipa Iličića

Z obračunom med Sportingom in Atalanto se bo na stadionu Joseja Alvalade v Lizboni danes začel boj osmine finala lige Europa. Trikratni zmagovalec Liverpool se bo v četrtek pomeril s praško Sparto, doslej neporaženi in vodilni klub bundeslige Bayer Leverkusen pa se bo srečal z azerbajdžanskim Qarabagom.

Liverpool Jürgena Kloppa bo močan favorit v paru s Sparto za uvrstitev v četrtfinale, preden se bo nemški trener po koncu sezone poslovil od kluba. Svoje načrte ima tudi Bayer Leverkusen, ki ga vodi Xabi Alonso. Ta je v tej sezoni neporažen na 34 tekmah v vseh tekmovanjih, v bundesligi ima kar deset točk prednosti pred prvim zasledovalcem Bayernom. V boju za četrtfinale se bo pomeril s Qarabagom.

Bayer Leverkusen je v tej sezoni v izvrstni formi. Foto: Guliverimage

Lanski zmagovalec konferenčne lige West Ham se bo pomeril s Freiburgom. Sedemkratni evropski prvak Milan bo po zmagi v izločilnem krogu končnice nad Rennesom nadaljeval svojo pot proti prvemu naslovu v evropski ligi proti praški Slaviji.

Škotski Rangers, ki je leta 2022 izgubil v finalu, se bo pomeril s portugalsko Benfico, ki še vedno lovi prvo evropsko lovoriko po letu 1962. Brighton pa bo nadaljeval svojo prvo evropsko avanturo pri podprvaku lanske sezone Romi.

Povratne tekme bodo na sporedu prihodnji teden, četrtfinale 11. in 18. aprila, polfinale 2. in 9. maja, finale pa bo v Dublinu 22. maja.

Že v prvem delu evropske lige, kjer so nastopali klubi, ki so zasedli druga mesta v skupinskem delu evropske lige in tretja mesta v skupinskem delu lige prvakov, to sezono ni igral noben slovenski nogometaš.

Liga Europa, osmina finala (prve tekme):

Sreda, 6. marec:

Četrtek, 7. marec: