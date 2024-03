Jo bo "slovenski" Sturm odnesel bolje od Olimpije?

Danes bodo odigrali prve tekme osmine finala konferenčne lige. V igri za lovoriko sta še dva kluba, pri katerih se dokazujejo slovenski legionarji. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat bosta ob 18.45 gostila francoski Lille, ki je v skupinskem delu dvakrat premagal Olimpijo, Miha Zajc pa bo dobri dve uri pozneje s Fenerbahčejem, ki je bil v kvalifikacijah usoden za Maribor, gostoval pri Unionu v Belgiji. V poslastici osmine finala se bosta udarila nekdanja evropska prvaka Ajax in Aston Villa.

V boju za naslov konferenčne lige vztraja 16 ekip. Po imenih so največji favoriti za osvojitev naslova angleška Aston Villa, ki jo vodi specialist za osvajanje evropskih lovorik, Španec Unai Emery, lanska finalistka Fiorentina ter večkratni evropski prvak Ajax Amsterdam, ki se pobira po katastrofalnem vstopu v sezono in jo želi popraviti z uspehom v konferenčni ligi. Žreb je povezal Ajax in Aston Villo, tako da bo eden izmed nekdanjih evropskih prvakov odpadel že pred četrtfinalom. Najprej bodo imeli prednost domačega igrišča nogometaši nizozemskega velikana, povratno srečanje bo prihodnji četrtek v Birminghamu.

Ajax, ki je v šestnajstini finala izločil Bodø/Glimt, pri katerem nastopa slovenski reprezentant Nino Žugelj, bo danes gostil Aston Villo. Foto: Reuters

Za lovoriko, ki jo je lani osvojil londonski West Ham, se poteguje še 16 klubov iz 13 držav. Po dva predstavnika imajo Belgija, Grčija in Izrael, po enega Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Hrvaška, Italija, Nizozemska, Norveška, Švica ter Turčija. Slovenske barve branijo trije nogometaši v dveh klubih. To sta Fenerbahče, pri katerem je Miha Zajc povsem odpravil zdravstvene težave in se vrnil na igrišče, ter graški Sturm, pri katerem imata pomembno vlogo Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat. V šestnajstini finala sta izločila Slovan iz Bratislave s Kenanom Bajrićem, tokrat pa prihaja v Gradec francoski Lille, zelo dober znanec ljubljanske Olimpije, saj jo je v skupinskem delu dvakrat premagal.

Miha Zajc bo s Fenerbahčejem gostoval pri Unionu St. Gilloise, ki ga je pred leti v drugi belgijski ligi vodil Luka Elsner. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Maccabi Haifa bo zaradi nemirnih razmer na Bližnjem vzhodu gostil Fiorentino v Budimpešti.

Finale konferenčne lige bo 29. maja na stadionu Agia Sophia v Atenah.

