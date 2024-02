Slovenski legionarji v boj za napredovanje

Danes bo postal znan še en udeleženec osmine finala konferenčne lige. Maccabi Haifa bo na gostovanju pri Gentu branila prednost s prve tekme 1/16 finala z 1:0. V četrtek bodo prednost s prve tekme (4:1) branili tudi nogometaši Sturma z Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom, ki sta blestela na prvi tekmi proti Slovanu Bratislavi.

Legia Varšava Blaža Kramerja je na prvi tekmi gostovala pri Moldeju in izgubila z 2:3. Bodö/Glimt Nina Žuglja, ta je igral od 74. minute, je bil na Nizozemskem na pragu velikega presenečenja in zmage proti Ajaxu, a je ta izvlekel 2:2.

Zmagovalci dvobojev se bodo prebili v osmino finala, kjer so že zmagovalci skupin konferenčne lige.

Žreb parov osmine finala bo 23. februarja. Tekme najboljše 16-erice bodo nato 7. in 14. marca, četrtfinale 11. in 18. aprila, polfinale 2. in 9. maja, finale pa bo v Atenah 29. maja.

Neposredno uvrstitev v osmino finala so si zagotovili zmagovalci skupin Lille (Fra), Maccabi Tel Aviv (Izr), Viktoria Plzen (Češ), Club Brugge (Bel), Aston Villa (Ang), Fiorentina (Ita), PAOK Solun (Grč) in Fenerbahče (Tur) z Miho Zajcem.

