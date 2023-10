Vidovšek zakrivil dve 11-metrovki, eno ubranil, druge ne

Slovenski prvak Olimpija je prvič v skupinskem delu konferenčne lige igral v Ljubljani. V Stožice je v drugem krogu prišel najboljši slovaški klub Slovan Bratislava in zmagal z 1:0. Po prvem polčasu je bilo 0:0, Olimpija je imela en strel na gol, Slovan pa 11-metrovko, ki jo je zakrivil in nato ubranil Matevž Vidovšek. V 53. minuti pa še en prekršek Vidovška za 11-metrovko, a te ni ubranil. V drugi tekmi skupine A je favorizirani Lille na Ferskih otokih s Klaksvikom igral 0:0. Še večje presenečenje pa v skupini C: Dinamo Zagreb je z 0:2 izgubil v Prištini pri Ballkaniju.

Konferenčna liga, skupinski del (2. krog):

Četrtek, 5. oktober:

Začetek tekme v znamenju navijaške bitke

Gostujoči navijači Slovana so že na začetku tekme poskrbeli za bakljado. Foto: www.alesfevzer.com Zmaji so začeli evropsko pot v konferenčni ligi s porazom v Lillu (0:2), v drugem krogu pa v Stožicah gostijo slovaškega prvaka iz Bratislave, za katerega nastopa tudi nekdanji branilec Olimpije Kenan Bajrić (začel je v prvi enajsterici). Slovan je v prvem krogu doma z 2:1 ugnal KI Klaksvik, tako da je prišel v Ljubljano kot drugouvrščena ekipa skupine A. Pri Olimpiji težav z zdravjem in poškodbami ni, tako je trener Joao Henriques lahko sestavil najmočnejšo enajsterico.

V Stožicah se je zbralo okoli 5.000 navijačev, od tega je bilo skoraj 2.000 slovaških. Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com V uvodnih minutah dvoboja je bilo bolj kot na zelenici zanimivo na tribunah. Še 15 minut pred začetkom je namreč kazalo, da bo v Stožicah več slovaških navijačev, a so se nato vendarle solidno popolnili tudi preostali deli največjega stadiona v Sloveniji. Zbralo se je okoli pet tisoč ljudi, od tega Slovakov nekaj več kot 1.500. In gostje so bili zelo glasni, a so jih Green Dragons z nekaj malega pomoči preostalih domačih navijačev le preglasili.

Vidovšek zakrivil prvo 11-metrovko, a jo je ubranil

Vidovšek je podrl Čavrića, dobil rumeni karton, a nato branil 11-metrovko. Foto: www.alesfevzer.com Prva četrtina na igrišču navijačev ni navdušila. Posest žoge je bila 50:50, strel v okvir vrat pa en sam: v 18. minuti je poskusil kapetan Timi Max Elšnik, a premalo močno in neposredno v gostujočega vratarja. V 27. minuti pa prvi ključni trenutek tekme: odlična globinska podaja za Srba v vrstah Slovana Aleksandra Čavrića, obramba Olimpije je zamudila. Prišel je v kazenski prostor, vratar Matevž Vidovšek se mu je vrgel pod noge in ga podrl, ne da bi se dotaknil žoge. Sodnik je takoj pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je izvedel Vladimir Weiss, a mu jo je Vidovšek branil. Ostalo je 0:0, Stožice so eksplodirale. "Zeleni Vida, zeleni Vida," je odmevalo s tribun. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je lepo žogo povsem sam v kazenskem prostoru dobil Čavrić, a z nekaj metrov streljal v roke Vidovšku. Po prvem polčasu je tako ostalo pri začetnih 0:0.

V drugem polčasu Slovan vendarle zadel z bele točke

Še drugič Vidovšku ni uspelo ubraniti strela z bele točke. Foto: www.alesfevzer.com

11-metrovka za Slovan. Foto: www.alesfevzer.com Pri Olimpiji tudi v nadaljevanju tekme ni bilo zadnje podaje za tisti zares nevaren strel, na drugi strani je Slovan postajal vse nevarnejši. V 53. minuti pa je bil znova v središču dogajanja vratar Vidovšek. Strel Čavrića je branil, nekaj trenutkov pozneje pa se je vrgel pod nove Armencu Tigranu Barseghyanu, da ta ne bi prišel do nevarne priložnosti v kazenskem prostoru. In sodnik je še drugič pokazal ne belo točko. Ni pa Vidovšek dobil še drugega rumena kartona. Tokrat je žogo na belo piko postavil Čavrić in jo za razliko od Weissa tudi izkoristil. Gostje so povedli z 1:0.

Slovan Bratislava ima zdaj v skupini A šest točk, sledita Lille s štirimi, Klaksvik z eno. Olimpija Ljubljana je brez točke na zadnjem mestu. Foto: www.alesfevzer.com Domači so imeli v nadaljevanju tekme več žogo, še naprej pa nobene prave priložnosti za gol. Henriques je poskušal s štirimi menjavami, namesto Ruia Pedra je na primer vstopil ljubljenec občinstva Mustafa Nukić, a preobrata in izenačenja še ni bilo. Vse bolj se je slišalo samo še gostujoče navijače. Pika na i nenavadni tekmi pa v 85. minuti: odlična globinska podaja za Davida Strelca. Ta je bil sam pred Vidovškom, ki pa se zdaj ni vrgel nasprotniku pod noge. Strelec ga je preigral, a nato nespretno žogo poslal desno od leve vratnice praznega gola. V zadnji minuti sodnikovega dodatka pa vendarle strel Olimpije, a je Nukić streljal visoko čez prečko. Tekma se je tako končala z 0:1, Olimpija pa je brez točke zdaj zadnja v skupini.

Slovaških navijačev na tribunah stadiona v Stožicah ni manjkalo, takole pa so že popoldne zasedli ljubljanske ulice:

Povorka navijačev Slovana se je v spremstvu policije takole pomikala proti Stožicam:

Neverjeten niz Fenerbahčeja

Žan Celar Foto: AP / Guliverimage V skupini D je Žana Celarja pričakalo zahtevno gostovanje v vročem Istanbulu. Lugano je igral pri Bešiktašu in po preobratu zmagal s 3:2. Zaostajal je z 0:2, a v zadnjih 10 minutah prišel do treh golov (zadnji je bil avtogol). Celar je odigral celotno tekmo.. Norveški Bodo/Glimt, ki še vedno ne more računati na poškodovanega Nina Žuglja, je z 0:1 izgubil z ekipo Club Brugge, ki je v prejšnji sezoni zaigrala v osmini finala lige prvakov.

Zrinjski Mostar se po čudežnem preobratu proti AZ Alkmaarju odpravlja k enemu od največjih favoritov za osvojitev lovorike, nekdanjemu evropskemu prvaku Aston Villi, Nizozemci pa bodo po bolečem porazu v Hercegovini (3:4) poskušali vrniti nasmešek na obraze navijačev z zmago nad Legio Varšavo, pri kateri se dokazuje tudi slovenski napadalec Blaž Kramer.

V skupini H bo "slovenski" spopad v Trnavi, kjer barve Spartaka branita Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik, slednji tekmovalno formo ohranja pri drugoligašu Malženice, pri gostih iz Turčije pa že vrsto let izstopa Miha Zajc. Ker pa Primorec še ni odpravil zdravstvenih težav, zaradi njih ga na reprezentančni seznam za tekmi s Finsko in Severno Irsko ni uvrstil niti Matjaž Kek, bo Fenerbahče nastopal na Slovaškem brez Slovenca. Fenerbahče je v sanjski formi, v tej sezoni je dobil vseh 14 tekem, dvakrat je premagal tudi Maribor.

Ester Sotler bo z Aberdeenom gostil HJK Helsinki. Nekdanji napadalec Radomljanov na Škotskem ne dobiva veliko priložnosti in še čaka na prvi zadetek.

