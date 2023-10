Olimpija, pozor! Ferci priredili novo evropsko senzacijo.

Med mlajšimi nogometaši Lilla, ki so dočakali priložnost v konferenčni ligi, je izstopal Ayyoub Bouaddi. Star je komaj 16 let in tri dni. Ker v zgodovini tekmovanja še ni bilo tako mladega udeleženca, je mladi Francoz poskrbel za rekord.

🇫🇷/🇲🇦 Ayyoub Bouaddi (16) held his own in his @losclive debut vs. Klaksvik.



Went the full 90, completed 98/108 passes (91%), and was heavily involved.



Just days after his 16th birthday. 🤩



The 2007-born midfielder is now the youngest ever to play for Lille! 🌟 pic.twitter.com/L1IDJZuriU