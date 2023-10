Henriques zadovoljen: Čestike igralcem. Dobri so bili. Napredujejo.

Beseda trenerja ljubljanske Olimpije po porazu v drugem krogu konferenčne lige s Slovanom iz Bratislave z 0:1 vas bodo morda presenetile. Joao Henriques je večkrat ponovil, da je bil z igro svojih varovancev zadovoljen. "Zadovoljen sem z igro, zadovoljen sem s fanti. Ja, napake pa se dogajajo. Videli smo, da delajo napake tudi ekipe na najvišji ravni v ligi prvakov." Razlog za male napake, ki jih sam raje imenuje detajli v igri, so v neizkušenosti in mladosti. Portugalski strateg se je prvič zares razgovoril in dvakrat pomenil tudi Manchester City. "Poglejte primer Manchester Cityja: Pep ligo prvakov osvojil šele po sedmih letih."

Timi Max Elšnik Foto: www.alesfevzer.com Ljubljanska Olimpija je izgubila tudi drugo tekmo skupinskega dela konferenčne lige. Slovan iz Bratislave je zmagal z 1:0. Že res, da je imela ljubljanska ekipa terensko premoč, a po uradni statistiki le tri strele v okvir prav, pa še te precej nenevarne. Na drugi strani pa je naredila dve napaki v obrambi, ki sta vodili do prekrškov vratarja Matevža Vidovška za najstrožji kazni. Prvo je sicer ubranil. Ko je trener Joao Henriques začel komentar tekme z naslednjimi besedami, smo tako malo nenavadno gledali. "Odigrali smo zelo dobro tekmo. Vemo, da so na tej ravni pomembni detajli. V takih tekmovanjih te napake stanejo gola. A Slovan je igral s spoštovanjem do Olimpije, tako se je tudi postavil v obrambi. Ve, kako igramo. Spoštovali so nas. Tako kot smo mi njih. Poznali smo njihove sposobnosti. Tekma je bila izenačena, z malo priložnostmi. Čestike igralcem. Dobri so bili. Napredujejo. So zelo mlada ekipa. Brez Nukića je naša ekipa stara 21, 22 let. Pokazali so, da so prihodnost tega tekmovanja. Ko si bodo še nabrali malo več izkušenj. Male napake, nočem jih niti tako imenovati, to so detajli in ti so nas stali. To je razlika v zrelosti. Seveda nisem zadovoljen zaradi poraza, sem pa zadovoljen z igro, kako zelo si igralci želijo zmagati, kako zelo si želijo doseči gole, kako zelo si želijo, da ne bi dobila gola. Zelo se trudijo. Prihodnost Olimpije je zelo zelo lepa."

"Ne smemo kazati na igralce, moramo jih podpreti"

Pa vendarle sta bili obe napaki, ki sta vodili do 11-metrovke, precej veliki. Ste res zadovoljni, je bilo vprašanje na novinarski konferenci. Henriquesu očitno ni bilo najbolj všeč. In tako se je prvič, odkar je v Ljubljani, zares razgovoril in govoril glasneje kot običajno. Že njegova ocena tekme je bila precej dolga, ta odgovor še daljši, skupaj prvi dve izjavi stratega Olimpije skoraj 15 minut. "Zadovoljen sem z igro. Moramo biti trdno na tleh, Olimpija v takem položaju še ni bila. Noben od teh igralcev še ni igral na taki ravni. Ekipe, kot so Lille, Slovan, Galatasaray, Ludogorec, Qarabag so se v preteklosti že prebile v drugi del tekmovanja. Seveda si ne želimo delati napak. Ne smemo kazati na igralce, moramo jih podpreti. Napredujejo. Imamo igralce, ki so člani mlade reprezentance. Ti igralci si zaslužijo spoštovanje. Napredujejo, odraščajo! Dovolj pogumni so, da igrajo proti ekipam, ki so zelo izkušene, ki so vajene tega pritiska. Nasprotnik je spoštoval naše igralce, igralce, ki so prihodnost Olimpije."

Glavni razlog za poraz Olimpije so detajli, kot napake imenuje trener, te pa posledica mladosti. Foto: www.alesfevzer.com

"Poglejte primer Cityja: Pep je ligo prvakov osvojil šele po sedmih letih"

Joao Henriques Foto: www.alesfevzer.com Odgovora trenerja še ni bilo konec, še nekajkrat je ponovil, da je zadovoljen z igro in podprl svoje nogometaše. "Zadovoljen sem z igro, zadovoljen sem s fanti. Ja, napake pa se dogajajo. Videli smo, da delajo napake tudi ekipe na najvišji ravni v ligi prvakov. Pa so mnogo bolj izkušene. Moramo pa biti trdno na tleh. Takšna je naša realnost. Vse to je za njih novo. Fantje napredujejo. Če bo Olimpija tudi letos prvak, kot si želimo, bo naslednjo sezono v Evropi mnogo boljša. Ena sezona ni dovolj. Poglejte primer Manchester Cityja: tudi Pep je ligo prvakov osvojil šele po sedmih letih." Postopna rast ekipe je namreč nekaj običajnega, poudarja portugalski trener. "Seveda si želimo biti boljši. A moramo biti zadovoljni. Skoraj vse je bilo dobro, a napake se dogajajo. To sta bili dve, tri situacije na tej tekmi. To pa so detajli. To je proces, velik proces. Za nami je šele 21 uradnih tekem. Za fante je ta raven igranja zelo zahtevna. Ti fantje niso navajeni na pritisk vsake tri dni. Pritisk, pritisk, pritisk. Delamo. Ne morem pa kazati na igralce s prstom, ki je naredil majhno napako. To se pač dogaja. Seveda si želimo izogniti takim napakam, a se dogajajo. Videli smo dve mali napaki, dve 11-metrovki, prvo je Vida branil, druge ni mogel. Videli smo tudi, kako napadalec Slovana ena na eno z Vidom ni zadel. Ja, izgubili smo, z rezultatom nismo zadovoljni, a z igro smo. Imeli smo posest žoge 60 odstotkov igralnega časa. To ni lahko."

"Prvič za trenerja, prvič za igralce, prvič za ekipo, prvič za mesto"

Bil je zadovoljen z igro. Foto: www.alesfevzer.com Odgovor Henriquesa se je še nadaljeval. Še enkrat je poudaril, da jim manjka izkušenj. Ne le igralcem: "Prvič za trenerja, prvič za igralce, prvič za ekipo, prvič za mesto, da je na tej ravni. Na naslednji tekmi bomo skušali biti mnogo boljši, na Ferskih otokih bomo znova želeli zmagati. A najprej nedeljska tekma, ki je najbolj pomembna. Če želimo biti naslednje leto spet tukaj, moramo postati prvaki. Ne pozabite, to je glavni cilj. Naš sezonski cilj ni bil polfinale ali osvojitev konferenčne lige. Prvi cilj sezone je bil, da smo prišli v skupinski del. Drugi cilj pa je, da znova postanemo prvaki, drugič zapored, kar pa ne bo lahko, saj imamo močne nasprotnike v naši ligi. Vmes pa imamo te evropske tekme, da osvojimo kakšno točko in klubu priigramo nekaj denarja. Vsaka ekipa nam je na koncu prišla čestitati, tudi Galatasaray v Istanbulu." In še zadnjič je ponovil: "Z igro sem zadovoljen, s porazom pa nisem nikoli. Olimpija želi zmagati vsako tekmo. Ampak vsak kdaj izgubi, tudi City, Real Madrid, PSG. Vsem se dogaja. Mi nismo nič posebnega. Imamo ekipo z zelo dobrimi mladimi igralci, ki rastejo. Zdaj se želimo pripraviti na nedeljo na Radomlje, ker bo ta tekma zelo pomembna."

"50 odstotkov z dveh 11-metrovk je zelo dobro"

Matevž Vidovšek Foto: www.alesfevzer.com O posameznikih noben trener javno ne govori rad. Tokrat je bil v središču pozornosti vratar Vidovšek, torej Vida, kot ga kličejo. Čeprav je storil prekrška za 11-metrovki, pa ni imel slabe tekme. Branil je dobro. "Vsak skuša odigrati po svojih najboljših močen. Ne samo Vida, branilci, Doffo in Elšnik sta v vezni vrsti odigrala zelo dobro. Vida je ubranil 11-metrovko. Druge ni mogel. 50 odstotkov z dveh 11-metrovk je zelo dobro. Vemo, da je Vida zelo dober. O tem sploh ni dvoma."

Ob izkušenem Mustafi Nukiću je Henriques v drugem polčasu poskusil še z dvema mladima napadalcema Admirjem Bristrićem in sploh prvič z Redijem Kaso. "Z Bristrićem smo skušali najti globino, ki se je odpirala. Pedro Lucas je drugačem igralec. Bristrić pa ima hitrost. Radija pa šele pripravljamo nekaj tednov na take tekme. Zelo dober je ena na ena, ima dober strel. Z njim smo skušali pripraviti presenečenje za Slovan, saj še ni igral. Poskusili smo presenetiti."

Mustafa Nukić je imel v sodnikovem dodatku priložnost za izenačenje, a je streljal visoko prek gola. Foto: www.alesfevzer.com

"Nimamo točk, lahko pa osvojimo še 12 točk"

V skupini je Olimpija zdaj brez točke zadnja. Vodilni Slovan ima šest točk, sledita Lille s štirimi in Klaksvik eno. Ekipa s Ferskih otokov, presenečenje letošnje poletne evropske sezone, je naslednji nasprotnik Slovenije, v gosteh. Z Lillom je v drugem krogu igrala 0:0. "Tudi v naslednjem krogu bomo poskušali osvojiti tri točke. Vem, da je Lille na umetni travi skušal zaščititi nekaj igralcev. Bali so se poškodb in niso igrali z vsemi najboljšimi. Zato so igrali neodločeno. Mi pa se gremo boriti. Tja gremo, da zmagamo, da osvojimo tri točke. Naš glavni cilj ni, da se prebijemo v naslednji del tekmovanja. Naredili bomo vse, kar lahko. Nimamo točk, lahko pa osvojimo še 12 točk. Eno, tri, sedem, osem, 12, ne vem, koliko točk bomo osvojili. Bomo videli. Zgodilo se je že, da ekipa, ki je dobila prvi dve tekmi, ni prišla naprej. Vse je mogoče. Imamo še štiri tekme, borili se bomo za vsako točko." Tekma tretjega kroga bo čez tri tedne.

Weiss: Naši navijači so bili glasnejši od domačih

Foto: www.alesfevzer.com Vladimir Weiss, trener Slovana, je bil z razpletom tekme jasno še toliko bolj zadovoljen: "Zelo dobra tekma. Tekmo smo imeli ves čas pod nadzorom, imeli smo nekaj lepih priložnosti, štiri, pet." Slovaški novinarji pravijo, da je bila to ena najboljših tekem Slovana, odkar je Weiss na mestu glavnega trenerja (od 2021). "Igramo v različnih tekmovanjih, zato je tekme težko primerjati. Od obrambe do napada je bila zelo dobra tekma. Zgodi se, da ne zadeneš 11-metrovke, tako da s tem nimam težave. Imamo šest točk in to je najbolj pomembno." Enajstmetrovko je zapravil kapetan, njegov sin, prav tako, Vladimir Weiss. Trener Weiss je pohvalil tudi navijače, ki so v velikem številu pripotovali v Ljubljano (skoraj 2.000). "Počutili smo se kot doma. Naši navijači so bili glasnejši od domačih. Bili so naš 12. igralec. Ta zmaga je tudi za njih."