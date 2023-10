Zgodovinski podvig Jana Oblaka, ki ne odmeva le v Španiji

Pri Atleticu v zadnjem desetletju ni manjkalo vrhunskih vratarjev. Najprej je med vratnicama izstopal trenutno španski brezdelnež David de Gea, nasledil ga je Belgijec Thibaut Courtois, ki ga je hujša poškodba v tej sezoni oddaljila od vrat madridskega Reala, od leta 2014 pa nase opozarja Slovenec Jan Oblak. Navijači so ga kmalu vzeli za svojega in mu posvetili pesem Obi, Oblak, cada dia te quiero mas (Obi, Oblak, vsak dan te imam raje).

Slovenec piše zgodovino pri Atleticu

Jan Oblak je v dresu Atletica debitiral pred dobrimi devetimi leti, ko je 16. septembra 2014 branil na dvoboju lige prvakov v Pireju. Foto: Reuters Ko se je Oblak leta 2014 pridružil madridskemu Atleticu, se navijačem rdeče-belih še ni svitalo, da imajo opravka z vratarjem, ki bo zaznamoval prihodnost kluba ne le z imenitnimi dosežki, ampak tudi številnimi lovorikami, nagradami in rekordi. Za novega je poskrbel konec prejšnjega tedna, ko je proti Elcheju (3:2) zbral jubilejni 400. nastop med vratnicama Atletica, s tem pa na večni lestvici poskočil na prvo mesto.

V dresu enega največjih španskih nogometnih klubov še ni bilo legionarja, ki bi za Los Colchoneros zbral kar 400 nastopov. Vse do prihoda Oblaka, ki pri Atleticu vztraja že dobrih devet let in je hitro postal ljubljenec tako navijačev kot tudi trenerja Diega Simeoneja ter se vpisal v zgodovino kot prvi tujec v klubu 400.

Jan Oblak with his plaque after having played his 400th game for Atlético de Madrid tonight. 🇸🇮



Leyenda ❤️🤍 pic.twitter.com/1SRSPR8PCC — Atletico Universe (@atletiuniverse) October 1, 2023

Predsednik Atletica Enrique Cerezo mu je pred srečanjem z Elchejem podelil priložnostno priznanje za podvig. Kaj pa je o tem povedal Oblak? "400? Srečen sem, da sem lahko branil tolikokrat za takšen klub, kot je Atletico. Navdušen sem in ponosen," 30-letni Slovenec, nekdanji vratar ljubljanske Olimpije in Benfice iz Lizbone, ni skrival zadovoljstva, ko je iz rok prvega moža Atletica prejel nagrado.

Jan Oblak. Absolute Atleti legend ❤️🤍 pic.twitter.com/WlLfeqsVZC — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 1, 2023

Pred Oblakom le še devet Špancev

Nogometaše Atletica nov nastop čaka v sredo, ko se bodo v ligi prvakov pomerili z nizozemskim prvakom Feyenoordom. Foto: Reuters Na večni lestvici, kar zadeva nastope za klub, je pred njim le še devet Špancev. Tistega, ki je aktualni rekorder, pozna zelo dobro, saj je to njegov soigralec Koke. Ko ga zaradi poškodb ali kartonov ni v zasedbi, vlogo kapetana prevzame prav Škofjeločan. Poleg Kokeja (591 nastopov), dolgoletnega simbola zvestobe pri rdeče-belih, so več nastopov od Oblaka zbrali še Adelardo Rodríguez (553), Tomás Reñones (483), Enrique Collar (470), Carlos Aguilera (456), Isacio Calleja (425), Juan Carlos Arteche (421), Gabi (417) in Fernando Torres (404).

Če Oblak v nadaljevanju sezone ne bo imel resnejših težav z zdravjem, bo na večni lestvici kmalu pridobil še nekaj mest. Oblak je sicer tudi kapetan slovenske izbrane vrste, s katero letos lovi tako želeno vozovnico za nastop na velikem tekmovanju, trenutno pa Kekova četa vodi v kvalifikacijski skupini H za Euro 2024.

Jan Oblak je v nedeljo proti Cadizu vpisal svoj 400. nastop v dresu @Atleti in tako tudi postal tujec z največjim številom nastopov za Atletico 🔴⚪️#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/XjluBei0sm — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 2, 2023

Legendarni napadalec Fernando Torres ima le štiri nastope več za Atletico, blizu je tudi Gabi, s katerim si je Oblak, eden najboljših vratarjev na svetu, delil slačilnico kar nekaj sezon, in tako naprej. Čestitke, kapetan!

Osvojil je štiri lovorike. Postal je španski prvak (2020/21) in bil izbran tudi za najboljšega igralca sezone, osvojil je ligo Europa (2018), evropski superpokal (2018) in španski superpokal (2014), pri katerem pa je dogajanje spremljal s klopi za rezervne igralce. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kar petkrat je osvojil priznanje zamora, ki ga v španskem prvenstvu prejmejo vratarji z najmanjšim številom prejetih zadetkov. Foto: Reuters