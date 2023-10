Čeprav se v četrtek v Stožicah igra zgodovinska tekma in se bo Olimpija prvič potegovala za točke konferenčne lige v Ljubljani, za srečanje med zmaji in Slovanom iz Bratislave ne vlada veliko zanimanje. To pa žal velja le za slovenske ljubitelje nogometa. Na Slovaškem so namreč potrdili, da bo v četrtek v Ljubljano pripotovalo najmanj 1.200 navijačev Slovana. Ob skromno število prodanih vstopnic se je pred srečanjem obregnil tudi vratar Olimpije Matevž Vidovšek, ki je za tako pomembno in izstopajočo tekmo pričakoval večji obisk.

V ljubljanskem klubu bi si želeli večjega zanimanja za ogled srečanja, ki se bo zapisalo v zgodovino kot prvo, odigrano na največjem slovenskem nogometnem objektu, kjer so se delile točke za konferenčno ligo. Olimpija je na takšen dogodek čakala desetletja, zdaj, ko so sanje postale realnost, zmaji pa so si zagotovili dolgo evropsko jesen, pa v zmajevem gnezdu pogrešajo tisto, kar je najbolj vredno v celotni nogometni zgodbi. To pa so navijači, ljubitelji nogometa.

Trening Olimpije:

V tej sezoni so že nekajkrat napolnili Stožice. Poleti jih je bilo ogromno proti Ludogorcu, zlasti pa Galatasarayu, večkrat je skoraj do zadnjega kotička napolnila stadion reprezentanca. In če bo Kekova četa čez poldrugi teden lovila dragocene točke v kvalifikacijah za Euro 2024 proti Finski pred 15 tisoč gledalci, jih bo sodeč po zadnjih ocenah v četrtek, ko čaka Olimpijo domača premiera v skupinskem delu evropskega tekmovanja, na obračunu med prvakoma Slovenije in Slovaške kar trikrat manj. Na dvoboju med Olimpijo in Galatasarayem (0:3) so bile tribune v Stožicah še kako polne. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Podoben obisk kot na večnem derbiju?

Prejšnji mesec je obračun med Olimpijo in Mariborom spremljalo le dobrih pet tisoč gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com Ko so si zeleno-beli zagotovili nastop v skupinskem delu, so v klubu verjeli, da bodo tribune na vseh domačih tekmah bolj ali manj polne, a bo prvo razočaranje sledilo že v četrtek. Zanimanje je podobno tistemu, ki ga je ljubljansko občinstvo izkazalo prejšnji mesec za večni derbi z Mariborom. Sodeč po dinamiki prodaje vstopnic bi lahko podobno število gledalcev (okrog pet tisoč) spremljalo tudi spopad med Olimpijo in Slovanom, pri čemer pa velja poudariti, kako bodo gostje računali na zelo glasno podporo, saj bo iz Bratislave pripotovalo vsaj 1.200 navijačev Slovana.

Tako velja v četrtek na tribunah, kjer navijaška skupina Green Dragons v sklopu praznovanja 35-letnice najavlja posebno presenečenje, pričakovati zelo bučno vzdušje, vprašanje pa je, koliko bo v njem sodelovalo občinstvo, zbrano na vzhodni oziroma zahodni tribuni, ne pa tistih, rezerviranih za najglasnejše navijače.

V Ljubljano prihaja najmanj 1.200 navijačev Slovana:

Vidovšek: "Kavč-selektorji" samo govorijo, da ...

Da so večje zanimanje pričakovali tudi nogometaši, osrednji akterji zadnjih uspehov ljubljanskega kluba, priznava tudi vratar Matevž Vidovšek. Eden najboljših slovenskih vratarjev je o tej temi spregovoril brez olepševanja. "Žalostno je, ker vemo, da takih tekem ni vsak dan. Veliko ljudi govori in piše po spletu, na stadionu pa jih ni. Green Dragons so z nami, 'kavč-selektorji' pa samo govorijo, da bodo prišli, če se osvoji naslov, dvojna krona, Evropa ... Bili pa so le na odločilnem derbiju, in ko so bile zastonj žoge, pa še proti Galatasarayu in Ludogorcu. Vedno so nekakšni izgovori," Vidovšek ne skriva razočaranja nad ljubitelji nogometa, ki so glasni po spletu, ko pa bi bilo treba obiskati katero izmed tekem, pa ne pridejo in nato posegajo po najrazličnejših izgovorih.

Green Dragons so v ponedeljek obarvali v zeleno središče Ljubljane, za četrtek pa v Stožicah napovedujejo še eno presenečenje. Foto: www.alesfevzer.com

Kar se tiče dvoboja, v katerega Slovan po uvodni zmagi nad ferskim prvakom KI Klaksvikom (2:1) vstopa z višjega mesta kot Olimpija, ki je v prvem krogu ostala praznih rok v Lillu (0:2), je koroški orjak prepričan, da lahko slovenski prvaki prekrižajo načrte Slovakom. "Najpomembneje bo, kako bomo sami igrali. Pripravljali smo se kot na vsako tekmo, verjamem, da lahko naredimo dobre stvari. Poskusili se bomo pokazati v najboljši luči. Vemo, da je Slovan napadalna, organizirana ekipa, ampak tudi proti takšnim smo že igrali," se dobro spominja, kako se je Olimpija v poletnem pripravljalnem obdobju pomerila tudi s Slovanom in v Avstriji izgubila prijateljsko tekmo z 1:2. Zadovoljen je, da je Olimpija na zadnjih dveh tekmah prejela le en zadetek in s tem označila začetek morebitnega novega trenda, ki bi prišel še kako prav po klavrnem obdobju, v katerem si je obrambna vrsta zeleno-belih privoščila preveč napak, njeni tekmeci pa so kar na treh tekmah dosegli vsaj štiri zadetke.

Matevž Vidovšek je bil na gostovanju v Lillu v prvem krogu konferenčne lige premagan dvakrat. Foto: Reuters

Dvoboj med Olimpijo in Slovanom se bo začel v četrtek ob 18.45, na dvoboju pa bodo delili pravico Grki Tasos Sidiropulos, Polihronis Kostaras in Lazaros Dimitriadis.