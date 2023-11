Zgodovinska evropska zmaga Olimpije v Stožicah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so v svojem četrtem poskusu v konferenčni ligi prišli do zgodovinske prve zmage, prvega zadetka in tudi prvih točk v tekmovanju. Ljubljanska zasedba je v zaključku tekme četrtega kroga skupinskega dela zlomila odpor ene največjih letošnjih senzaciji evropskih tekmovanj, prvaka Ferskih otokov KI Klaksvik, in prišla do zmage z 2:0, s tem pa bo v klubsko blagajno pospravila pol milijona evrov. Na delu je bilo tudi ogromno slovenskih legionarjev.

Slovenski nogometni prvak je imel danes četrto priložnost, da doseže prvo zmago ali vsaj prvo točko v skupinskem delu evropskih tekmovanj, pa tudi četrto priložnost za vsaj prvi gol. Ljubljančanom je v drugem dvoboju pred domačimi navijači oboje uspelo, dosegli so prvo zmago in prva gola.

Olimpija : Klaksvik 2:0 (0:0) Stadion Stožice, sodniki: Farrugia, Camilleri, Sultana (vsi malta).

Strelca: 1:0 Sualehe (84.), 2:0 Nukić (88.).

Olimpija: Pintol, Jorge Silva, Lasickas (od 75. Sualehe), Fadida (od 68. Pinto), Ratnik, Muhamedbegović, Bristrić (od 75. Nukić), Brest (od 63. Posavec), Motika (od 75. Pedro Lucas), Doffo, Rui Pedro.

Klaksvik: Johansson, Da Silva (od 63. Mikkelsen), Forren (od 86. Josepsen), Frederiksberg, Andreasen, Klettskard (od 63. Gussias), Kassi (od 73. Pavlović), Danielsen, Faeroe, Vatnsdal, Kronberg.

Rumeni kartoni: Brest, Ratnik; Andreasen, Frederiksberg, Gussias.

Rdeč karton: Frederiksberg (62.)

Trener Zoran Zeljković je tokrat tekmo začel brez Timija Maxa Elšnika, ki je bil na klopi, v vlogi kapetana pa Marcel Ratnik. V prvi postavi sta tokrat začela tudi Admir Bristrić in Marko Brest. Da je urok Olimpije brez zadetka premagan, je prvič izgledalo že v 22. minuti, potem ko je po imenitnem predložku Saara Fadide zadel Rui Pedro, a je veselje Olimpije hitro prekinilo posredovanje Vara, saj je bil strelec zadetka za malenkost v prepovedanem položaju.

Olimpija v zaključku z igralcem več strla odpor

Takoj na začetku drugega polčasa so imeli nogometaši Olimpije novo veliko priložnost, potem ko je po nespretnem posredovanju vratarja Jonatana Johanssona do žoge prišel Rui Pedro, ki se je sam znašel pred vrati ekipe iz Ferskih otokov, a je bil Johansson na mestu, žoga se je nato odbila v roko enega izmed obrambnih nogometašev Klaksvika, a je sodnik odločil, da situacija ni bila zrela za najstrožjo kazen. Za nameček so nogometaši Olimpije v 63. minuti ostali še z igralcem več na zelenici, potem ko je drugi rumeni karton prejel Arni Frederiksberg.

Zoran Zeljković je Olimpijo popeljal do prve zmage v konferenčni ligi. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Olimpija je nato močno pritiskala na vrata gostov, a brez uspeha. Nato pa je v 84. minuti po kotu ljubljanski ekipi le uspelo. Po podaji iz kota je natančno v levi zgornji kot vrat Klaksvika meril rezervist David De Senna Fernandes Sualehe. Piko na i je v 88. minuti postavil še en rezervist Mustafa Nukić, ki je po samostojen prodoru sprožil iz roba kazenskega prostora in s strelom v desni spodnji kot vrat ekipe iz Ferskih otokov povišal na 2:0, s tem pa je odločil tudi vse dvome o zmagovalcu in postavil končni rezultat srečanja.

V Stožicah se ni zbralo veliko gledalcev, bistveno manj, kakor bi si @nkolimpija za takšno evropsko tekmo v tako velikem mestu kot je Ljubljana tudi zaslužila, a so bili vseeno zelo glasni. Prišli so najbolj zvesti in srčni navijači ter dočakali zgodovinsko zmago. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/lObDqmPn8j — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) November 9, 2023

Na drugi tekmi skupine A sta se Slovan Bratislava s Kenanom Bajrićem, ki je igral celo tekmo, in Lille razšla z delitvijo točk (1:1).

Ljubljančane do konca skupinskega dela konferenčne lige čakata še dve tekmi, prva bo domača z Lillom konec novembra, druga pa gostovanje v Bratislavi sredi decembra.

Novopečeni reprezentant uspešen v vročem Istanbulu

Žugelj je v 92. minuti prejel rumeni karton. Foto: Reuters Na delu je tudi ogromno slovenskih legionarjev. Selektor Matjaž Kek je zagotovo spremljal dogajanje v Istanbulu, kjer se je pri Bešiktašu mudil norveški Bodo/Glimt, ki je slavil z 2:1. Treh točk se je tako po odpravljeni poškodbi veselil tudi 23-letni Nino Žugelj, ki je za norveški klub igral od 62. minute. Krilni napadalec je v zadnjem času tako navdušil, da si je prislužil vpoklic v izbrano vrsto.

V skupini D je Lugano Žana Celarja, ki pa zaradi poškodbe ni igral, z 0:2 klonil proti vodilnemu Bruggeju.

Pri varšavski Legii v zadnjem obdobju blesti Blaž Kramer, ki je tokrat ob zmagi nad Zrinjskim (2:0) priložnost dobil v zaključku tekme. Legia se je z novim uspehom utrdila pri vrhu lestvice. Kramer je pred tem zadel v treh različnih tekmovanjih – v poljskem prvenstvu, pokalu in tudi konferenčni ligi. V tretjem krogu je odločil zmagovalca dvoboja v Mostarju, ko je dosegel prekrasen zadetek z glavo za 2:1.

Slovaški Spartak Trnava je z dvema Slovencema, to sta Adrian Zeljković, ki je igral celo tekmo, in Miha Kompan Breznik, ki je sedel na klopi, remizirala na Danskem pri Nordsjaellandu (1:1). Za Spartak je bila to prva točka v konferenčni ligi.

Prvi poraz so doživeli nogometaši Fenerbahčeja, ki si tako še niso zagotovili evropske pomladi. Turški velikan, pri katerem je Miha Zajc igral do 63. minute, je prejšnji konec tedna prekinil neverjeten niz zaporednih zmag. Končal se je pri številki 19, ko je Fenerbahče doma izgubil proti Trazbonsporju (2:3), tokrat pa je bil z 2:0 boljši še Ludogorec.

Solunski Paok, Eintracht Frankfurt in Viktoria Plzen že v izločilnih bojih

Aberdeen z Esterjem Soklerjem, ki pri škotskem klubu ne dobiva veliko priložnosti, tokrat je igral od 85. minute, je z 2:2 remiziral s Solunom iz Paoka. Ta si je z zmago že zagotovil napredovanje. Tega si je že zagotovila tudi češka Viktoria, ki je v Plznu z 1:0 premagala zagrebški Dinamo, pa tudi Eintracht Frankfurt, ki je z enakim rezultatom ugnal HJK.

Prvo mesto v skupinskem delu vodi neposredno v osmino finala konferenčne lige, drugo mesto pa v play-off za osmino finala, kjer se bo klub pomeril z enim izmed tretjeuvrščenih udeležencev skupinskega dela evropske lige.

