Blamaža Olimpije na Ferskih otokih, podvig Zajca in Kramerja

Četrtek, 26. oktober:

Olimpija je v sredo pripotovala na Ferske otoke z jasnim ciljem. Zanimala jo je le zmaga, s katero bi popravila skromen vtis s prejšnjih tekem in ohranila možnosti za napredovanje. Novemu trenerju Zoranu Zeljkoviću se je prva želja uresničila. Kapetan Timi Max Elšnik in Agustin Doffo, ki v nedeljo zaradi zdravstvenih težav nista mogla pomagati soigralcem v Domžalah, sta stisnila zobe in nastopila. Srečanje v Torshavnu je začela enajsterica Pintol, Krefl, Ratnik, Muhamedbegović, Lasickas, Elšnik, Doffo, Fadida, Motika, Nukić in Rui Pedro, na klopi pa so sedeli Mauricio, Silva, Karamatić, Bristrić, Brest, Posavec, Mijailović, Pinto, Gavrić in Kasa.

Začetek tekme na Ferskih otokih!



Olimpija je bolje vstopila v dvoboj, že v 3. minuti se ji je posrečil imeniten protinapad. Rui Pedro je zaposlil Mustafo Nukića, ki je prodiral po desni strani kazenskega prostora in se znašel sam pred vratarjem Klaksvika. Ponudila se mu je imenitna priložnost za vodstvo, a je njegovo namero prebral vratar Jonathan Johansson in žogo po strelu Ljubljančana odbil v kot.

Prevlada nogometašev Olimpije je trajala vse do 20. minute, nato pa so začeli vse resneje na vrata gostov, v katerih je prvič v karieri na evropski tekmi stal Denis Pintol, pritiskati tudi gostitelji. Napadalci zmajev so se v uvodni četrtini srečanja kar štirikrat ujeli v zanko nedovoljenega položaja, Klaksvik pa je prvi strel v okvir vrat usmeril šele v 29. minuti. Kot da bi hotel s tem napovedal tisto, kar je sledilo minuto pozneje, ko slovenskemu prvaku ni bilo več do smeha.

Ferci dvignili navijače na noge, Pintol prejel dva gola

Denis Pintol, ki je nadomeščal Matevža Vidovška, je moral trikrat po žogo v svojo mrežo. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Prvaki Ferskih otokov, ki so podobno kot Olimpija iskali pod do zgodovinske prve zmage v skupinskem delu evropskega tekmovanja, so presenetili obrambo zmajev in povedli z 1:0. Arni Frederiksberg je poslal predložek v kazenski prostor Olimpije, kjer je bil najbolj spreten Rene Joensen. Ahmet Muhamedbegović je obstal na mestu, iz igre je pri pokrivanju izpadel tudi Justas Lasickas, napadalec Klaksvika pa je stekel pred vrata in z glavo premagal nemočnega Denisa Pintola. Ferci so iz prve priložnosti zatresli mrežo Olimpije in šokirali slovenskega prvaka. Le nekaj minut pozneje ni manjkalo veliko, pa bi se prednost gostiteljev podvojila. Obramba zmajev je znova pozabila na številne nogometaše Klaksvika, a je Srb Deni Pavlović na srečo Zeljkovićeve čete iz neposredne bližine poslal žogo čez vrata.

Tik pred koncem prvega polčasa pa je Klaksvik navijače, na stadionu se jih je zbralo okrog tisoč, še enkrat dvignil na noge. Najboljši strelec gostiteljev Pall Andrasson Klettskard se je "sprehodil" med obrambo Olimpije, ustaviti ga ni mogel niti Marcel Ratnik, nato pa je z natančnim strelom v daljši kot premagal še Pintola. Klaksvik je tako odšel na počitek z občutno prednostjo, Zeljkovićeva četa pa se je zavedala, da bo morala v nadaljevanju pokazati bistveno več, če se bo želela vrniti z dolgega potovanja vsaj neporažena. Pot do zmage, ki jo je pred srečanjem napovedoval tudi optimistični predsednik kluba Adam Delius, se je zdela že skoraj neverjetna.

Olimpija iskala priključek, a prejela nov zadetek

Zoran Zeljković je od prve evropske tekme v vlogi trenerja Olimpije pričakoval bistveno boljši rezultat. Foto: NK Olimpija Ljubljana Trener Zeljković je v drugi polčas vstopil z enim novim igralcem. Namesto Saada Fadide, ki je podobno kot Nemanja Motika v prvem delu prejel rumeni karton, je vstopil Marko Brest. Olimpija si je kmalu priigrala lepo priložnost za zadetek, s katerim bi vzpostavila priključek s tekmecem. Tokrat je Nukić podal Ruiju Pedru, Portugalec je z roba kazenskega prostora meril natančno v desni kot vrat Klaksvika, a se je izkazal čuvaj mreže Fercev. Ostalo je pri vodstvu z 2:0.

V trenutkih, ko se je pričakovala še drznejša in bolj napadalna igra Olimpije, pa je sledil nov šok za goste. Obrambo Olimpije, ki je znova delovala preveč nezbrano, je ukanil še Jakup Biskopsto Andreasen. Kapetan Klaksvika je bil najvišji v skoku in gostitelje popeljal v vodstvo s 3:0. Tako so si domačini zagotovili veliko prednost, nasmihala se jim je zgodovinska zmaga. Ravno tisto, po kar so prišli zmaji, a nato na zelenici pokazali bistveno premalo, da bi lahko zadržali vsaj enakovreden korak z razigranimi gostitelji.

Rezultat se do konca srečanja ni več spreminjal, nogometaši Olimpije pa so po najvišjem porazu, odkar nastopajo v konferenčni ligi, stopili še do navijačev. Na Ferske otoke se jih je odpravilo okrog 50, a niso mogli biti zadovoljni s predstavo. Zmaji so pokazali bistveno premalo, novega trenerja Zeljkovića pa očitno čaka še ogromno dela, če bo želel popraviti igro. Tako v obrambi kot tudi napadu, v katerem je Olimpija še tretjič končala tekmo brez doseženega zadetka.

Domači navijači so proslavljali zmago na tribunah še 20 minut po koncu srečanja: