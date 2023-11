Zgodovinski večer v Ljubljani: Olimpija ni več črna ovca Evrope, zdaj ne sme poleteti

Nogometaši Olimpije so dočakali prvo evropsko zmago, s katero so zadržali možnosti za napredovanje.

Nogometaši Olimpije so dočakali prvo evropsko zmago, s katero so zadržali možnosti za napredovanje. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Kdor čaka, dočaka. Olimpija je resda čakala malce dlje od načrtovanega, prve točke in dosežena zadetka je v konferenčni ligi dočakala šele na četrti tekmi. Pod zgodovinsko zmago, v Stožicah je z 2:0 padel Klaksvik, se je podpisal Zoran Zeljković. Ni manjkalo veliko, pa bi borbeni gostje osvojili točko, a so zmaji v zadnjih minutah le prebili ferski zid. ''Zaslužili smo si zmago. Bili smo potrpežljivi, čez celotno tekmo kontrolirali tekmo. Točke zasluženo ostajajo doma,'' je poudaril trener Olimpije. Podobno razmišlja tudi Magne Hoseth, njegov stanovski kolega pri prvakih Ferskih otokov.

Še pred srečanjem so bili nogometaši Olimpije izpostavljeni neprijetnemu statističnemu podatku. Bili so edini izmed 96 klubov, ki nastopajo v skupinskih delih treh različnih evropskih tekmovanj, a niso osvojili niti ene točke, obenem pa niti enkrat zatresli mreže tekmecev. Kar se tiče neučinkovitosti napada, je dolgo časa kazalo, da se bo zgodba ponovila tudi v 4. krogu.

Za Ruija Pedra usodno le nekaj centimetrov

Ni manjkalo veliko, pa bi strelec zgodovinskega prvega zadetka za Olimpijo v konferenčni ligi postal Rui Pedro. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Olimpija v prvem delu ni dosegla veljavnega zadetka, svoje je pridodala še smola, saj je Rui Pedro po imenitnem strelu z glavo že premagal gostujočega vratarja, a je VAR posnetek na njegovo žalost potrdil, kako je bil ob predložku za nekaj centimetrov prehiter, tako da je bil zadetek razveljavljen.

To je bila najlepša akcija prvega dela, ki se je končal brez zadetkov in ni mogel zadovoljiti domačega strokovnega vodstva. "Malce igrišče, malce pa prepoznavanje situacij. V prvem polčasu ni bilo najboljše. Težko si je ustvariti deset priložnosti na polčas. Bili smo blizu te številke skozi celotno srečanje (streli na gol 25:5, streli v okvir vrat 9:0), a se je izkazalo, kako moraš v Evropi tudi zadeti. To te lahko dostikrat kaznuje. Na prejšnji tekmi smo tako iz štirih priložnosti tekmeca prejeli tri zadetke. V Evropi je to zelo pomembno," je mladi trener Olimpije Zoran Zeljković v igri varovancev pogrešal kar nekaj stvari.

Nogomet, kakršnega želi pri Olimpiji gledati večkrat

Zoran Zeljković nadaljuje imenitno serijo na tekmah Olimpije. Na petih tekmah je kar na štirih zadržal nedotaknjeno mrežo. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com V nadaljevanju je Zeljković popravil nekatere zadeve. "Če smo prej preveč hiteli, smo se nato malce umirili, imeli kar nekaj priložnosti, a na tem igrišču ni lahko, ko je tvoj tekmec vedno za žogo," je pojasnil Zeljković, kaj se je spremenilo v igri zmajev, da so v drugem polčasu pokazali bistveno več in bili takšni, kakršne želi gledati trener Olimpije tudi v prihodnje.

"Danes smo pokazali podobo, ki jo želim. Igrali smo napadalen nogomet, ustvarjali v igri in bili agresivni. Fantje znajo igrati nogomet. Iskreno povedano, v Celju nismo bili takšni, a po eni zmagi z igralcem več ne bi poletel," je povlekel vzporednico z nedeljsko zmago na derbiju 1. SNL v knežjem mestu, kjer si je priigral bistveno manj priložnosti od vodilnega prvoligaša, nato pa zmagal po spornem kazenskem strelu.

Zdaj, ko se je Olimpija v napadalnem smislu predstavila v boljši luči, zavrača evforijo in opozarja, kako ena lastovka še ne prinese pomladi. Zaveda se tudi, kako je bil prelomen trenutek srečanja izključitev Arnija Frederiksberga. Zaradi drugega rumenega kartona je zapustil igro v 63. minuti, v nadaljevanju pa je Olimpija še okrepila pritisk, pletla obroč okrog kazenskega prostora gostov, potrpežljivost pa je v zadnjih minutah dvakrat obrodila sadove.

Končni rezultat je postavil ljubljenec občinstva Mustafa Nukić. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Rdeči karton je bila olajševalna okoliščina. Premagali smo tekmeca, kar ni lahko, a ga realno, če imaš igralca več, moraš premagati. Ne bi pa rad letel. Prvo zmago si vedno zapomniš, je pa to neka dobra popotnica za naprej," noče zganjati evforije, hkrati pa priznava, da je imel dober nos pri izvedbi menjav. V polno sta zadela ravno rezervista.

Lahko naredijo veliko stvar, lahko pa tudi vse pokvarijo

David Sualehe dosega ponavadi zelo pomembne zadetke za Olimpijo. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Najprej David Sualehe, ki v karieri ne dosega veliko zadetkov, pri Olimpiji pa je programiran na najbolj odmevne, saj je njegov zadetek v prejšnji sezoni na večnem derbiju proti Mariboru popeljal zmaje do državnega naslova, tokrat pa je postal še prvi strelec zmajev v skupinskem delu konferenčne lige. "Davida sem iskreno pogrešal, saj gre za odličnega igralca. Vsak, ki je vstopil v igro s klopi, je vnesel dodatno energijo, ki se je čutila. To je zelo pomembno za nadaljevanje sezone," je ponovil, kako ima Olimpija zelo široko klop. Z njeno pomočjo bo lovil nove točke že v nedeljo.

Če bo Mura računala na spočite igralce, pa bo pri zmajih drugače. "Po tej zmagi ne bo nič lažje, saj smo utrujeni. Je pa s psihološkega vodika pomembno, saj imamo boljše vzdušje, a ne bi rad poletel. Imamo pa še veliko rezerv. Do reprezentančnega premora lahko naredimo veliko stvar, lahko pa tudi vse izničimo. Zato moramo ostati zbrani do konca, nato pa sledita dva tedna za počitek," je prepričan, da lahko Olimpija pokaže še bistveno več od tistega, kar je pod vodstvom prejšnjega trenerja Joaa Henriquesa, ko si je priigrala visok zaostanek za vodilnim Celjem.

Veselje navijačev Olimpije po prvi evropski zmagi v konferenčni ligi. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Vesel je, da je končno dočakal evropsko tekmo, na kateri so njegovi varovanci dosegli zadetek. Ker so znova zadržali mrežo nedotaknjeno, to jim je pod vodstvom Zeljkovića na petih tekmah uspelo kar štirikrat, je bilo zadovoljstvo trenerja še toliko večje. "Po tej poti moramo iti naprej. Ničla zadaj je zelo pomembna. Pred tem je Olimpija prejemala veliko zadetkov, nato pa je težko dati na vsaki tekmi tri ali štiri gole, da zmagaš. Obramba je osnova. Tekmecu ne glede na vse nismo pustili veliko. Tako moramo igrati tudi v prihodnje," je bil Zeljković vesel podatka, da niso gostje niti enkrat streljali v okvir vrat Denisa Pintola, ki pod vodstvom novega trenerja postaja specialist za nedotaknjene mreže.

Za slab obisk so si najbolj krivi sami

Zoran Zeljković se je zahvalil navijačem za bučno navijanje in spodbudo. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Zalomilo se mu je le enkrat, v Torshavnu proti Fercem (0:3). A takrat se je igralo na umetni travnati podlagi, v Stožicah, kjer je dvoboj spremljalo manj gledalcev, kot bi si jih tako pomembna tekma v Ljubljani zaslužila, pa se je na naravni travi.

Še večji nogometni praznik je torej skazil pogled na večinoma prazne tribune največjega slovenskega objekta, ki bo čez poldrugi teden na tekmi med Slovenijo in Kazahstanom pokal po šivih. Zeljkovića slab obisk ni presenetil.

"Niti nisem pričakoval več gledalcev. Zato smo največji krivci mi. Če bi zmagali na Ferskih otokih, bi jih bilo več. Sem pa zadovoljen z navijanjem tistih, ki so prišli na tekmo. Bili so res bučni," je pohvalil najbolj zveste privržence, ki hodijo na srečanja Olimpije v dobrem in slabem. Ti so si lahko dali posebnega duška po zadetku Mustafe Nukića, ljubljenca navijačev, ki nosi globoko v srcu ljubezen do Olimpije. Dosegel je končni rezultat in se razveselil prvenca v konferenčni ligi.

Timi Max Elšnik ni vstopil v igro, bi pa že lahko zaigral v nedeljo proti Muri. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Elšnik bi lahko v nedeljo že zaigral Trener Zeljković v igro ni pošiljal kapetana Timija Maxa Elšnika, je pa pomiril navijače z oceno njegovega zdravstvenega stanja. To je pomembno tudi za selektorja Matjaža Keka. "Njegova poškodba gre na bolje. Nismo hoteli tvegati, a verjamem, da bo za nedeljsko tekmo z Muro že v optimalni formi," bi se lahko standardni slovenski reprezentant vrnil v zvezno vrsto Olimpije.

Trener Klaksvika marsikaj očital svojim varovancem

Gostujoči nogometaši so po mnenju trenerja Magneja Hosetha pokazali v Ljubljani premalo poguma. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Kaj pa je povedal trener gostov Magne Hoseth? "V nogometu je dobiš toliko, kolikor vanj vložiš. Danes se nismo dovolj potrudili, tako da je zmaga Olimpije pravična. Bila je boljša od nas. Zmaga z 2:0 je glede na prikazano zaslužena," je nekdanji norveški reprezentant očital svojim varovancem, kako so v dvoboj v Stožicah vstopili s pomanjkanjem poguma.

"Bali smo se, da bi naredili napake. A v nogometu moraš delati napake in igrati pogumno. Mi pa tega nismo naredili. Vseeno bi skoraj prišli do točke, a je na koncu Olimpija zasluženo zmagala," je dodal, kako so bili nogometaši ferskega prvaka preveč boječi, pa tudi prepočasni, po nepotrebnem pa so izgubljali tudi druge žoge, tako da se je bilo zelo zahtevno kosati z Olimpijo.

Stožice tako ostajajo neosvojljiva trdnjava za Ferce. Reprezentanca je pred dobrim desetletjem tu izgubila z 1:5, takrat je s tremi zadetki pri slovenski izbrani vrsti blestel Tim Matavž, zdaj je v obračunu klubskim prvakov v konferenčni ligi potegnil krajšo najboljši ferski klub.

Olimpija bo v skupinskem delu konferenčne lige še gostila Lille, v zadnji tekmi pa bo gostovala pri Slovanu iz Bratislave. Če bi nadaljevala z nizanjem zmag, bi se lahko zmaji še vmešali v boj za napredovanje.