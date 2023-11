Nogometaši Olimpije se pripravljajo na četrtkovo srečanje konferenčne lige. V Stožice prihaja ferski prvak KI Klaksvik, ki je pred dvema tednoma prisolil zmajem bolečo zaušnico na severu Evrope (3:0) in zeleno-bele zasidral na dno razpredelnice. Olimpija v treh krogih ni osvojila niti točke, mreže tekmecev ni zatresla niti enkrat. Znašla se je v nehvaležnem položaju, a še ni izgubila vseh možnosti za napredovanje. V Evropi so se že dogajali pravljični preobrati. O tem bi lahko slovenskim prvakom kaj več povedal tudi Josip Iličić.

V četrtek se bosta ob 21. uri v Stožicah udarila prvaka Slovenije in Ferskih otokov. Pogled na lestvici sporoča in potrjuje, da bo Olimpija ostala prikovana na zadnje mesto tudi po tem srečanju, saj v uvodni polovici skupinskega dela konferenčne lige ni osvojila še niti ene točke. Še več, nogometaši, ki jih je proti Lillu (0:2 v gosteh) in Slovanu (0:1 v Bratislavi) vodil Joao Henriques, proti KI Klaksviku (0:3 v gosteh) pa Zoran Zeljković, niso dosegli še niti enega zadetka.

V Evropi je to uspelo le Olimpiji in Benfici

Edini klub poleg Olimpije v skupinskih delih evropskih tekmovanj, ki še ni osvojil niti ene točke, niti dosegel zadetka, je slovita Benfica iz Lizbone v ligi prvakov. Foto: Reuters Navijači, ki so prvič v zgodovini ljubljanskega kluba dočakali tako dolgo in pestro evropsko jesen, so razočarani, saj so se znašli zmaji v nehvaležnem položaju. Olimpija je celo edini klub v konferenčni ligi, ki se lahko po treh krogih skupinskega dela pohvali z dvema ničlama (v rubrikah točk in danih zadetkov). Kar se tiče vseh treh klubskih tekmovanj, ki potekajo v Evropi, v katerih v 24 skupinah nastopa 96 klubov, imata omenjene dve ničli le dva kluba. Le Olimpija in Benfica, ki ji v tej sezoni ne gre vse po načrtih v ligi prvakov in je že trikrat izgubila, njena razlika v zadetkih pa znaša 0:4.

Olimpijo in Benfico druži marsikaj. Sloviti klub iz Lizbone je leta 2010 napolnil blagajno zmajev, ko je kupil golobradega mladeniča Jana Oblaka, ki je pozneje postal eden najboljših vratarjev na svetu. Kluba sta se tudi že pomerila v Evropi. Pred 53 leti sta se srečala v nekdanjemu pokalu pokalnih zmagovalcev. Olimpija je takrat zastopala še barve Jugoslavije in za Bežigradom presenetila favorita z remijem (1:1), teden dni pozneje pa so lizbonski orli pomendrali zmaje s kar 8:1. Legendarni Eusebio je dosegel pet zadetkov, častni gol za Ljubljančane je na nekdanjem stadionu Luz prispeval Vili Ameršek.

Kaj potrebuje Olimpija za čudež?

Olimpiji bi še kako prav prišla sredi decembra prepričljiva zmaga nad Slovanom, višja od tiste, ki so jo Slovaki dosegli v Ljubljani (1:0). Foto: www.alesfevzer.com Olimpija se je tako znašla v zahtevnem položaju, a še ni izgubila vseh možnosti za napredovanje. Čeprav za Lillom zaostaja sedem, za Slovanom šest in za Klaksvikom štiri točke, bi se ob bistveno boljših rezultatih v nadaljevanju skupinskega dela še lahko zavihtela na drugo mesto! Potrebovala bi pozitivne rezultate, zlasti zmagi nad Klaksvikom v Ljubljani in Slovanom v Bratislavi, v Stožicah pa ne bi smela izgubiti tudi proti vodilnemu Lille.

Usoda Zeljkovićeve čete, ki zaradi tega, ker v konferenčni ligi še ni osvojila niti točke, ni prejela še nobenih dodatnih finančnih nagrad Evropske nogometne zveze (zmaga je vredna pol milijona evrov, remi pa tretjino manj), je močno odvisna tudi od drugih rezultatov. Olimpija žal ni več odvisna le od lastnih predstav. Bi pa v primeru, če bi do konca skupinskega dela premagala vse tekmece (Klaksvik in Lille doma, Slovan pa v gosteh), lahko poskočila na drugo mesto, če bi Slovan do konca skupinskega dela osvojil le še tri točke ali manj. Če bi osvojil še tri točke, bi morala Olimpija v Bratislavi premagati Slovan z višjo razliko, kot so Slovaki s Kenanom Bajrićem slavili v Stožicah (1:0), če pa bi Slovan do konca tekmovanja osvojil manj kot tri točke, bi Olimpija v primeru treh zaporednih zmag še lahko ujela evropsko pomlad.

Olimpija je v nedeljo v Celju ugnala vodilnega slovenskega prvoligaša z 1:0 in napovedala boljše čase pod vodstvom Zorana Zeljkovića. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Morali pa bi ji iti na roko tudi rezultati Klaksvika. Ferci, največja senzacija evropske sezone 2023/24, ne bi smeli do konca skupinskega dela še dvakrat zmagati. Morali bi izgubiti v Ljubljani, nato pa ostati brez polnega plena še ali doma proti Slovanu ali pa v gosteh pri Lillu. V najboljšem položaju za napredovanje je Lille, a tudi on še ne more biti miren.

Matematika, ki vključuje kar nekaj čudežnih razpletov, pa ponuja Olimpiji celo možnost, da bi napredovala s sedmimi točkami! V tem primeru bi morali zmaji nujno premagati Slovan v Bratislavi, hkrati pa se doma maščevati Klaskviku s prepričljivo zmago, višjo od tiste, katero so ferski prvaki proslavljali pred dvema tednoma. V tem primeru bi bila Olimpija boljša od Klaksvika, če bi končala skupinski del z enakim številom točk. Podobno velja v primeru Slovana.

Pravljica Iličićeve Atalante iz leta 2019

Josip Iličić se je pred slabimi štirimi leti v Valencii vpisal v zgodovino ligo prvakov, saj je postal prvi nogometaš, ki je na tekmi izločilnega dela v gosteh dosegel kar štiri zadetke! Foto: Reuters Olimpija lahko torej kljub katastrofalnemu uvodu v zgodovinsko evropsko sezono, v kateri je v Ljubljani hitro splahnela nogometna evforija, kar dokazuje tudi skromna prodaja vstopnic za četrtkov večerni spopad s Klaksvikom, še upa na evropsko pomlad. Zgodovina lige prvakov pomni takšno čudežno zgodbo. Edini klub, ki si je v skupinskem delu lige prvakov priigral napredovanje kljub začetnih trem porazom, je bila Atalanta. To ji je uspelo v sezoni 2019/20, kjer je začela sezono z bolečim porazom pri zagrebškem Dinamu (0:4), nato v Bergamu izgubila proti Šahtarju (1:2), sledil pa je še debakel na Etihadu pri Manchester Cityju (1:5).

Josip Iličić in druščina so se znašli v nezavidljivem položaju, pred njimi se ni uspelo med najboljših 16 prebiti še nikomur po treh uvodnih porazih. Atalanti pa se je. In to z zgolj sedmimi točkami! Najprej je doma remizirala s Cityjem (1:1), nato v Bergamu ugnala še Dinamo (2:0), v zadnjem krogu pa v Harkivu nadigrala še Šahtar (3:0). Atalanta (7 točk) je tako prehitela Šahtar (6) in Dinamo (5), to je bil čudež, ki je odmeval v Evropi.

Nadaljeval se je v osmini finala, kjer je Atalanta dvakrat premagala Valencio (4:3 in 4:1), razigrani slovenski velemojster Iličić pa je na obeh tekmah dosegel kar pet zadetkov, od tega kar štiri na Mestalli in se vpisal v zgodovino! V tej sezoni bi se lahko v zgodovino vpisali zmaji. Lahko postanejo prvi klub, ki bi napredoval po treh zaporednih porazih in brez prejetega gola, a bi jim moralo iti na roko kar nekaj rezultatov. Obenem pa bi morali začeti osvajati točke že sami. Za začetek v četrtek, ko bi se morali nujno maščevati Klaksviku za nedaven poraz v Torshavnu!