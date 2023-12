Olimpija evropsko sezono končala z lepo zmago

Nogometaši Olimpije so zadnjo tekmo skupinskega dela konferenčne lige odigrali v Bratislavi proti Slovanu in zmagali z 2:1. Izbranci Zorana Zeljkovića so tekmovanje končali na tretjem mestu v skupini in zaključili evropsko sezono.

Zeleno-beli so na Slovaško potovali po domači prvenstveni zmagi v Kopru, ki je po eni strani poskrbela za boljšo popotnico, po drugi strani pa razkrila nekaj zdravstvenih težav. Zaradi kartonov na Slovaškem ni bilo Admirja Bristrića.

Slovan je tekmo odprl agresivno, Olimpijo stisnil pred njen gol, mreža ljubljanskega vratarja Denisa Pintola pa se je zatresla po vsega treh minutah in 40 sekundah igre. Strelec je bil Aleksandar Čavrić, veselje domačih pa je bilo kratkotrajno, saj je glavni sodnik srečanja, Turek Arda Kardesler, zadetek razveljavil. Ljubljančani so v nadaljevanju na igrišču le vzpostavili ravnovesje, nato tudi sami pritisnili proti vratom Slovana in pritisk se jim je v 17. minuti poplačal za zadetkom Pedra Lucasa Schwaizerja za vodstvo z 1:0. Domači so po prejetem zadetku spet dvignili tempo, iskali izenačenje in ga v 27. minuti tudi dočakali, za 1:1 je zadel Cesar Blackman.

V 55. minuti tekme se je Marko Brest znašel v odličnem položaju, v sprintu proti golu Slovana je prehitel vse domače branilce, nato pa mu je pot prekrižal domači čuvaj mreže Milan Borjan, slovenskega branilca spotaknil in si prislužil neposreden rdeč karton. Med vratnici Slovana je stopil Martin Trnovsky, igro pa je zapustil Kevin Wimmer. Manj kot dve minuti pa so nato Ljubljančani potrebovali, da so izkoristili številčno premoč in prek Pedra Lucasa Schwaizerja povedli z 2:1. Pri tem je ostalo do konca tekme.

Tekma v Bratislavi je bila sicer posebej pomembna za domačo zasedbo, v kateri je spet zaigral slovenski branilec Kenan Bajrić. S francoskim Lillom se je borila za prvo mesto v skupini A in posledično neposredno napredovanje v osmino finala. To ji ni uspelo.

Neposredno uvrstitev v osmino finala so si zagotovili zmagovalci skupin Lille, Maccabi Tel Aviv, Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Fiorentina, PAOK in Fenerbahče.

S takšnim transparentom pa so nogometaše Olimpije "pozdravili" navijači Slovana:

Foto: Guliverimage

Polovičen uspeh klubov s slovenskimi igralci

V skupini E je slavila Aston Villa, ki je tokrat igrala 1:1 v gosteh pri odpisanem Zrinjskem, varšavska Legia pa si je z drugim mestom priigrala dodatne boje za osmino finala konferenčne lige. Tokrat je z 2:0 odpravila Alkmaar, strelec drugega gola je bil Blaž Kramer, ki je v igro vstopil v 68. minuti.

Skupina H je ponudila dvoboj Fenerbahčeja, pri katerem zaradi poškodbe ni igral Miha Zajc, in Spartaka iz Trnave, kjer je Adrian Zeljković igral celo tekmo, Miha Kompan Breznik pa od 46. minute. Pričakovano so bili boljši Turki, ki so zmagali s 4:0 in osvojili prvo mesto v skupini. Dva gola je prispeval Edin Džeko. Na drugi tekmi je Ludogorec do drugega mesta prišel po zmagi z 1:0 proti Nordsjaellandu, vodilnemu do tega kroga.

V skupini G pa je tretjeuvrščeni Aberdeen tudi s pomočjo Esterja Soklerja, ki je igral od 63. minute, z 2:0 odpravil drugouvrščeni Eintracht, drugi gol je Nemcem zabil prav slovenski napadalec. Skupino pa je osvojil Paok iz Soluna, ki je tokrat s 4:2 odpravil HJK Helsinke.

Konferenčna liga, skupinski del (6. krog):

Četrtek, 14. december:

Lestvice:

Preberite še: