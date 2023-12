Zelenica v Stožicah: Šport Ljubljana za ureditev nima dovolj časa.

Nogometna zelenica stadiona Stožice je že nekaj časa v zelo slabem stanju. Iz Javnega zavoda Šport Ljubljana so za športni časopis Ekipa SN in Sportklub dejali, da za ureditev oziroma revitalizacijo zelenice preprosto ni bilo dovolj časa.

Nogometni klub Olimpija bo do konca jesenskega dela Prve lige Telemach odigral še dve domači tekmi, stanje zelenice v Stožicah pa je bilo v zadnjih tednih čedalje slabše.

Lastnik stadiona je Mestna občina Ljubljana, objekt pa upravlja Šport Ljubljana. Olimpija je najemnik objektov pod njihovim okriljem, a tako kot drugi ljubljanski športni klubi ne plačuje za njegovo upravljanje.

"Na Športu Ljubljana se res vsi trudimo, da vsem nudimo čim boljše pogoje za delo. Mestna občina res veliko da športu. Toda objektivne okoliščine, od vremena do zgoščenosti urnika tekem, so privedle do položaja, kakršen je," je za Ekipo SN dejal pomočnik direktorice zavoda Zoran Lubej, nekdanji slovenski rokometni reprezentant.

"Preprosto nimamo dovolj širokega časovnega okvira, da bi lahko stvari uredili"

"Težava torej ni v slabem vzdrževanju, ampak preprosto nimamo dovolj širokega časovnega okvira, da bi lahko stvari uredili," je še dodal Lubej. Za revitalizacijo igrišča je namreč potrebnih šest do osem tednov, nazadnje pa so jo v Stožicah izvedli poleti 2021 po koncu evropskega prvenstva do 21 let.

Lubej je pristavil, da je v igri več različic, kako ustrezno popraviti travnato površino v mesecih odmora do spomladanskega dela državnega prvenstva, bodo pa po koncu DP zagotovo popolnoma obnovili travnato površino. Na igrišču stadiona so od leta 2018 v naravno travo v tla všita tudi umetna vlakna, kar po odgovoru zavoda za Sportklub zahteva redno letno vzdrževalno obnovo.

Redne letne obnove letos ne bo

"Redne letne obnove travnate površine zaradi številnih tekem dolgega domačega prvenstva, kvalifikacijskih tekem nogometne reprezentance Slovenije ter zgodnjega začetka evropskih tekmovanj NK Olimpije žal letos ni bilo mogoče izvesti," so sporočili.

Na stadionu so letos odigrali 32 tekem in 28 treningov. "Izvedli smo 128 košenj igrišča, izvaja se redno čiščenje in vzdrževanje drenažnega sistema. Kljub temu, da naši vzdrževalci uporabljajo vse metode, prakse in postopke, ki obstajajo na slovenskem in mednarodnem trgu, je to po vsaki uporabi vseeno dokaj poškodovano. Bistveno huje pa je zaradi letošnjega obilnega deževja in slabih vremenskih pogojev," so v odgovoru za Sportklub izpostavili dodaten razlog slabše priprave zelenice.

Na ogled prihajajo tuji strokovnjaki

Direktorica zavoda Tatjana Polajnar je razložila, da bodo v naslednjih mesecih poiskali ustrezne rešitve. "Na ogled travnate površine bo prišel Gabor Karpati iz Garden Group, ki skrbi za travo na stadionu Puskas arena (v Budimpešti, op. STA). Iz Uefe bo prišel Reece Watson, ki je glavni za travo na stadionu Arsenala. Tudi njih bomo vprašali za strokovno mnenje," je v želji tudi po tuji pomoči za Ekipo SN poudarila direktorica zavoda.

Kot je sklenila, so letos v vzdrževanje stadiona vložili že 880.000 evrov.