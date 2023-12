Sramota za Slovenijo, to ni nikomur v ponos

To bi moral biti nogometni praznik, zadnja domača evropska tekma Olimpije v tem letu, na kateri je slovenski prvak skušal presenetiti renomiranega tekmeca iz Francije, nato pa se je razpletlo tako, da je največjo ''slavo'' ob zmagi Lilla poželo blatno igrišče. Bilo je tako načeto, da se je igralo na robu regularnosti. Podoba iznakažene zelenice je prek socialnih omrežij hitro zaokrožila po svetu, v deževnem vremenu pa so se bolje znašli gostje. Trener zmajev Zoran Zeljković je športno čestital gostom ter potarnal, da tako igrišče ne more biti v ponos prav nobenemu v Sloveniji.

Prejšnji ponedeljek so Stožice predstavljale vrelec nepopisne sreče in proslavljanja, saj se je slovenska nogometna reprezentanca po zmagi nad Kazahstanom uvrstila na Euro 2024. Takrat je bilo igrišče še prizanesljivo igralcem. Ni bilo idealno, a tudi ni povzročalo takšnih težav. Poldrugi teden pozneje, ko je Ljubljano zajelo močno deževje, je bila podoba zelenice na največjem slovenskem nogometnem objektu žalostna.

Na nekaterih delih igrišča skoraj ni bilo več trave, ampak je prišlo do izraza blatno kraljestvo. Zaradi obilnega deževja se je na zelenici nabiralo preveč vode. Ko so pred srečanjem delavci skušali omiliti tegobe nogometašem, so začeli z brisačami pivnati zelenico. Vse skupaj je posnela RMC Sport, posnetek je hitro zaokrožil po svetu, še isti večer si ga je socialnem omrežju X ogledalo četrt milijona gledalcev.

💧 Alors que Ljubljana-LOSC est menacé, les Slovènes tentent de sécher la pelouse avec... des serviettes de bain ► https://t.co/UsKqb2H13h pic.twitter.com/5wSkmk8X2Y — RMC Sport (@RMCsport) November 30, 2023

"Dež pada tudi v drugih državah, pa igrišča niso tako slaba"

Trener Olimpije Zoran Zeljković s pomočnikom Džengisom Čavuševićem. Foto: www.alesfevzer.com Stožice so se tako predstavile v svetu v podobi katastrofalnega stanja igrišča, ki je bil vse prej kot dostojen za tako veliko tekmo, kot jo je v četrtek igrala Olimpija. Prvič po 20 letih so zmaji v Evropi gostili klub iz ene izmed petih najmočnejših lig na svetu, lovili še zadnji vlak za morebitno napredovanje, na koncu pa ostali tako brez točk (0:2), zaslužka, za nameček pa se je nogometna Evropa še posmehovala težavam zaradi za tako pomembno tekmovanje neprimernega igrišča.

"Veseli me, da smo tekmo sploh odigrali, saj bi se sicer razpored premaknil. Dobro vemo, da nas čaka že v nedeljo derbi v Mariboru. To igrišče ni nikomur v ponos. Predstavlja našo državo, klub. Verjamem, da dež pada tudi v drugih državah, na drugih igriščih, pa niso tako slaba. Srčno upam, da bomo v zimskem premoru kaj postorili," trener zmajev Zoran Zeljković pričakuje, da bodo takšni prizori, ko se je francoska javnost zgražala nad pripravljenostjo igrišča, zdramili odgovorne in bo igrišče v Stožicah deležno potrebne osvežitve.

Srečanje skupinskega dela konferenčne lige v Stožicah je potekalo na takšnem igrišču, ki ni dovoljevalo pretirano kombinatorne igre. Foto: R. P.

Šaljiva objava NK Brinje Grosuplje

Ko je Zeljković nedavno težje od pričakovanega v 2. krogu pokalnega tekmovanja po strelih z bele točke premagal drugoligaša Brinje Grosuplje, si je to priboril na tako blatnem igrišču, da je trener Olimpije pogoje za igro označil kot nemogoče. Tako je bilo v začetku meseca. Štiri tedne pozneje so Ljubljančani, mreža Denisa Pintola se od takrat dalje sploh ni zatresla, znova imeli opravka z nemogočim igriščem. Tokrat kar na domačem dvorišču. Grosuplje je izkoristilo trenutek in s šaljivo objavo na socialnih omrežjih sporočilo Ljubljančanom, ki so bili v začetku meseca jezni na Brinje zaradi skromne priprave igrišča, kako so jim v bistvu šli na roko, saj so jih pripravili na pogoje, v katerih so se v Stožicah udarili z Lillom.

upamo, da zmagate danes! Del zaslug za morebiten dober rezultat bo šel tudi nam, kajne @nkolimpija?#radipomagamo pic.twitter.com/f94aPtGolV — FC Brinje (@FCBrinje) November 30, 2023

Poraja se vprašanje, kakšna bi bila razlika na igrišču, če bi to omogočalo še hitrejšo in bolj kombinatorno igro. Bi Lille v tem primeru še bolj izkoristil večjo kakovost in si v Ljubljani zagotovil še prepričljivejšo zmago? Olimpija je skušala priti do presenečenja, a je Denis Pintol, ki je bil pred tem nepremagan kar 500 zaporednih minut, prejel dva zadetka. Pri tem pa je čuvaj mreže Olimpije, ki med vratnicama zelo dobro nadomešča poškodovanega Matevža Vidovška, z nekaj izjemnih posredovanj preprečil gostom še izdatnejšo prednost.

Turek postal evropski rekorder Lilla

Svoje priložnosti pa je imela tudi Olimpija. Nemanja Motika je imel sredi drugega polčasa na nogi priložnost za izenačenje. Če bi mu uspelo, bi bilo lahko na srečanju, na katerem je navijaška skupina Green Dragons zaznamovala 35-letnico obstoja z novo razkošno koreografijo, še zelo zanimivo.

Končni rezultat v Ljubljani je dosegel Turek Yusuf Yazici. Foto: www.alesfevzer.com

Tako pa je Lille po drugem zadetku (2:0) brez večjih težav varno prekrmaril do zmage v Ljubljani, s tem pa na lestvici skupine A ohranil prednost pred drugouvrščenim Slovanom. Oba sta si že zagotovila evropsko pomlad, zadnji krog pa bo odločil, kdo bo prvi. Za zdaj kaže bolje Lillu, ki je v Stožicah dobil novega evropskega rekorderja. Ko je Turek Yusuf Yazici v drugem delu postavil končni rezultat, je s tem postal tudi najboljši strelec Lilla v evropskih tekmovanjih. Vseh časov. To je bil njegov jubilejni deseti zadetek.

Meilleur buteur de l'histoire du LOSC en Coupe d'Europe 🏆@yaziciyusuf97 🥇 pic.twitter.com/ZlaYXeF0fw — LOSC (@losclive) November 30, 2023

Med najboljšimi je na večni lestvici tudi Milenko Ačimović. Legendarni slovenski nogometaš, aktualni selektor mlade reprezentanco do 21 let, je nosil dres obeh klubov, ki sta se v četrtek pomerila v Stožicah.

Najboljši strelci Lilla v Evropi: 10 - Yusuf Yazici

9 - Matt Moussilou

7 - Tulio De Melo, Pierre-Alain Frau

5 - Jonathan David, Burak Yilmaz, Jonathan Ikoné, Milenko Ačimović, Gervinho

4 - Eden Hazard, Moussa Sow, Bruno Cheyrou, Nicolas Fauverge, Aurélien Chedjou

...



Slabo igrišče morda tudi koristilo Olimpiji

Navijači Olimpije so si v 35. minuti srečanja dali duška s posebno koreografijo in pirotehničnim šovom. Foto: www.alesfevzer.com Na koncu je podobno kot Zoran Zeljković izpostavil, da je zmaga Lilla zaslužena. "Imeli smo sicer nekaj priložnosti. Če bi zadeli, bi lahko morda iztržili nekaj več. Če želiš presenetiti tako kakovostnega nasprotnika, moraš imeti tudi ogromno sreče," je poudaril trener Olimpije, ki verjame, da se bo igrišče v Stožicah hitro obnovilo. Na tekmi z Lillom je bil tako nezadovoljen z igralnimi pogoji, da je pripravljen do konca sezone zgolj gostovati, če bo tako računal na boljša igrišča. Tako pa je bil primoran taktiko prilagoditi razmeram na zelenici. Igrišče na določenih delih ni dovoljevalo kombinatorike, kar pa po drugi strani ni ustrezalo tudi gostom. Verjetno jim je še manj, saj so tudi na tako skromni zelenici pokazali več tehničnega znanja in si priigrali več priložnosti. To je poudaril tudi Zeljković.

"Treba je biti pošten in priznati, da nam je slabo igrišče morda tudi koristilo. Lille je namreč odličen v posesti žoge. Toda po drugi strani, če želiš imeti priložnosti, moraš kreirati. Zato smo več igrali na preskok, ampak je bilo težko dobivati dvoboje. Imeli smo ogromno težav, ampak smo vseeno poskušali. Na žalost tistih priložnosti, ki smo jih imeli, nismo izkoristili," mu je žal za neizkoriščene priložnosti, najbolj pa tisto, ko je imel Nemanja Motika na nogi izenačenje na 1:1, a je iz ugodnega položaja streljal neposredno v vratarja. Vseeno je bil Zeljković zadovoljen s pristopom in nepopustljivostjo igralcev. Niso se predajali do konca in borili. Za kaj več pa je nekaj zmanjkalo, zlasti večja učinkovitost v napadu.

Olimpija je krog pred koncem skupinskega dela konferenčne lige dokončno izpadla iz boja za napredovanje. Foto: www.alesfevzer.com

"Dejstvo je, da nam za Evropo nekaj manjka, če želimo biti bolj konkurenčni. Vsi, ki razumejo nogomet, to vidijo. Verjamem, da se bomo pozimi okrepili in bomo v naslednjem letu še boljši," se trener Zeljković ne slepi, da Olimpija ni imela dovolj kakovosti za kaj več v skupini A konferenčne lige, kjer jo 14. decembra čaka zadnji dvoboj, gostovanje na Slovaškem pri Slovanu. Z morebitno zmago bi se lahko na lestvici še zavihtela na tretje mesto, kaj višje pa ne bo šlo.

"Ne smemo pozabiti, da predstavljamo največji klub v državi"

Navijači Lilla so v Stožicah pozdravili zmago svojih ljubljencev, ki niso v vseh tekmovanjih izgubili že 11 tekem zapored. Foto: www.alesfevzer.com "Evropa je za nas končana zgodba, ampak ne smemo pozabiti, da predstavljamo največji klub v državi. Tudi na tekmi proti Slovanu v Bratislavi bomo skušali zmagati. Zdaj pa so naše misli usmerjene v naslednjo tekmo. Želimo se čim bolj počiti in pripraviti," čaka Olimpijo zdaj največja tekma, kar jo premore slovenski klubski nogomet. To je gostovanje v Ljudskem vrtu, ki bo potekalo na bistveno boljši zelenico kot je četrtkov dvoboj v Stožicah. Trener zmajev verjame, da bi lahko Olimpija, če bi v nedeljo premagala Maribor, sprala s sebe vtis manj prepričljivih predstav v Evropi.

O tem, kako pomembna tekma se bliža za Olimpijo, so takoj po koncu srečanja z Lillom spomnili navijači zmajev, ki bi jih v nedeljo v Ljudskem vrtu spravila v dobro voljo zmaga nad največjim tekmecem. V tem primeru bi se hitro pozabilo na neprepričljivo evropsko sezono, v kateri so zmaji krog pred koncem že ostali brez možnosti za napredovanje. In to na tekmi, po kateri so se v nogometni Evropi bolj pogovarjali o skromnih igralnih pogojih, kot pa tistemu, kar je v Stožicah uspelo vodilnemu Lillu. To pa je žal sramota za Slovenijo, ki ni nobenemu v ponos.