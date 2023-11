Mariborčani so pred 24 leti presenetili nogometno Evropo in se prek Lyona uvrstili v ligo prvakov. V zadnjem nastopu v skupinskem delu so prekrižali načrte tudi Bayerju iz Leverkusna, pred tem pa v gosteh ugnali kijevski Dinamo.

Mariborčani so pred 24 leti presenetili nogometno Evropo in se prek Lyona uvrstili v ligo prvakov. V zadnjem nastopu v skupinskem delu so prekrižali načrte tudi Bayerju iz Leverkusna, pred tem pa v gosteh ugnali kijevski Dinamo. Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni klubi so v obdobju državne samostojnosti v Evropi gostili štiri francoske tekmece. Lille, ki bo danes v konferenčni ligi gostoval pri Olimpiji, bo peti. Za zdaj se lahko z zmago nad francoskim klubom pohvali le Maribor, ki je leta 1999 v Ljudskem vrtu zaprl usta favoriziranemu Lyonu (2:0) in se prebil v elitno ligo prvakov. Zmaji bodo v Evropi pričakali tekmeca iz ene izmed petih najmočnejših evropskih lig prvič po letu 2003. In prvič v Stožicah. Če bodo nadaljevali izjemen evropski niz Domžal v Stožicah, obstaja velika verjetnost, da bi danes presenetili prvega favorita skupine iz Francije.

Olimpija se je leta 1992 v kvalifikacijah za ligo prvakov pomerila z italijanskim velikanom Milanom. Na San Siru je izgubila z 0:4, za Bežigradom pa z 0:3. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V nogometnem svetu je, kar zadeva kakovost, tradicijo in odmevnost tekmovanja, najbolj cenjenih pet lig. To so angleško, francosko, italijansko, nemško in špansko prvenstvo. Spadajo med tako imenovane lige petice, v katerih prevladujejo najboljši igralci na svetu. Ko ples kroglic v evropskih tekmovanjih takšne klube poveže s slovenskimi, imajo ljubitelji nogometa na sončni strani Alp kaj videti. Še toliko bolj pa se razveselijo uspehov, če slovenski klub prekriža načrte zvenečemu tekmecu z neprimerno večjim proračunom in dražjimi igralci. V preteklosti je bilo že veliko tovrstnih primerov.

Kar zadeva Ljubljano, bo slovensko glavno mesto danes že osmič prizorišče evropskega dvoboja med slovenskim klubom in tekmecem, ki prihaja iz ene izmed petih najmočnejših lig. Zanimivo je, da ima z vsemi pozitivne izkušnje, razen s prvim, to je bil AC Milan, takratni strah in trepet nogometne Evrope, poln zvezdnikov in blišča. Rdeče-črni so pred 31 leti za Bežigradom v deževnem večeru nadigrali Olimpijo (3:0), pozneje pa je bil dotrajan Plečnikov objekt neosvojljiva trdnjava za klube iz lige petice.

Pred 20 leti je v Ljubljani gostoval Liverpool in za Bežigradom remiziral z 1:1. Zmaje je v vodstvo popeljal Anton Žlogar, za rdeče, pri katerih je takrat blestel Steven Gerrard, pa je izenačil Michael Owen. Foto: Reuters

Zmaji so tako leta 1994 remizirali z Eintrachtom iz Frankfurta (1:1), na prelomu stoletij premagali španski Espanyol in priredili presenečenje (2:1). Podobno velja za spektakel z Liverpoolom, na katerem se jim je leta 2003 nekaj časa nasmihala celo zmaga, nato pa se je dvoboj med zeleno-belimi in rdečimi končal z remijem (1:1). To je bila zadnja domača tekma Olimpije proti tekmecu iz petih najmočnejših lig na svetu.

Evropske tekme med kluboma iz Slovenije in lige petice v Ljubljani: Olimpija : Milan (Ita) 0:3 (1992 – Bežigrad)

Olimpija : Eintracht Frankfurt (Nem) 1:1 (1994 – Bežigrad)

Olimpija : Espanyol (Špa) 2:1 (2000 – Bežigrad)

Olimpija : Liverpool (Ang) 1:1 (2003 - Bežigrad)

Domžale : West Ham (Ang) 2:1 (2016 – Stožice)

Domžale : Freiburg (Nem) 2:0 (2017 – Stožice)

Domžale : Marseille (Fra) 1:1 (2017 – Stožice)

Domžalčani v Stožicah izločili nemškega bundesligaša

Izbranci Simona Rožmana so pred šestimi leti na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij lige Europa ugnali Freiburg z 2:0. Ker so na prvi tekmi v Nemčiji izgubili z 0:1, so dvakratni slovenski prvaki izločili nemškega bundesligaša. Foto: Urban Urbanc/Sportida Danes, ko bo v Stožicah odigrana zadnja tekma konferenčne lige v tem koledarskem letu, bo na drugi strani stal Lille, eden boljših francoskih prvoligašev. Tako se bodo zmaji po 20 letih znova namerili na klub iz lige petice. In to prvič v Stožicah. Če bodo zeleno-beli nadaljevali tradicijo Domžal, ki so pred leti na največjem nogometnem stadionu v Sloveniji trikrat pričakale tekmeca iz največjih lig v Evropi, se bo navijačem Olimpije smejalo.

Domžalčani so namreč leta 2016 pod vodstvom Luke Elsnerja v Stožicah presenetili West Ham in ga premagali z 2:1. Leto dni pozneje, ko je rumeno družino vodil Simon Rožman, so šli še korak dlje in po zmagi z 2:0 nad Freiburgom celo izločili nemškega prvoligaša, s tem pa si zagotovili nastop v play-offu evropske lige. Tam so se namerili na Marseille, edini francoski klub, ki se lahko pohvali z naslovom evropskega prvaka. Niso se ustrašili zvezdniške zasedbe z juga Francije, ampak se z njo po dobri predstavi razšli z 1:1. Marseille je na povratni tekmi odpravil Domžale s 3:0, nato pa šel skoraj do konca, saj se je prebil v veliki finale lige Europa, kjer ga je v Bukarešti s 3:0 premagal Oblakov Atletico. Torej španski velikan, za katerega že skoraj desetletje več kot uspešno brani nekdanji čuvaj mreže Olimpije.

Najboljša tekma NK Maribor v zgodovini kluba

Marinko Galić je v obrambi onemogočil brazilskega asa Sonnyja Andersona. Foto: Reuters Marseille je torej eden izmed petih francoskih klubov, ki so se v Evropi namerili na slovenskega tekmeca. Brez primere največji podvig je na dozdajšnjih slovensko-francoskih spopadih uspel Mariboru, ki je leta 1999 na povratni tekmi play-offa lige prvakov razorožil takratnega serijskega francoskega prvaka iz Lyona. Najprej ga je premagal v gosteh (1:0), nato pa še v prepolnem (starem) Ljudskem vrtu, kjer je zmagal z 2:0. V polno sta zadela Ante Šimundža, zdajšnji trener Maribora, in Stipe Balajić, srčni Dalmatinec, ki so ga Štajerci vzeli za svojega.

Mariborčani so se prek bogatega Lyona, za katerega je takrat nastopal tudi brazilski napadalec Sonny Anderson, a ni podobno kot njegovi soigralci niti enkrat zatresel mreže Maribora, prvič uvrstili v elitno ligo prvakov.

Lyon je v obračuna z Mariborom vstopil kot absolutni favorit, nato pa doživel dva boleča poraza (0:1 in 0:2). Foto: Reuters

To je bil čaroben večer vijolic. Na stadionu se je 25. avgusta 1999 stiskalo 7.500 navijačev, zanimanje za ogled tekme pa je bilo takšno, da bi lahko zagotovo prodali vsaj 30 tisoč vstopnic. To je bila tekma, ki so jo Mariborčani označili za verjetno najboljšo v zgodovini kluba.

Vsa evropska gostovanja francoskih klubov v Sloveniji: Maribor : Lyon 2:0 (1999 – Maribor)

Gorica : Monaco 0:3 (2004 – Nova Gorica)

Domžale : Marseille 1:1 (2017 – Ljubljana)

Mura : Rennes 1:2 (2021 – Maribor)

Olimpija - Lille ? (2023 – Ljubljana)

Kanadčan vreden skoraj petkrat več od Olimpije

Jonathan David je zatresel mrežo Olimpije že v uvodnem krogu, ko je Lille doma zmagal z 2:0. V polno je meril z bele točke. Foto: Guliverimage V tem stoletju so na slovenskih tleh gostovali trije francoski klubi. Monaco je leta 2004, kaj kmalu po tem, ko je v finalu lige prvakov izgubil proti Portu, v Novi Gorici nadigral vrtnice s 3:0, nato so se Domžalčani z Marseillom leta 2017 razšli brez zmagovalca (1:1), zadnji slovensko-francoski spopad v tem delu Evrope pa je potekal leta 2021, ko je Mura v konferenčni ligi v Ljudskem vrtu izgubila proti Rennesu (1:2).

Danes sledi nova slovensko-francoska poslastica. V Stožicah se bosta spopadla Olimpija in Lille, zmaji pa se zavedajo, da jih v igri za napredovanje, evropsko pomlad, ohranja le zmaga nad zvenečim tekmecem, katerega skupna vrednost igralcev znaša skoraj četrt milijarde evrov (226,6 milijona evrov). Prevladuje kanadski napadalec Jonathan David, ki je po oceni Transfermarkta vreden kar 60 milijonov evrov. Za primerjavo, vrednost Olimpije znaša skoraj petkrat manj, natančneje 13,4 milijona evrov. Obračun v Stožicah se bo začel ob 18.45.