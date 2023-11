Poklical Elsnerja, fantom pa ukazal: "Da pokažejo jajca"

Pred leti je za Lille uspešno igral Milenko Ačimović. Foto: Guliverimage Lille je v skupini A konferenčne lige z dvema zmagama in dvema neodločenima izidoma ter osmimi točkami na prvem mestu. Slovan iz Bratislave zaostaja točko, Klaksvik za štiri, četrta Olimpija pa za pet točk. Ljubljanska zasedba je po uvodnih treh porazih proti Lillu, Slovanu in Klaksviku nato v četrtem krogu v Stožicah vendarle prišla do prve zmage v tem tekmovanju, ko je tekmeca s Ferskih otokov premagala z 2:0.

V generalki za obračun z Lillom je Olimpija minuli konec tedna v zaostali tekmi državnega prvenstva v Domžalah ugnala Kalcer iz Radomelj z 2:0, v nedeljo pa jo čaka večni derbi v Mariboru. A zdaj je v mislih Timija Maxa Elšnika in soigralcev izključno ekipa iz severnega dela Francije, kjer je med letoma 2004 in 2006 igral nekdanji slovenski reprezentant in zdajšnji selektor slovenske reprezentance do 21 let Milenko Ačimović.

Lille je vodilna ekipa skupine A konferenčne lige, v domačem prvenstvu pa zaseda četrto mesto, samo sedem točk za vodilno ekipo PSG. Foto: Reuters Francoska ekipa je v zadnjem obdobju v dobri formi, v domačem prvenstvu je na četrtem mestu. Zadnji poraz je doživela konec septembra proti Reimsu, od takrat pa je na desetih tekmah na mednarodni in domači sceni dosegla po pet zmag in neodločenih izidov. V slovensko prestolnico prihaja z dobro popotnico, v nedeljo je v gosteh premagala v tej sezoni neprepričljivega nekdanjega francoskega velikana Lyon z 2:0.

"Pred nami je izjemno zahtevna tekma. Francoska ekipa je zelo kakovostna, ob tem je tudi njena igra lepa in atraktivna. Na tej tekmi nimamo kaj izgubiti, naredili bomo vse, da presenetimo pred svojimi navijači. Proti Lillu moramo prikazati svojo igro, biti organizirani, skriti svoje pomanjkljivosti," je na medijskem dogodku pred tekmo poudaril trener Olimpije Zoran Zeljković. "Francoska reprezentanca je v zadnjih letih med najboljšimi na svetu. Vemo, kakšno vlogo igrajo njihovi igralci v klubih." Pravi, da si morajo njegovi varovanci le več upati, biti bolj hrabri. "Karakter igralcev je pravi. Po domače povedano – zahtevam, da pokažemo jajca."

Jonathan David je za Lille to sezono v vseh tekmovanjih zabil pet golov. A trener Olimpije Zoran Zeljković pravi, da se na nobenega igralca francoske ekipe niso posebej pripravljali. Foto: Guliverimage Triinštiridesetletni Ljubljančan ni skrival, da je pred četrtkovo tekmo navezal stike z Luko Elsnerjem, strategom Le Havra, trenutno osmouvrščene ekipe v elitnem francoskem prvenstvu. "Luka mi je posredoval nekatere informacije, ki so zagotovo dobrodošle. Lille pozna veliko bolje od mene, mislim, da je to povsem normalno," je v zvezi s tem dejal Zeljković. Na voljo bo imel vse najboljše igralce. Slaba travnata površina v Stožicah bo za Olimpijo prednost, še meni Zeljković. "Delavci se trudijo, da bi bila zelenica čim boljša. Po drugi strani pa jim nagaja vreme. Želel bi si, da do rezultata pridemo z lepo predstavo. V tem trenutku je takšen teren večja težava za Lille kot za nas."

Silva: Vzdušje v slačilnici je veliko boljše

Prve tri evropske točke je Olimpija osvojila proti Klaksviku. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Čaka nas zahtevna tekma, ki pa se jo zelo veselimo. V zadnjem času smo trdo delali in dosegali dobre izide, upam, da bomo vse te dobre trenutke prenesli na jutrišnjo tekmo proti izjemno kakovostnemu tekmecu iz Francije. V primerjavi s prvo tekmo z Lillom se je v naši ekipi marsikaj spremenilo, predvsem je vzdušje v slačilnici veliko boljše," je dejal 27-letni portugalski nogometaš v dresu Olimpije Jorge Silva.

V osmini finala slovenskega pokala s Koprom

Dan pred tekmo je Olimpija dobila nasprotnika v osmini finala slovenskega pokala. Žreb ji ni bil naklonjen. Igrala bo s Koprom. "Nisem si želel Kopra, nekateri nasprotniki so bili lažji. A če želiš zmagati pokal, moraš premagati nekaj prvoligašev. Trenutno se še ne morem osredotočati na Koper, sem se pa nasmejal, ko sem izvedel to novico," je povedal Zeljković, ki je pred prihodom v Stožice delal na Bonifiki.