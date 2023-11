Besede Luke Elsnerja, ki jih pri Olimpiji ne bi smeli prezreti

Olimpija bo v četrtek ob 18.45 v Stožicah priti favoriziranemu Lillu lovila še zadnji vlak za ohranitev možnosti za napredovanje v skupini A. To bo tekma 5. kroga skupinskega dela konferenčne lige, v kateri so zmaji po treh zaporednih porazih premagali KI Klaksvik (2:0) in dokazali, da lahko osvajajo točke v Evropi tudi pozno jeseni. V Stožice prihaja Lille, vodilna in še neporažena ekipa, ki bi si lahko, če bi ji šel na roko tudi rezultat dvoboja med Klaksvikom in Slovanom, zagotovil prvo mesto v skupini že v četrtek.

Ko je Olimpija izgubila v Lillu z 0:2, je med vratnicama zmajev stal še Matevž Vidovšek. Korošec zaradi poškodbe že nekaj časa ne more pomagati soigralcem, a gre na vratih Olimpije zelo dobro njegovi zamenjavi, Denisu Pintolu. V četrtek se bo prvič nameril na Jonathana Davida in druščino. Foto: Guliverimage

O tem, v kakšni formi je Lille, so na klubski strani Olimpije povprašali več kot primernega sogovornika, slovenskega trenerja Luko Elsnerja, ki se je v tej sezoni v francoskem prvenstvu že pomeril z Lillom in pozorno spremlja njegove nastope.

Elsner: Pri Olimpiji gredo stvari v pravo smer

V prejšnji sezoni je postal v Franciji drugoligaški prvak in prejemnik nagrade za trenerja sezone. Foto: Guliverimage ''Nogometaši Lilla so imeli v nedeljo pomembno tekmo z Lyonom. So v zares dobri formi in po težjem začetku sezone moštvo deluje zelo dominantno. Imajo močno posest. Težko jim je odvzeti žogo. Suvereno so premagali Lyon. Imajo dobro dinamiko in vse več širine z igralci, ki so znova nazaj po poškodbah. Ekipa je torej v formi in spada med najboljših pet v Franciji. Na drugi strani je Olimpija prav tako razpoložena in po prihodu Zorana (Zorana Zeljkovića, op. p.), določeni reorganizaciji, tudi dobila nov zagon. Ni še vse popolno, a stvari gredo v pravo smer. Točkovni izkupiček je vse boljši. Faza obrambe je zelo solidna, kar je seveda predpogoj za uspeh na dolgi rok. Dvoboj bo torej zelo zanimiv, saj se bosta soočili ekipi v dobri formi,'' mladi slovenski strateg komaj čaka na začetek obračuna.

Ta bi lahko zaradi zadnjih dobrih rezultatov Olimpije, pa tudi zgodnjega popoldanskega začetka (18.45), na tribune stadiona Stožice, te so bile prejšnji ponedeljek na reprezentančni tekmi med Slovenijo in Kazahstanom polne do zadnjega kotička, privabil veliko gledalcev. Vsekakor več kot na zadnji evropski tekmi, ko je Zeljkovićeva četa dočakala zgodovinsko prvo zmago in pred nekaj več kot dva tisoč podporniki preskočila fersko oviro. Tokrat jih bo zagotovo več, saj prihaja Lille, eden boljših francoskih klubov, ki jo je na zadnjih desetih tekmah vselej odnesel brez poraza.

Lille bi lahko zmotil zgoščen ritem tekem

Lille ni doživel poraza že na desetih zaporednih tekmah. V Evropi je edini neporažen v skupini A konferenčne lige. Foto: Reuters Elsnerju gre v tej sezoni z Le Havrom imenitno, saj po 15. krogu zaseda visoko osmo mesto, kar predstavlja za klub iz Normandije, v kateri prevladujejo mladi in neizkušeni igralci, velik uspeh. Ko so se v 7. krogu pomerili z Lillom, so občutili moč četrtkovega tekmeca Olimpije (0:2).

Elsner zelo spoštuje Lille, kar dokazujejo tudi njegove naslednje besede: ''Ko je treba držati žogo in ustvarjati pod pritiskom, je Lille na samem vrhu skupaj s PSG. Brez dvoma. Delujejo usklajeno. Imeli so sicer nekaj težav z obrambo zaradi številnih odsotnosti in mladosti, a to jim je uspelo popraviti. Menim, da jih lahko zmoti zgoščen ritem. Igrajo namreč na vsake tri dni in tukaj vidim določeno prednost, še posebej glede na zahtevno igrišče v Stožicah,'' je vseeno prepričan, da bi lahko Olimpija v četrtek izkoristila svoje adute, s katerimi bi Lillu vrnila za poraz v uvodnem krogu (0:2) in s tem ohranila možnosti za evropsko pomlad.

Luka Elsner je nekdanji slovenski reprezentant, ki je v 1. SNL osvajal tudi naslove. V Domžalah si je delil slačilnico tudi z Zoranom Zeljkovićem. Zanimivo je, da sta tako Elsner kot Zeljković vpisala edini nastop za reprezentanco na isti tekmi, na prijateljskem dvoboju na Švedskem, odigranim pred 15 leti. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Strokovnemu vodstvu Olimpije in nogometašem, ki jih v četrtek čaka spopad z močnim francoskim tekmecem, skuša dopovedati, da bi lahko v Stožicah pokvarili načrte Lillu. ''Ne smemo nikakor igrati z idejo, da je nasprotnik premočan. Vsak je premagljiv in verjamem, da bo Zoran s sodelavci sestavil pravi načrt. Olimpiji želim, da tekmo dobi in prikaže slovensko moč na evropski sceni. Ob tej priložnosti zelo lepo pozdravljam prijatelja Zorana Zeljkovića. Sva pogosto v navezi in v prihodnje mu vsekakor želim veliko uspehov,'' je sklenil pogovor za klubsko stran 41-letni trener, prvi v zgodovini slovenskega nogometa, ki je v eni izmed petih najmočnejših lig v Evropi vodil že dva kluba, in bo v četrtek držal pesti za zeleno-bele.