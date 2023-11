Argentinec podaljšal zvestobo Olimpiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski nogometaš Agustin Doffo je podaljšal pogodbo z Olimpijo do konca sezone 2025/26, je ljubljanski klub sporočil na družbenih omrežjih.

Osemindvajsetletni obrambno naravnani nogometaš sredine igrišča je vrste aktualnih državnih prvakov okrepil ravno pred šampionsko sezono 2022/23. Pred tem je dve sezoni igral za bosansko zasedbo Tuzla City.

Kariero je začel v domovini pri Velez Sarsfieldu, na stari celini pa se je kot posojen nogometaš Veleza prvič preizkusil pri B-ekipi španskega Villarreala. Nosil je tudi drese brazilskega Chapecoenseja, čilskega O'Higginsa in argentinskega Colona, preden ga je pot ponesla v BiH oktobra 2020.

Doffo je za Olimpijo doslej odigral 61 tekem v vseh tekmovanjih in se podpisal pod en gol. To sezono je v vseh tekmovanjih odigral 22 tekem in prispeval tri podaje.

Olimpija na lestvici Prve lige Telemach zaseda drugo mesto s 30 točkami. Pred njo je zgolj Celje s 35. V soboto bodo zeleno-beli v zaostali tekmi 3. kroga, ki je v celoti odpadel zaradi avgustovskih poplav, igrali v Domžalah proti Radomljam.

