Slovenski navijači, pozor!

Po uvrstitvi slovenske nogometne reprezentance na Euro 2024 evforija med navijači ne popušča. Številni že pogledujejo proti junijskemu spektaklu v Nemčiji, kjer bo za slovenske navijače na voljo deset tisoč vstopnic za posamično tekmo slovenske nogometne reprezentance v skupinskem delu prvenstva. Prodaja bo potekala med 1. in 12. decembrom izključno preko spletne aplikacije Evropske nogometne zveze, ki je pristojna za trženje vstopnic. Nakup turističnih aranžmajev, ki bi vključevali vstopnice za tekme evropskega prvenstva, ne bo mogoč, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije.

Žreb skupin bo 2. decembra v Hamburgu. Kot so še sporočili iz NZS, bodo lahko slovenski navijači med 1. in 12. decembrom oddali prošnjo za nakup vstopnic za tekme slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu. V sklopu faze prijave za nakup bo na voljo deset tisoč vstopnic za posamično tekmo skupinskega dela. V kolikor bo zanimanje za posamično tekmo večje, bo o možnostih nakupa vstopnic odločal žreb (zato ni pomembno, kdaj v tem časovnem oknu oddate vlogo). Prosilci za nakup vstopnic bodo po uspešno oddani vlogi obveščeni o žrebu in pogojih/načinu plačila vstopnic (predvidoma v januarju 2024).

Med marcem in majem 2024 bo stekla faza predprodaje vstopnic po nakupnih cenah. Tudi faza preprodaje bo potekala preko aplikacije evropske nogometne zveze (Uefa), kjer bodo uporabniki ustrezno obveščeni o vseh ključnih terminih. Posamičen kupec bo imel možnost prodati svoje vstopnice za določeno tekmo po nakupni ceni drugemu kupcu.

Vse vstopnice, ki ne bodo pošle v prvih dveh fazah prodaje, bodo ponovno sproščene za nakup v fazi prodaje v "zadnjem hipu", ki pa bodo na voljo za nakup celotni nogometni javnosti in ne bodo več rezervirane izključno za slovenske navijače.

Foto: NZS

Kaj pa cena?

Vstopnice za Euro 2024 bodo na voljo za nakup v štirih cenovnih kategorijah. Najcenejše vstopnice za tekme skupinskega dela prvenstva bodo v prodaji od 30 evrov naprej, vsak posameznik pa bo imel možnost nakupa največ štirih vstopnic. Aplikacija za nakup vstopnic bo uporabnikom nudila tudi možnost nakupa sedežev za večje skupine ljudi preko možnosti "Seat with" (Sedi z). Kupec bo imel možnost posredovati številko naročila prijatelju in na ta način povezati sedišča. Možnost "Seat with" je vezana zgolj na nakup vstopnic znotraj iste cenovne kategorije, so še zapisali pri NZS.

Podrobnosti nakupa vstopnic: Celotna prodaja vstopnic za tekme Eura 2024 bo potekala izključno preko mobilne aplikacije.

Vsak imetnik vstopnic bo moral opraviti postopek registracije in zagotoviti osebne podatke. Postopek registracije bo potekal preko elektronskega naslova.

Vstopnice za Euro 2024 bodo na voljo izključno v elektronski obliki, pri čemer bodo vezane na elektronski naslov in osebne podatke kupca.

Vsak kupec vstopnic bo preko elektronske pošte obveščen o možnostih prenosa vstopnic in splošnih pogojih uporabe.

Kupec vstopnice bo približno pet dni pred posamično tekmo prejel vstopnice v mobilno aplikacijo.

Vstop na posamično tekmo bo omogočen zgolj ob predložitvi vstopnice, osebnega dokumenta in QR-kode, ki bo v aplikaciji na voljo/aktivirana tri ure pred tekmo.

